హైదరాబాద్కు కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జ్ - బాధ్యతలు చేపట్టాక తొలిసారి రాక
BM Sandeep Arrives Hyderabad : కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జ్ సందీప్ ఇవాళ హైదరాబాద్కు చేరుకోనున్నారు. బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత తొలిసారి రానున్నారు. రాష్ట్ర నేతలతో రెండు రోజులు సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు.
Published : November 22, 2026 at 9:04 AM IST|
Updated : November 22, 2026 at 9:27 AM IST
రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని సంస్థాగతంగా బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా అధిష్ఠానం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. తెలంగాణ కొత్త ఇంఛార్జ్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన బీఎం సందీప్ ఇవాళ, రేపు రాష్ట్రంలో పర్యటించనున్నారు. ఇవాళ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సహా పలు సమావేశాల్లో పాల్గొననున్నారు. రేపు మంత్రులు, డీసీసీ అధ్యక్షులతో వేర్వేరుగా భేటీ కానున్నారు.
బాధ్యతలు చేపట్టాక తొలిసారి
కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జ్ బీఎం సందీప్ ఇవాళ హైదరాబాద్ రానున్నారు. ఇంఛార్జి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత తొలిసారి వస్తున్న ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికేందుకు పీసీసీ ఏర్పాట్లు చేసింది. సందీప్ అధ్యక్షతన గాంధీభవన్లో రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ, పీసీసీ సలహా కమిటీల ఉమ్మడి సమావేశం జరగనుంది.
ఈ భేటీలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్, కమిటీల సభ్యులు పాల్గొంటారు. రాష్ట్రంలో పార్టీ పరిస్థితి, సంస్థాగత వ్యవహారాలు, ప్రభుత్వానికి పార్టీకి మధ్య సమన్వయం వంటి అంశాలపై చర్చిస్తారు. అనంతరం పీసీసీ విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో సందీప్ పాల్గొంటారు. ఈ భేటీలోనూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సహా 200 మంది ముఖ్య నాయకులు పాల్గొంటారు.
వరుస సమావేశాలతో బిజీబిజీగా
సోమవారం కూడా బీఎం సందీప్ వరుస సమావేశాలతో బిజీబిజీగా గడపనున్నారు. రేపు ఉదయం రాష్ట్ర మంత్రులతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమవుతారు. ప్రభుత్వంలో మంత్రుల బాధ్యతలు, పార్టీతో వారి సమన్వయం, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంలో పార్టీ పాత్ర వంటి అంశాలు చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మధ్యాహ్నం నుంచి జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులతో విడివిడిగా సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. జిల్లాల్లో పార్టీ పరిస్థితి, కమిటీల పనితీరు, క్షేత్రస్థాయిలో ఎదురవుతున్న సమస్యలు, పార్టీ కార్యక్రమాల అమలు వంటి అంశాలపై వారి నుంచి అభిప్రాయాలు తీసుకోనున్నారు.
పలు అంశాలపై చర్చ
అనంతరం పీసీసీ అనుబంధ విభాగాల అధ్యక్షులతోనూ సందీప్ ప్రత్యేకంగా భేటీ అవుతారు. యువజన కాంగ్రెస్, మహిళా కాంగ్రెస్, ఇతర అనుబంధ విభాగాల పనితీరు, పార్టీ కార్యక్రమాల్లో వాటి భాగస్వామ్యం, క్షేత్రస్థాయిలో సంస్థాగత బలోపేతానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చిస్తారు. మొత్తంగా తొలి రెండు రోజుల పర్యటనలో రాష్ట్ర నాయకత్వం, ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు, జిల్లా స్థాయి సంస్థాగత నాయకత్వంతో సంప్రదింపులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు.
ఈ నెల 27న సందీప్ మరోసారి రాష్ట్రానికి రానున్నారు. ఆ రోజు ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలతో ప్రత్యేకంగా సమావేశం అవుతారు. ప్రజాప్రతినిధుల అభిప్రాయాలను తెలుసుకోవడం, నియోజకవర్గాల్లో పార్టీ పరిస్థితి, ప్రజాప్రతినిధులు-పార్టీ నాయకత్వం మధ్య సమన్వయం, ప్రభుత్వ పనితీరుపై ప్రజల స్పందన వంటి అంశాలు చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
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