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జెన్‌ జీ పోరాటానికి ప్రధాని మోదీ తలవంచారు : సీఎం రేవంత్​

నీట్ పేపర్ లీక్, విద్యార్థులపై లాఠీచార్జీకి నిరసనగా ర్యాలీ నిర్వహించిన కాంగ్రెస్​ - పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్‌ నేతృత్వంలో ర్యాలీ - కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, విద్యార్థులు

Congress Rally in Necklace road Hyderabad
Congress Rally in Necklace road Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 25, 2026 at 10:05 PM IST

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Congress Rally in Necklace road Hyderabad : చట్టసభలకు పోటీ చేసే వయసును 21 ఏళ్లకు తగ్గించాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి కేంద్రాన్ని డిమాండ్‌ చేశారు. ఈ మేరకు తెలంగాణ అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి పంపుతామని వెల్లడించారు. నీట్ పేపర్ లీక్ ఘటనతో పాటు ఢిల్లీలో విద్యార్థులపై జరిగిన అమానుష లాఠీచార్జీని నిరసిస్తూ, విద్యార్థుల ఉద్యమానికి సంఘీభావంగా తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (టీపీసీసీ) ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ నెక్లెస్ రోడ్‌లో కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ నిర్వహించారు.

నెక్లెస్ రోడ్‌లోని పీపుల్స్ ప్లాజా నుంచి ఇందిరా గాంధీ విగ్రహం వరకు నిర్వహించిన ఈ ర్యాలీలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, టీపీసీసీ అధ్యక్షులు ఎమ్మెల్సీ మహేశ్​ కుమార్ గౌడ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎంపీలు, ప్రజాప్రతినిధులు, కాంగ్రెస్ నాయకులు, పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.

జెన్‌ జీ పోరాటానికి ప్రధాని మోదీ తలవంచారు : సీఎం (ETV Bharat)

జెన్‌ జీ పోరాటానికి మోదీ తలవంచారు : ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు, జెన్‌ జీ పోరాటానికి ప్రధాని మోదీ తలవంచారని వ్యాఖ్యానించారు. మోదీ తలవంచి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌తో రాజీనామా చేయించారని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై తాము పోరాడతామని విద్యార్థులు సందేశం ఇచ్చారని తెలిపారు. దేశ భవిష్యత్‌ అంతా యువతరానిదే నని, యువత బాగుంటేనే దేశం బాగుంటుందని వెల్లడించారు. కేంద్రం ఝులిపించిన లాఠీఛార్జీలు, తూటాలు యువతను భయపెట్టలేదని సీఎం వ్యాఖ్యానించారు.

ఆ క్రెడిట్​ రాజీవ్​గాంధీకే : ఓటుహక్కును 21 ఏళ్ల నుంచి 18 ఏళ్లకు తగ్గించింది రాజీవ్‌గాంధీ అని సీఎం గుర్తుచేశారు. 21 ఏళ్లకే స్థానికసంస్థల పాలకులుగా మారే అవకాశం పీవీ కల్పించారని చెప్పుకొచ్చారు. కొన్ని దేశాల్లో 18, 21 ఏళ్లకే ఎంపీలు, దేశాధ్యక్షులు కావొచ్చని స్పష్టం చేశారు. ఇదే తరహాలో మనదేశంలోనూ ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేలుగా యువతకు అవకాశం రావాలని ఆకాంక్షించారు. దేశంలోనూ చట్టసభలకు పోటీ చేసే వయసు తగ్గించాలని తెలిపారు. 21 ఏళ్లకే ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసేలా అసెంబ్లీలోనూ తీర్మానం చేస్తామని సీఎం వెల్లడించారు. ఆ అంశంపై అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి పంపుతామని స్పష్టం చేశారు. ఆగస్టు మొదటి వారం సమావేశంలోనే అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేస్తాన్నారు. రాహుల్‌ ప్రధాని అయితే చట్టసభలకు పోటీ చేసే వయసు 21 ఏళ్లకు తగ్గుతుందని పేర్కొన్నారు. దేశంలో 30 శాతం ఉన్న యువత చట్టసభలకు వెళ్లాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు.

కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ నిర్వహించాం : ఈ సందర్భంగా టీపీసీసీ అధ్యక్షులు ఎమ్మెల్సీ మహేశ్​​ కుమార్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కనువిప్పు కలిగించేలా ఈ కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ నిర్వహించామని తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సూచన మేరకు వేలాది మంది విద్యార్థులు ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొని తమ ఐక్యతను చాటారని పేర్కొన్నారు.

విద్యార్థి లోకం ఏకమైంది : దేశంలో ఏకచిత్రధిపత్యం పాలనకు, కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా యావత్ విద్యార్థి లోకం ఏకమైందని అన్నారు. నీట్ వంటి కీలక పరీక్షను కూడా పారదర్శకంగా నిర్వహించలేని దుస్థితిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉందని విమర్శించారు. దేశ సరిహద్దుల్లో చైనా చొరబాట్లను అడ్డుకోవడంలోనూ కేంద్ర ప్రభుత్వం విఫలమైందని ఆరోపించారు. విద్యార్థుల ఆగ్రహం, ప్రజా ఉద్యమం ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వం తలవంచి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. దిల్లీలో శాంతియుతంగా ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులపై జరిగిన లాఠీచార్జీని యావత్ దేశం ముక్తకంఠంతో ఖండించిందన్నారు.

కొండగల్‌లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, వరంగల్‌లో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమాలతో పాటు టీపీసీసీ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యార్థులకు సంఘీభావ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు.

"జెన్‌ జీ పోరాటానికి ప్రధాని మోదీ తలవంచారు. మోదీ తలవంచి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌తో రాజీనామా చేయించారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై తాము పోరాడతామని విద్యార్థులు సందేశం ఇచ్చారు. దేశ భవిష్యత్‌ అంతా యువతరానిదే, యువత బాగుంటేనే దేశం బాగుంటుంది. కేంద్రం ఝులిపించిన లాఠీఛార్జీలు, తూటాలు యువతను భయపెట్టలేదు" - సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

CJP ఉద్యమంతో దిగొచ్చిన కేంద్రం- ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామా

TAGGED:

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