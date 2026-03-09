ETV Bharat / state

కాంగ్రెస్​ రాజ్యసభ సభ్యుడు సింఘ్వీ సంపాదన రోజుకు రూ.కోటి!

కాంగ్రెస్ రాజ్యసభ సభ్యుడు సింఘ్వీ ఆస్తులు రూ.2,558 కోట్లు - వ్యక్తిగత చరాస్తుల విలువ రూ.1,536 కోట్లు, భార్య అనిత చరాస్తుల విలువ రూ.568 కోట్లు - ఎన్నికల అఫిడవిట్​లో పేర్కొన్న సింఘ్వీ

ABHISHEK MANU SINGHVI AFFIDAVIT
ABHISHEK MANU SINGHVI AFFIDAVIT (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 9, 2026 at 5:05 PM IST

4 Min Read
Abhishek Manu Singhvi net worth As Per Affidavit : సుప్రీంకోర్టులో ఆయన ఓ ప్రముఖ న్యాయవాది. మంచి లాయర్‌ అయితే కోట్లు సంపాదిస్తాడని అంటారు. కానీ అభిషేక్ మను సింఘ్వీ విషయంలో ఇది అక్షరాల నిజం. తెలంగాణ నుంచి రాజ్యసభ కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్ధిగా నామినేషన్‌ వేసిన సింఘ్వీ అఫిడవిట్‌ చూస్తే ఆ విషయం స్పష్టమవుతుంది. ప్రతి రోజూ 80లక్షల నుంచి కోటి రూపాయలు తన సంపాదనగా ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. ఎలాంటి దాపరికం లేకుండా పారదర్శకంగా ప్రతి విషయాన్ని పొందుపరిచిన అభిషేక్‌ మను సింఘ్వీ తనకు, తన కుటుంబానికి దాదాపు రూ.2558 కోట్లు విలువ చేసే స్థిరచరాస్తులు ఉన్నట్లు నామినేషన్ అఫిడవిట్​లో వెల్లడించారు. అందులో పలు ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెల్లడించారు.

అభిషేక్‌ మను సింఘ్వీ దిల్లీలో పుట్టి పెరిగారు. ఆయన సెయింట్ స్టీఫెన్స్ కాలేజీలో ఎకనామిక్స్ ఆనర్స్ విద్యనభ్యసించిన తర్వాత ఇంగ్లండ్​లోని కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వవిద్యాలయంలో మాస్టర్స్​ విద్యను పూర్తి చేసి, 1986లో పీహెచ్‌డీ సాధించారు. అక్కడితో ఆగలేదు. 1987లో హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఒక ప్రత్యేక కోర్సును చేశారు. ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ విద్యాసంస్థలైన కేంబ్రిడ్జ్, హార్వర్డ్​ రెండు విశ్వవిద్యాలయాల్లో చదివిన సింఘ్వీ వృత్తిరీత్యా సుప్రీంకోర్టు సీనియర్ న్యాయవాదిగా స్థిరపడ్డారు. దేశంలో రాజ్యాంగంపై మంచి పట్టున్న, పేరు ప్రఖ్యాతులు కలిగిన న్యాయ నిష్ణాతుల్లో ఆయన ఒకరుగా చెప్పవచ్చు.

నెలకు రూ.30కోట్ల సంపాదన : తెలంగాణ నుంచి ఎమ్మెల్యేల కోటా కింద రాజ్యసభ అభ్యర్ధిగా నామినేషన్‌ దాఖలు చేసిన సింఘ్వీ అఫిడవిట్ పరిశీలిస్తే 2020-21లో ఆయన ఆదాయం రూ.158 కోట్లు, 2021-22 ఆర్థిక ఏడాది అది రూ.290 కోట్లకు ఎగిబాకింది. 2022-23లో రూ.359 కోట్లుకు చేరింది. 2023-24లో రూ.333 కోట్లు. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏకంగా రూ.374 కోట్ల ఆదాయం ఉన్నట్లుగా ఐటీ రిటర్న్‌లో చూపించారు. సగటున ఆయన రాబడిని లెక్క వేస్తే ప్రతి నెలా 25 నుంచి 30 కోట్లు. ప్రతి రోజూ దాదాపు 80 లక్షల నుంచి కోటి రూపాయలు. ఇది ఒక న్యాయవాది సంపాదన. న్యాయవాది వృత్తి, పెట్టుబడుల రాబడి, ఎంపీ పెన్షన్​ ఇవన్నీ కలిపితే వచ్చిన మొత్తం ఇది. ఇక ఆయన భార్య అనితా సింఘ్వీ గజల్, సూఫీ గానంలో నిపుణురాలు. ఆమె కూడా 2024-25లో 4.67 కోట్లు సంపాదించారు. సంగీతం కూడా ఇక్కడ కోట్లు తెచ్చిపెడుతున్నట్లు ఆమె ఐటీ రిటర్న్‌లు చూస్తే స్పష్టమవుతోంది.

అత్యంత విలువైన భవనాలు : దిల్లీలో అత్యంత ధనవంతులు నివాసం ఉండే ప్రీమియమ్ ప్రాంతాల్లో సింఘ్వీ భార్య అనితా సింఘ్వీ పేరుతో నాలుగు ఆస్తులు ఉన్నాయి. సండర్ నగర్‌లో ఫ్లాట్, నీతి బాగ్‌లో 50 శాతం వాటా ఉన్న ఇల్లు, 14 జోర్ బాగ్, 30 గోల్ఫ్ లింక్స్. ఈ నాలుగింటి మొత్తం మార్కెట్ విలువ రూ.333కోట్లుగా చూపించారు. సింఘ్వీ స్వయంగా కూడా నీతి బాగ్, సండర్ నగర్‌లో ప్రాపర్టీలు కలిగి ఉన్నారు, వాటి విలువ 55 కోట్లుగా పేర్కొన్నారు. ముంబయి సమీపంలో అలీబాగ్ దగ్గర ఒక ఎకరం వ్యవసాయ భూమి, హిందూ అవిభక్త కుటుంబం పేరిట దిల్లీ సమీపంలో 2.5 ఎకరాల భూమి ఉన్నట్లు పేర్కొన్న ఆయన స్థిరాస్తుల మొత్తం విలువ రూ.453 కోట్లుగా వెల్లడించారు.

సింఘ్వీ మొత్తం చర, స్థిరాస్తులు ఎంతంటే? : సింఘ్వీ అఫిడవిట్‌లో పొందుపరచిన వివిధ పెట్టుబడులను పరిశీలిస్తే ఆయన ఒక్క చోట మాత్రమే డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టే వ్యక్తి కాదని స్పష్టమవుతోంది. షేర్ మార్కెట్‌లో లిస్టెడ్ కంపెనీల్లో రూ.190 కోట్లు, అన్​లిస్టెడ్​ కంపెనీల్లో రూ.33 కోట్లు మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో రూ.197 కోట్లు ప్రత్యేక ఆల్టర్నేటివ్‌ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫండ్స్‌లో రూ.203 కోట్లు పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్‌మెంట్ సర్వీస్‌లో మరో రూ.140 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టారు. అవి మాత్రమే కాకుండా బిట్‌కాయిన్, క్రిప్టో కరెన్సీలో కూడా రూ.8.17 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టారు. అంతేకాదు ఇంట్లో గోడలకు వేలాడే పెయింటింగ్స్, కళాఖండాల విలువ రూ.25.60 కోట్లుగా పేర్కొన్నారు. లండన్‌లో ఐసీఐసీఐ బ్యాంకులో విదేశీ ఖాతాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక భార్య అనితా సింఘ్వీ పెట్టుబడులు చూస్తే పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్‌మెంట్ సర్వీస్‌లో మాత్రమే రూ.293 కోట్లు ఉన్నాయి. ఆమె మొత్తం చరాస్తులు రూ.568 కోట్లుగా పేర్కొన్నారు. సింఘ్వీ రూ.1536 కోట్ల చరాస్తులు కలిగి ఉన్నట్లు అఫిడవిట్​లో వెల్లడించారు. కుటుంబం మొత్తం చర, స్థిరాస్తులు కలిపితే దాదాపు రూ.2558కోట్లు ఉందని స్పష్టమవుతోంది.

కేసుల వివరాలు ఇవే : సింఘ్వీ తనపై క్రిమినల్‌ కేసు పెండింగ్‌ ఉన్నట్లు అఫిడవిట్​లో పేర్కొన్నారు. 2010-11 నుంచి 2012-13 సంవత్సరాలకు సంబంధించి ఆదాయపు పన్నుశాఖ జోధ్‌పూర్ కోర్టులో కేసు దాఖలు చేసింది. ఖర్చులు పెంచి చూపించి ఆదాయపు పన్ను ఎగవేశారని తన పిటిషన్​లో ఆరోపించింది. కానీ ఆ కేసులో ఇప్పటి వరకు ఎటూ తేలలేదు. పెండింగ్‌ ఉంది. 2014లో రాజస్థాన్ హైకోర్టు ఇచ్చిన స్టే ఇప్పటికీ అమలులో ఉంది. ఆయన ఎలాంటి నేరంలోనూ శిక్ష అనుభవించలేదు. ఇక అప్పులు, బకాయిల విషయానికి వస్తే అప్పు ఒక్క రూపాయి కూడా లేదు. ప్రభుత్వానికి బకాయి కూడా లేదు. దిల్లీలో లోధీ ఎస్టేట్‌లో ప్రభుత్వ బంగ్లా వాడుతున్న తాను అద్దె, విద్యుత్, నీరు ఆయన ఏ బకాయీ లేనట్లు రాజ్యసభ సెక్రటేరియట్ ధ్రువీకరించింది.

ఇవీ రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న సింఘ్వీ పేరున ఉన్న స్థిర చరాస్థుల విలువ

  • సింఘ్వి పేరున చరాస్తుల విలువ రూ.1536 కోట్లు
  • ఆయన భార్య పేరున చరాస్థుల విలువ రూ.568 కోట్లు
  • హెచ్‌యుఎఫ్‌ విభాగంలో చరాస్తుల విలువ రూ. 51లక్షలు

స్థిరాస్తుల విలువ :

  • సింఘ్వి పేరున స్థిరాస్తుల విలువ రూ.60 కోట్లు
  • ఆయన భార్య అనిత పేరున స్థిరాస్థుల విలువ రూ.333 కోట్లు
  • హెచ్‌యు ఎఫ్‌ పేరు చరాస్తుల విలువ రూ. 60 కోట్లు
  • సింఘ్వి పేరున మొత్తం ఆస్తుల విలువ రూ.1596 కోట్లు
  • ఆయన భార్య అనిత పేరు మొత్తం ఆస్తుల విలువ రూ.901 కోట్లు
  • హెచ్‌యు ఎఫ్‌ పేరు మొత్తం ఆస్తుల విలువ రూ. 60.51 కోట్లు
  • మొత్తం సింఘ్వి ఆస్తుల విలువ రూ.2558.24 కోట్లు

