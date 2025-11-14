జూబ్లీహిల్స్​ విజయం వెనుక సీఎం రేవంత్ రెడ్డి 'బిగ్​ స్ట్రాటజీ' - నవీన్​ యాదవ్​ గెలుపునకు కారణాలివే?

Bihar Election Results 2025

జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికలో కాంగ్రెస్​ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్​ యాదవ్ ఘన విజయం - ఫలించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వ్యూహం - బీఆర్ఎస్​, బీజేపీ విమర్శలను ఎన్నికల్లో ధీటుగా తిప్పికొట్టిన రేవంత్ రెడ్డి

CM Revanth efforts for Congress' victory in Jubilee Hills : జూబ్లీహిల్స్​లో నవీన్ యాదవ్ ఘనవిజయం కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ఊహించిన స్థాయిలో ఆధిక్యం లభించడం పార్టీలోనూ చర్చనీయాంశమైంది. ఈ ఘనవిజయం వెనక సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక ఎంతో పనిచేసింది. ఆయన ఎత్తుగడలతోనే జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఘన విజయం సాధించింది.

మైనార్టీల అసంతృప్తికి బ్రేక్ : జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో క్షేత్రస్థాయిలో క్యాడర్‌ లేదన్న వాస్తవాన్ని రేవంత్ రెడ్డి ముందే గ్రహించారు. అందుకు అనుగుణంగానే పావులు కదిపారు. గతంలో పోటీ చేసిన అజారుద్దీన్​ను పోటీకి నిలిపితే చెమటోడ్చాలన్న అంచనా వచ్చారు. అజారుద్దీన్​ను బరిలోకి దింపితే మైనార్టీ ఓట్లు వచ్చినా బీజేపీ చీలిక తెస్తే ఇబ్బంది అవుతోందని ముందే రేవంత్ రెడ్డి గ్రహించారు. తదనుగుణంగానే అధిష్ఠానాన్ని ఒప్పించి ఆయన్ను ఎమ్మెల్సీగా నియమిస్తూ క్యాబినెట్‌ తీర్మానం చేశారు. కానీ గవర్నర్‌ ఆమోదం లభించకపోవటంతో మైనార్టీల్లో అసంతృప్తిని గ్రహించిన రేవంత్‌రెడ్డి పోలింగ్‌కు కొద్ది రోజుల ముందే అజారుద్దీన్‌కు మంత్రి పదవి కట్టబెట్టారు.

వ్యూహాత్మకంగా అభ్యర్థి ఎంపిక : అటు పార్టీ అభ్యర్థిగా యువకుడు, స్థానికంగా అంగ, అర్ధబలం పుష్కలంగా ఉన్న నవీన్‌ యాదవ్‌ను ప్రకటించేలా అధిష్ఠానాన్ని ఒప్పించి మెప్పించారు. మైనార్టీ ఓట్ల ప్రాధాన్యత, ఎంఐఎంకున్న పట్టును దృష్టిలో ఉంచుకుని నవీన్‌ యాదవ్‌ను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అభ్యర్ధిగా ప్రకటించారు. నవీన్ యాదవ్ రాజకీయ జీవితం ఎంఐఎంలోనే ప్రారంభమైంది. ఇలా అభ్యర్థి ఎంపికలో జాగ్రత్తపడిన ప్రచారంలోనూ తనదైన శైలి ప్రదర్శించారు.

వ్యతిరేక ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టడంలో విజయం : ఇక పార్టీ ప్రచార బాధ్యతలను డివిజన్ల వారీగా మంత్రులకు బాధ్యతలు అప్పగించి ఆయనే దగ్గరుండి సమన్వయం చేశారు. క్షేత్రస్థాయిలో నేతలు, కార్యకర్తలతో సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి శ్రేణుల్లో జోష్‌ నింపారు. ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజల్లోకి సమర్థంగా తీసుకెళ్లేలా సీఎం చర్యలు చేపట్టారు. కార్నర్‌ మీటింగ్స్‌ ఏర్పాటు చేసి రెండేళ్ల పాలనతో కాంగ్రెస్ చేసిన అభివృద్ధి పనులు, బీఆర్‌ఎస్‌ చేస్తున్న వ్యతిరేక ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టారు. బీఆర్‌ఎస్‌, బీజేపీ రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేసినా స్పందిచవద్దని పార్టీ నేతలకు స్పష్టమైన సూచనలు చేశారు. ఇలా రేవంత్‌ ప్రదర్శించిన వ్యూహాత్మక వైఖరితో భారత రాష్ట్ర సమితి, బీజేపీ అభ్యర్థులకు 2023 ఎన్నికల కంటే తక్కువ ఓట్లు వచ్చాయి. జూబ్లీహిల్స్‌ చరిత్రలోనే గతంలో ఏ అభ్యర్ధికి ఇంత భారీ మెజార్టీ రాకపోగా అటు బీజేపీకి డిపాజిట్‌ గల్లంతైంది.

గ్రేటర్​లో బిగిస్తున్న కాంగ్రెస్ పట్టు : జూబ్లీహిల్స్‌, కంటోన్మెంట్‌ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ విజయం సాధించడం ద్వారా గ్రేటర్ హైదరాబాద్‌లో పట్టుసాధిస్తోంది. సాధారణ ఎన్నికల్లో గ్రేటర్‌ పరిధిలో పేలవ ప్రదర్శన మూలంగానే అటు తర్వాత జరిగిన లోక్‌సభ ఎన్నికల్లోనూ కాంగ్రెస్‌ నాలుగు ఎంపీల్లో ఒక్కటీ దక్కించుకోలేక పోయింది. ఇప్పుడా లోటును భర్తీ చేస్తూ వచ్చే ఏడాది జరిగే జీహెచ్​ఎంసీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ గెలుపునకు సీఎం బాటలు వేశారని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. మరోవైపు మొత్తానికి జూబ్లీహిల్స్‌లో కాంగ్రెస్‌ గెలుపు రాష్ట్ర రాజకీయ సమీకరణల్లో మార్పులు తెచ్చే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు.

