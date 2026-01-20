నియోజకవర్గానికో స్క్రీనింగ్ కమిటీ - మున్సిపాలిటీల్లోనూ 'సర్పంచ్' రిజల్ట్ రిపీటవ్వాల్సిందే!
మున్సిపాలిటీల్లో అత్యధిక సీట్లు సాధించేలా కాంగ్రెస్ ప్రణాళిక - లోక్సభ సెగ్మెంట్ల వారీగా స్క్రీనింగ్ కమిటీల ఏర్పాటు - పార్టీ తరఫున పోటీ చేయాల్సిన అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయనున్న కమిటీలు
Published : January 20, 2026 at 8:15 AM IST
Municipal Elections In Telangana : త్వరలో రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అధిక స్థానాలు గెలిచేలా అధికార కాంగ్రెస్ కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది. ఇప్పటికే లోక్సభ నియోజకవర్గాల వారీగా ఇంఛార్జ్లను నియమించగా, స్క్రీనింగ్ కమిటీల ఏర్పాటుపై దృష్టి సారించింది. అభ్యర్థుల ఎంపికతో పాటు ఎన్నికల్లో విజయానికి తగిన వ్యూహరచనలు సైతం కమిటీ చేయనుంది. నియోజకవర్గాల్లో నాయకుల మధ్య విభేదాల పరిష్కారంపైనా హస్తం పార్టీ దృష్టి సారించింది. నిర్లక్ష్యంగా వదిలేస్తే పురపాలక ఎన్నికల్లో నష్టం జరిగే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాల్లో ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది.
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లోనూ విజయం కోసం : సర్పంచ్ల ఎన్నికల్లో దాదాపు 60 శాతానికి పైగా ఫలితాలు సాధించిన కాంగ్రెస్, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పట్టు పెంచుకోవాలని చూస్తోంది. వీలైనన్ని ఎక్కువ స్థానాలు సాధించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ఇప్పటికే లోక్సభ సెగ్మెంట్ల వారీగా మంత్రులను ఇంఛార్జ్లుగా పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ గౌడ్, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నియమించారు. ఇంఛార్జ్ మంత్రి ఛైర్మన్గా లోక్సభ స్థానం పరిధిలోని డీసీసీ అధ్యక్షులు కన్వీనర్లుగా, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, లోక్సభకు పోటీ చేసిన నేతలు, సీనియర్ నాయకులతో స్క్రీనింగ్ కమిటీ వేస్తున్నట్లు పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ తెలిపారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పార్టీ తరఫున పోటీ చేసే అభ్యర్థుల ఎంపికతో పాటు అభ్యర్థి గెలుపు వ్యూహరచనపైనా స్క్రీనింగ్ కమిటీలు కీలకంగా పని చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
పార్టీ నాయకుల మధ్య సఖ్యత ఏది? : పార్టీలో లుకలుకల పైనా కాంగ్రెస్ దృష్టి సారించింది. ఇంఛార్జ్ మంత్రుల నేతృత్వంలో నియోజకవర్గాల్లో నేతల మధ్య విభేదాలు పరిష్కరించాలని నిర్ణయించింది. ప్రధానంగా బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్లో చేరినట్లు ప్రచారం జరుగుతున్న నియోజకవర్గాల్లో పార్టీ నాయకుల మధ్య సఖ్యత లేదు. ఆయా నియోజకవర్గాల్లో ఎమ్మెల్యే చెప్పిన పనులు అవుతుండగా, ఇంఛార్జ్ మాట చెల్లుబాట కాకపోవడంతో విభేదాలు తలెత్తుతున్నట్లు పార్టీవర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఖమ్మం జిల్లాలో కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో బయట నుంచి వచ్చిన వారికి అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తూ పార్టీని నమ్ముకుని ఉన్న తమకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వట్లేదంటూ పీసీసీ, క్రమశిక్షణ కమిటీకి ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి.
చిన్న సమస్యే అని వదిలేస్తే ఓటమే! : తమ సమస్యల పరిష్కారానికి ఇన్ఛార్జీ మంత్రులు సమయం కేటాయించట్లేదని నియోజకవర్గ బాధ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గద్వాల్, చేవేళ్ల, జగిత్యాల, పటాన్చెరు, బాన్సువాడ, నల్గొండ, ఖమ్మం, వరంగల్లో నేతల మధ్య విభేదాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు పీసీసీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినా రానట్లే ఉందని కొందరు సీనియర్లు గుర్రుగా ఉన్నట్లు సమాచారం. నాయకుల మధ్య విభేదాలు చిన్న సమస్యే అని నిర్లక్ష్యం చేస్తే, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో నష్టం జరుగుతుందని సీనియర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు.
నోటిఫికేషన్ విడుదలైన 15 రోజులకే : రాష్ట్రంలోని అన్ని నగరపాలక సంస్థలు, పురపాలక సంఘాలకు ఒకే దఫాలో ఎన్నికలు జరపాలని ఈసీ భావిస్తోంది. నోటిఫికేషన్ విడుదలైన తర్వాత 15 రోజుల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. పోలింగ్ పూర్తైన తర్వాత రెండ్రోజులకు ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. ఎక్కడైనా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరిగి ఎన్నికలకు ఆటంకం కలిగితే మరుసటి రోజు రీపోలింగ్ నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత రోజు అధికారులు ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తి చేసి ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు. ఆ తర్వాత మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్, వైస్ ఛైర్పర్సన్ ఎన్నికకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనున్నారు. ఎన్నికైన కార్పొరేటర్లతో మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్, వార్డు కౌన్సిలర్లతో ఛైర్పర్సన్, వైస్ ఛైర్పర్సన్ ఎన్నికలు జరిపి ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు.
