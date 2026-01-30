ETV Bharat / state

నేటితో ముగియనున్న నామినేషన్ల గడువు - ప్రజాదరణ కలిగిన నాయకులకే టికెట్!

లోక్‌సభ నియోజకవర్గాల వారీగా స్క్రీనింగ్‌ కమిటీలను ఏర్పాటు చేసిన కాంగ్రెస్ - కమిటీ ఛైర్మన్ల పేర్లు ఖరారు చేసిన మహేశ్‌కుమార్‌ గౌడ్‌ - కాంగ్రెస్​ గెలుపు దిశగా అభ్యర్థుల ఎంపిక

Candidate Selection In Congress For Municipality
Candidate Selection In Congress For Municipality (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 30, 2026 at 8:26 AM IST

Telangana Municipal Elections 2026 : మున్సిపల్‌ ఎన్నికల నామినేషన్ల దాఖలుకు ఇవాళే చివరి రోజు కావడంతో కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తి చేయనుంది. ఇప్పటికే ఆశావహులు పెద్ద సంఖ్యలో నామినేషన్లు వేశారు. పోటీ పడుతున్న వారిలో ప్రజాదరణ కలిగిన అభ్యర్థులను నియోజకవర్గ ఇన్‌ఛార్జీల నేతృత్వంలో ఏర్పాటైన స్క్రీనింగ్‌ కమిటీ తుది ఎంపిక చేయనుంది. మరోవైపు 20 మందితో స్టార్‌ క్యాంపెయినర్ల జాబితాను పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్​కుమార్‌గౌడ్‌ విడుదల చేశారు.

తుది దశకు అభ్యర్థుల ఎంపిక : మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ తుది దశకు చేరింది. నామినేషన్లకు చివరి రోజు కావడంతో లోక్‌సభ నియోజకవర్గాల వారీగా స్క్రీనింగ్‌ కమిటీలు ఏర్పాటు చేసింది. లోక్‌సభ పరిధిలో పార్టీ ఇంఛార్జ్‌లను కన్వీనర్లుగా నియమించారు. స్క్రీనింగ్‌ కమిటీ ఛైర్మన్లుగా ఆదిలాబాద్‌కు పి.సుదర్శన్‌ రెడ్డి, నిజామాబాద్‌కు మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి, కరీంనగర్‌కు మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర రావును పీసీసీ నియమించింది. పెద్దపల్లికి మంత్రి జూపల్లి, మెదక్‌కు మంత్రి గడ్డం వివేక్‌, జహీరాబాద్‌కు మంత్రి అజారుద్దీన్‌కు బాధ్యతలు అప్పగించింది.

స్క్రీనింగ్‌ కమిటీ ఛైర్మన్ల పేర్లను ఖరారు చేసిన పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్‌ గౌడ్‌ (ETV)

అందరి అభిప్రాయాలతో అభ్యర్థుల ఎంపిక : మల్కాజిగిరి ఇంఛార్జ్‌గా కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డి, చేవెళ్లకు శ్రీధర్‌ బాబు, భువనగిరికి సీతక్కను రాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌ నియమించింది. వరంగల్‌లో పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి, మహబూబాబాద్‌లో పొన్నం ప్రభాకర్‌, ఖమ్మంలో కొండా సురేఖ ఆధ్వర్యంలో అభ్యర్థుల ఎంపిక జరగనుంది. మహబూబ్‌నగర్‌లో దామోదర రాజనర్సింహ, నాగర్‌కర్నూల్‌కు వాకిటి శ్రీహరి, నల్గొండలో అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌కు బాధ్యతలు అప్పగించింది. ఒక్కో స్క్రీనింగ్‌ కమిటీలో ముగ్గురు, నలుగురు కన్వీనర్లుగా ఆ నియోజకవర్గంలోని ముఖ్య నేతలు, ఎమ్మెల్యేలను భాగస్వామ్యం చేసింది. ఈ కమిటీ ఆశావహుల నుంచి వచ్చిన జాబితాను పరిశీలించి, అందరి అభిప్రాయాలు క్రోడీకరించి అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయనుంది.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్టార్‌ క్యాంపెయిర్ల ప్రచారం : మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ స్టార్ క్యాంపెయినర్ల జాబితాను పీసీసీ చీఫ్‌ మహేశ్‌ గౌడ్ విడుదల చేశారు. రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జ్‌ మీనాక్షి నటరాజన్‌, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, పీసీసీ చీఫ్‌ మహేశ్​కుమార్ గౌడ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క సహా మంత్రులందరూ స్టార్‌ క్యాంపెయినర్ల జాబితాలో ఉన్నారు. సీడబ్ల్యూసీ ప్రత్యేక ఆహ్వానితుడు వంశీచంద్ రెడ్డి, సీనియర్‌ నేత వి.హనుమంత రావు స్టార్‌ క్యాంపెయినర్లుగా ఉన్నట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్‌ రాణి కుముదినికి నివేదించారు. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థుల గెలుపే లక్ష్యంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్టార్‌ క్యాంపెయినర్లు ప్రచారం నిర్వహించనున్నారు.

అభ్యర్థుల ఎంపిక‌కు 5 ర‌కాల స‌ర్వేలు : మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘన విజయం సాధించడం ఖాయమని ప్రభుత్వ విప్ బీర్ల అయిలయ్య ధీమా వ్యక్తం చేశారు. యాదగిరిగుట్ట మున్సిపాలిటీలో 12 వార్డులు, ఆలేరు మున్సిపాలిటీలో 12 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్‌, సీపీఐ ఆధ్వర్యంలో బలపరిచిన అభ్యర్థులను గెలిపించాలని కోరారు. మ‌హ‌బూబ్​న‌గ‌ర్ కార్పొరేష‌న్ అభ్యర్థుల ఎంపిక‌కు 5 ర‌కాల స‌ర్వేలు నిర్వహిస్తున్నామని ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి తెలిపారు.

స్క్రీనింగ్‌ కమిటీల ద్వారా ఎంపిక : సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో మూడొంతుల సీట్లు సాధించిన అధికార కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లోనూ సత్తా చాటాలని చూస్తోంది. ఇప్పటికే మున్సిపాలిటీలు, నగరపాలక సంస్థల వారీగా అభ్యర్థుల జాబితాను పీసీసీ తెప్పించుకుంది. పలు ఏజెన్సీలతో క్షేత్రస్థాయిలో సర్వేలు చేయించి ఒక్కో స్థానానికి ముగ్గురు చొప్పున ప్రజాదరణ కలిగిన నాయకుల పేర్లను తెప్పించుకుని, అందరి అభిప్రాయం మేరకు అభ్యర్థిని ఎంపిక చేసుకుంటుంది. లోక్‌సభ నియోజకవర్గాల వారీగా ఏర్పాటైన స్క్రీనింగ్‌ కమిటీల నేతృత్వంలోనే ఎంపిక ప్రక్రియ జరగాలని రాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌ నిర్ణయించింది. డీసీసీ అధ్యక్షులు, సర్వేల ద్వారా వచ్చిన పేర్లను పరిశీలించి స్క్రీనింగ్‌ కమిటీలు తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నాయి.

