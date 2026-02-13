Municipal Results : ఉమ్మడి కరీంనగర్లో హస్తం హవా - సిరిసిల్లలో పట్టు నిలుపుకున్న బీఆర్ఎస్
Municipal Results : ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ హవా - పెద్దపల్లి జిల్లాలో 3 మున్సిపాలిటీలు సహా 8 స్థానాలు కైవసం - బీఆర్ఎస్ ఖాతాలో సిరిసిల్ల - 4 స్థానాల్లో హంగ్
Published : February 13, 2026 at 7:08 PM IST
Municipal Election Results 2026 : ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అత్యధిక స్థానాలు కైవసం చేసుకుంది. పెద్దపల్లి, సుల్తానాబాద్, మంథని, జగిత్యాల, ధర్మపురి, కోరుట్ల, హుజూరాబాద్, చొప్పదంటి అధికార పార్టీ ఖాతాలో చేరాయి. సిరిసిల్ల పురపాలికను గులాబీ పార్టీ దక్కించుకోగా జమ్మికుంట, రాయికల్, వేములవాడ, మెట్పల్లి పురపాలికలో ఏ పార్టీకి స్పష్టమైన ఆధిక్యత రాలేదు.
పోరులో హస్తానిదే పై చేయి : కరీంనగర్ జిల్లాలో నువ్వా నేనా అంటూ సాగిన పురపోరులో హస్తం పార్టీ సత్తా చాటింది. జిల్లాలోని 3 మున్సిపాలిటీల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ 2 పురపాలికలను కైవసం చేసుకుంది. చొప్పదండి మున్సిపాలిటీలో14 వార్డులకు గాను కాంగ్రెస్ 10 వార్డులు కైవసం చేసుకోగా బీఆర్ఎస్, బీజేపీ ఒక్కో వార్డును దక్కించుకున్నాయి. హుజూరాబాద్ మున్సిపల్ పీఠాన్ని కాంగ్రెస్ దక్కించుకుంది. 30 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్-16, బీఆర్ఎస్-8 వార్డులు చేజిక్కించుకోగా బీజేపీ-5, ఇతరులు ఒక వార్డులను దక్కించుకున్నారు. జమ్మికుంట మున్సిపాలిటీలో ఏ పార్టీకి మ్యాజిక్ ఫిగర్ దక్కలేదు. 30 వార్డులకు గాను కాంగ్రెస్ -10, బీఆర్ఎస్-12, బీజేపీ-4, ఇతరులు 4 చోట్ల విజయం సాధించారు.
ధర్మపురిలో క్లీన్స్వీప్ : ధర్మపురి మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్ క్లీన్స్వీప్ చేసింది. మొత్తం 15 వార్డులను హస్తం పార్టీ చేజిక్కుంచుకుంది. జగిత్యాల మున్సిపాలిటీలో స్వతంత్ర అభ్యర్థులు ప్రభంజనం సృష్టించారు. 50 వార్డులకు గాను స్వతంత్రులు 14 వార్డుల్లో విజయభేరి మోగించారు. కాంగ్రెస్-12, బీజేపీ-4, బీఆర్ఎస్- 4 వార్డులను కైవసం చేసుకున్నాయి. రాయికల్ మున్సిపాలిటీలో ఏ పార్టీకి స్పష్టమైన ఆధిక్యం రాలేదు. 12 వార్డుల్లో బీజేపీ - 5 వార్డులు గెలుచుకుంది. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ చెరో మూడు వార్డులు దక్కించుకున్నాయి.
సిరిసిల్లలో గులాబీ జెండా : సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ మున్సిపాలిటీలో ఏ పార్టీకి స్పష్టమైన ఆధిక్యం రాలేదు. 28 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ 13, బీఆర్ఎస్- 5, బీజేపీ- 8, ఇతరులు 2 చోట్ల విజయం సాధించాయి. స్వతంత్ర అభ్యర్థుల ఎక్స్ అఫీషియా ఓటుతో అధికార పార్టీ ఛైర్మన్ పీఠం దక్కించుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది. సిరిసిల్ల మున్సిపాలిటీపై గులాబీ జెండా ఎగురవేసింది. 39 వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్-27, కాంగ్రెస్ -6, బీజేపీ- 5, ఇతరులు 1 వార్డులను గెలుపొందారు.
అధికార పార్టీదే హవా : పెద్దపల్లి జిల్లాలోని అత్యధిక పురపీఠాలపై అధికార పార్టీ పాగా వేసింది. పెద్దపల్లి పురపాలికలోని 36 వార్డుల్లో హస్తం పార్టీ 27 చోట్ల విజయ భేరి మోగించింది. బీఆర్ఎస్-1, బీజేపీ- 1, ఇతరులు- 7 వార్డులు దక్కించుకున్నాయి. మంథని మున్సిపాలిటీపై కాంగ్రెస్ ఖాతాలో వేసుకుంది. 13 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్-11, బీఆర్ఎస్ -1, ఇతరులు- 1 వార్డును గెలుచుకున్నారు. సుల్తానాబాద్ మున్సిపాలిటీలోని 15 వార్డుల్లో 12 వార్డులను కాంగ్రెస్ పార్టీ దక్కించుకుంది. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్, ఇతరులు ఒక్కో వార్డును కైవసం చేసుకున్నారు.
స్వతంత్య్ర అభ్యర్థులు హవా : జగిత్యాల మున్సిపాలిటీలో స్వతంత్ర అభ్యర్థుల హవా కొనసాగింది. మొత్తం 50 వార్డుల్లో 12 కాంగ్రెస్, బీజేపీ 4, బీఆర్ఎస్ 4 వార్డులు గెలుచుకున్నారు. మరో 14 వార్డుల్లో స్వతంత్య్ర అభ్యర్థులు తమ స్థానాలు దక్కించుకున్నారు.
