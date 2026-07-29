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బీఆర్​ఎస్​కు అస్త్రంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ డిక్లరేషన్లు - రైతు, యువ సంగ్రామ సదస్సులతో జోష్

కాంగ్రెస్‌ను రాజకీయంగా ఇరుకున పెట్టాలని బీఆర్‌ఎస్‌ వ్యూహం - కాంగ్రెస్ పార్టీ డిక్లరేషన్లపై పోరు సాగిస్తున్న బీఆర్ఎస్ - ఆయా వర్గాల్లో మళ్లీ తమ పట్టు పెంచుకోవాలని భావిస్తోన్న బీఆర్ఎస్

BRS IN TELANGANA
KTR (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 11:39 AM IST

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BRS Party Strategy in Telangana : తెలంగాణలో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ డిక్లరేషన్లపై పోరు సాగిస్తున్న బీఆర్​ఎస్​ ఎస్సీ సంగ్రామ సదస్సుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. రైతు, యువ సంగ్రామ సదస్సులు పూర్తైన నేపథ్యంలో చేవెళ్ల వేదికగా ఎస్సీలకు, నాడు హస్తం పార్టీ ఇచ్చిన హామీలను గుర్తు చేసేందుకు సిద్ధమైంది. బీఆర్​ఎస్​లోని ఎస్సీ నేతలతో త్వరలోనే బీఆర్​ఎస్​ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సమావేశమై సదస్సు విషయంపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.

డిక్లరేషన్లలో ఇచ్చిన హామీలపై : 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వివిధ వర్గాలకు ప్రకటించిన డిక్లరేషన్లనే బీఆర్​ఎస్​ ఇప్పుడు రాజకీయ అస్త్రంగా మలుచుకుంటోంది. ఎన్నికల ముందు రైతులు, యువత, మహిళలు, ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, బీసీలు, మైనార్టీలు తదితర వర్గాలకు ప్రత్యేక డిక్లరేషన్ల రూపంలో ఇచ్చిన హామీల అమలుపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసేందుకు ప్రధాన ప్రతిపక్షం కార్యాచరణను ముమ్మరం చేసింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చి రెండున్నరేళ్లు దాటినా డిక్లరేషన్లలోని కీలక హామీలు పూర్తిస్థాయిలో అమలు కాలేదని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తోంది.

బీఆర్​ఎస్​కు అస్త్రంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ డిక్లరేషన్లు - రైతు, యువ సంగ్రామ సదస్సులతో జోష్ (ETV Bharat)

ప్రజలకు వివరించాలనే : కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ వేదికలపై ఆయా డిక్లరేషన్లను ప్రకటించిందో, అదే ప్రాంతాల్లో "సంగ్రామ సదస్సులు" నిర్వహించాలని గులాబీ అధినాయకత్వం నిర్ణయించింది. ఆ వర్గాలకు ఇచ్చిన హామీలను గుర్తు చేస్తూ అమలులో జరిగిన జాప్యం, వైఫల్యాలను ప్రజలకు వివరించాలనే లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. దీంతో కాంగ్రెస్‌ పార్టీని రాజకీయంగా ఇరుకున పెట్టడంతో పాటు ఆయా వర్గాల్లో మళ్లీ తమ పట్టు పెంచుకోవాలని బీఆర్​ఎస్​ వ్యూహాలు రచిస్తోంది.

అంచనాలకు మించి విజయవంతమైన సదస్సులు : ఇప్పటికే వరంగల్ జిల్లా కేంద్రం వేదికగా రైతు సంగ్రామ సదస్సును నిర్వహించిన బీఆర్​ఎస్ రైతు డిక్లరేషన్‌లో ఇచ్చిన హామీల అమలుపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసింది. అనంతరం హైదరాబాద్​లోని సరూర్​నగర్‌లో యువ సంగ్రామ సదస్సు నిర్వహించి యువతకు ఉద్యోగాలు, నిరుద్యోగ భృతి, ఉపాధి అవకాశాలపై కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హామీలను గుర్తు చేసింది. ఈ రెండు సదస్సులు పార్టీ అంచనాలకు మించి విజయవంతం అయ్యాయని బీఆర్ఎస్ అధిష్ఠానం భావిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హామీల అమలులో విఫలమైందనే అంశాన్ని ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లగలిగామని పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు. రైతులు, యువత నుంచి మంచి స్పందన లభించిందని ఈ సదస్సులకు భారీగా హాజరైన ప్రజలు, యువత ప్రభుత్వంపై అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారని పార్టీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.

ఎస్సీ డిక్లరేషన్​పై సదస్సు చేవెళ్లలోనే : మిగతా డిక్లరేషన్లపైనా వరుసగా సంగ్రామ సదస్సులు నిర్వహించాలని బీఆర్ఎస్ కార్యాచరణ రూపొందిస్తోంది. తదుపరి ఎస్సీ సంగ్రామ సదస్సుపై పార్టీ దృష్టి సారించింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎస్సీ డిక్లరేషన్ ప్రకటించిన చేవెళ్లలోనే ఈ సదస్సును నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. ఎస్సీలకు కాంగ్రెస్ ప్రకటించిన హామీల అమలు, సంక్షేమ పథకాల పరిస్థితి, రిజర్వేషన్లు, ఉపాధి, విద్య, సామాజిక న్యాయం వంటి అంశాలను ప్రధానంగా ప్రస్తావించేందుకు పార్టీ సిద్ధమవుతోంది. ఎస్సీ సంగ్రామ సదస్సు ఏర్పాట్లపై త్వరలోనే పార్టీ ఎస్సీ నేతలతో బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ సమావేశం కానున్నారు. సదస్సు తేదీ, వేదిక, నిర్వహణ ఏర్పాట్లపై సమావేశంలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.

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YOUTH AND STUDENT ASSURANCES
AGITATION AND MOBILIZATION STRATEGY
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