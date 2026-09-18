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నేడు ఎర్రవల్లికి కాంగ్రెస్‌ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు - అక్కడి ప్రభుత్వ భూముల పరిశీలన!

సిద్దిపేట జిల్లా ఎర్రవల్లిలోని ప్రభుత్వ భూములను నేడు కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి చెందిన ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పరిశీలించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి అసెంబ్లీలో కేసీఆర్‌కు వందల ఎకరాల భూములున్నాయని ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.

ERRAVALLI GOVERNMENT LANDS
అసెంబ్లీ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2026 at 9:11 AM IST

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Erravalli Government Lands Issue in Telangana : 22-ఏ నిషేధిత భూముల వ్యవహారంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేస్తోంది. క్షేత్రస్థాయిలో వాస్తవ పరిస్థితులను పరిశీలించేందుకు అధికార పార్టీ ప్రజా ప్రతినిధులను రంగంలోకి దింపాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. ఉదయం కాంగ్రెస్‌ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు అసెంబ్లీలో అందుబాటులో ఉండాలని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఆదేశించారు. అటు ఎర్రవల్లిలో భూముల లెక్కలను నిర్ధారించే పనిలో రెవెన్యూ అధికారులు నిమగ్నం అయ్యారు. కాంగ్రెస్‌ ప్రజాప్రతినిధులు అక్కడకు వెళ్లి తాజా పరిస్థితిని అంచనా వేసే అస్కారం ఉందని సమాచారం.

సిద్దిపేట జిల్లా ఎర్రవల్లిలోని ప్రభుత్వ భూములను నేడు కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి చెందిన ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పరిశీలించనున్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి అసెంబ్లీలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌కు వందల ఎకరాల భూములున్నాయని ప్రకటించిన అనంతరం రాజకీయాలు మరింత వేడెక్కాయి. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు ఈ పర్యటన చేపడుతున్నట్లు సమాచారం. దీనిపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధికారికంగా ప్రకటించనప్పటికీ స్థానిక నాయకులు మాత్రం స్వాగతం పలికేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. తొలుత గజ్వేల్‌లోని ఆర్డీవో కార్యాలయంలో రెవెన్యూ రికార్డులు పరిశీలిస్తారని, తర్వాత ఎర్రవల్లికి వెళ్లి 325 సర్వే నంబర్‌లో ఇందిరా గాంధీ ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు పట్టాలందుకున్న లబ్ధిదారులతో సమావేశమయ్యే అవకాశం ఉందని ప్రచారం సాగుతోంది.

అసెంబ్లీ నుంచి సిద్దిపేటకు ఎమ్మెల్యేలు! - అందుబాటులో ఉండాలని సీఎం ఆదేశం (ETV Bharat)

ప్రభుత్వ భూముల లెక్కలు నిర్ధారించండి

అటు మర్కూక్‌ మండల పరిధిలో ప్రభుత్వ భూముల లెక్కలు నిర్ధారించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి అసెంబ్లీ వేదికగా ఇచ్చిన ఆదేశాలతో రెవెన్యూ అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. ప్రభుత్వ భూముల సర్వేకు పూనుకొన్నారు. గురువారం గజ్వేల్‌ ఆర్డీవో చంద్రకళ ఆధ్వర్యంలో రెవెన్యూ అధికారులు జిల్లా భూ సర్వే విభాగం ఏడీ సుదర్శన్‌తో కలిసి ఆ ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. ఎర్రవల్లిలోని మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ వ్యవసాయ క్షేత్రం సమీపంలో ప్రభుత్వ భూములున్న సర్వే నంబరు 325లో హద్దులు నిర్ధారించారు. ఈ సర్వే నంబరులో రెవెన్యూ రికార్డుల ప్రకారం 388 ఎకరాలున్నాయి.

వాటిల్లో ఏమైనా అన్యాక్రాంతమయ్యాయా లేదా అని నిర్ధారించేందుకు సమగ్ర సర్వే చేపట్టాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. ఇందులోనే సుమారు 55 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో తవ్విన పాండురంగ చెరువును అధికారులు పరిశీలించారు. ఒకట్రెండు రోజుల్లో డిజిటల్‌ యంత్రాల సాయంతో సర్వే నిర్వహించి ప్రభుత్వానికి నివేదించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. మర్కూక్‌ మండల రెవెన్యూ కార్యాలయంలో ఆర్డీవో ఆధ్వర్యంలో మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు మకాం వేసి రికార్డులు పరిశీలించారు.

రెవెన్యూ రికార్డుల తనిఖీ

ఎర్రవల్లితో పాటు వరదరాజపూర్, మర్కూక్, శివారు వెంకటాపూర్‌ గ్రామాలకు సంబంధించిన రెవెన్యూ రికార్డులను తనిఖీ చేశారు. ప్రభుత్వ భూముల సర్వే నంబర్లను సేకరించి వాటిలో సేత్వార్‌ ప్రకారం ఉన్న భూములు భూ-భారతి పోర్టల్‌లో నమోదై ఉన్నాయా లేవా? అనేదానిపై ఆరా తీస్తున్నారు. సీసీఎల్​ఏ అధికారుల ఆదేశాల మేరకు 2014కు ముందున్న "పహాణీలతో పాటు టీపన్‌లను" తెప్పిస్తున్నారు. తద్వారా భూ-భారతి పోర్టల్‌లోని భూముల వివరాలను సరిపోల్చే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. తేడాలుంటే నిర్ధారించి ఉన్నతాధికారులకు నివేదించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది. ఈ క్రతువును జిల్లాలోని ముగ్గురు తహసీల్దార్లతోపాటు కలెక్టరేట్‌ రెవెన్యూ విభాగంలో పనిచేస్తున్న సీనియర్‌ అధికారులకు అప్పగించారు. చిన్నకోడూరు, కొండపాక మండలాల్లోనూ సమాచారం సేకరిస్తున్నారు.

మళ్లీ సర్వే ఎందుకు అంటూ రైతుల ప్రశ్నలు

ఎర్రవల్లిలోని సర్వే నంబరు 325లో ఇప్పటికే రెవెన్యూ అధికారులు పలుమార్లు సర్వే చేశారని మరోమారు ఎందుకు పరిశీలిస్తున్నారో వెల్లడించాలని కొందరు రైతులు రెవెన్యూ అధికారులను ప్రశ్నించారు. ఈ సర్వే నంబర్‌లోని భూములను కొందరు రైతులు సాగుచేసుకుంటున్నారు. బీఆర్​ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో సర్వే నిర్వహించి పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు పంపిణీ చేస్తామని ప్రకటించినప్పటికీ కార్యరూపం దాల్చలేదు. గతంలో లావణి పట్టాలు ఇచ్చినప్పటికీ, ల్యాండ్‌ రికార్డ్స్‌ అప్‌డేషన్‌ ప్రోగ్రాం అనంతరం డిజిటల్‌ పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు పంపిణీ చేస్తారని ఆశించినా ధరణి పోర్టల్‌లో నమోదు కాలేదు. ప్రస్తుత భూ-భారతి పోర్టల్‌లో సైతం ఈ భూములకు సంబంధించిన సమాచారం అందుబాటులో లేవు.

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ERRAVALLI GOVERNMENT LANDS

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