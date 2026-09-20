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నిజాం ఆస్తుల కంటే కేసీఆర్ కుటుంబ ఆస్తులే ఎక్కువ : ఎంపీ చామల

బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలకు చెందినవని కాంగ్రెస్​ నేతలు ఆరోపిస్తున్న భూముల పరిశీలనలో భాగంగా ఇవాళ రంగారెడ్డి జిల్లా అజీజ్‌నగర్‌లోని హరీశ్‌రావు ఫామ్‌హౌస్‌ను సందర్శించారు. 2004 ఎన్నికల అఫిడవిట్​లో లేని ఆస్తులు ఇప్పుడెలా వచ్చాయని ప్రశించారు.

Congress leaders visited Harish Raos farmhouse
మీడియాతో మాట్లాడుతున్న ఎంపీ చామల కిరణ్‌కుమార్‌ రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2026 at 3:49 PM IST

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Congress Leaders Visited Harish Rao Farmhouse : బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలకు చెందినవని ఆరోపిస్తూ, ఆ భూముల నిజాలు నిగ్గుతేల్చేందుకు కాంగ్రెస్​ నేతలు గత రెండు రోజులుగా బృందంగా పర్యటిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా హస్తం పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు రంగారెడ్డి జిల్లా అజీజ్‌నగర్‌లోని హరీశ్‌రావు ఫామ్‌హౌస్‌ను సందర్శించారు. 11 జీవో నిబంధనలను తుంగలో తొక్కి ఫామ్‌హౌస్‌ నిర్మాణం చేపట్టారని ఎంపీ చామల కిరణ్‌కుమార్‌ రెడ్డి ఆరోపించారు. 2004 ఎన్నికల అఫిడవిట్​లో లేని ఆస్తులు ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి ఎలా వచ్చాయని ప్రశించారు. మిగులు బడ్జెట్‌గా ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పదేళ్ల పాలనలో అప్పుల పాలు చేశారని ధ్వజమెత్తారు. బీఆర్‌ఎస్‌ పాలనలో ఎన్ని అక్రమాలు జరిగాయో ప్రజలకు తెలియజేసేందుకే క్షేత్రస్థాయి పర్యటన చేపట్టినట్లు వివరించారు. 450 ఎకరాలకు పైగా ఉన్న భూముల వివరాలు తెలంగాణ ప్రజలకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.

"ఇప్పుడు మీకున్న ఆస్తులు అఫిడవిట్‌లో ఎందుకు లేవు? కేసీఆర్ పాలనలో రాష్ట్రం అప్పులపాలైంది. 76 సర్వే నంబర్‌లోని ఫామ్‌హౌస్‌ను హరీశ్‌రావు కొన్నారు. ఇన్ని ఆస్తులు కొనడానికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? కాళేశ్వరం డబ్బులతోనే ఆస్తులు కొన్నారా? కేసీఆర్ కుటుంబసభ్యుల వద్ద వందల ఎకరాలకు పైగా భూమి ఉంది. అసైన్డ్ భూములను ఎలా కొంటారు? పదేళ్ల క్రితం రూ.13 లక్షలకు అమ్మిన భూమిని ఇప్పుడు మీకేందుకు రూ.2 లక్షలకు అమ్మారు? ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా ఏ సీఎంకు ఇన్ని ఫామ్‌హౌస్‌లు లేవు. మీ ఆస్తులపై తెలంగాణ సమాజానికి సమాధానం చెప్పాలి" - చామల కిరణ్‌కుమార్‌ రెడ్డి, ఎంపీ

నిజాం ఆస్తుల కంటే కేసీఆర్ కుటుంబ ఆస్తులు ఎక్కువ: ఎంపీ చామల (ETV Bharat)

భూమిని కబ్జా చేయాలని కేసీఆర్ చూశారు

నిజాం ఆస్తుల కంటే మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కుటుంబ ఆస్తులే ఎక్కువని ఎంపీ చామల కిరణ్‌కుమార్‌ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఆ ఆస్తులన్నీ ఎలా వచ్చాయని ప్రశ్నించారు. ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియాలనే ఉద్దేశంతోనే భూముల పరిశీలనకు వచ్చామన్నారు. కేటీఆర్​కు 2009లో లేని ఆస్తులు ఇప్పుడెలా వచ్చాయని ప్రశ్నించారు. హరీశ్​రావుకు ఉద్యమ సమయంలో లేని ఫామ్​హౌస్ ఇప్పుడు ఎలా వచ్చిందో చెప్పాలని డిమాండ్​ చేశారు. కేసీఆర్ ఫామ్​హౌస్ పక్కన ఉన్న 300 ఎకరాల అసైన్డ్ భూములను దళితులకు ఎందుకు పంచలేదని నిలదీశారు. ఆ భూమిని కబ్జా చేయాలని కేసీఆర్ చూశారని ఆరోపించారు.

"నిజాం ఆస్తుల కంటే కేసీఆర్ కుటుంబ ఆస్తులే ఎక్కువ. ఈ ఆస్తులన్నీ మీ తాతల నుంచి వచ్చాయా? కేటీఆర్‌కు 2009లో లేని ఆస్తులు ఇప్పుడు ఎలా వచ్చాయి? ఫిరంగి కాల్వ మీద జన్వాడ ఫామ్‌హౌస్‌ కట్టారు. ఉద్యమ సమయంలో లేని ఫామ్‌హౌస్‌ హరీశ్‌రావుకు ఇప్పుడు ఎలా వచ్చింది?. కేసీఆర్‌ ఫామ్‌హౌస్ పక్కన ఉన్న 300 ఎకరాల అసైన్డ్ భూములను దళితులకు ఎందుకు పంచలేదు?" - చామల కిరణ్‌కుమార్‌ రెడ్డి, ఎంపీ

జన్వాడ భూములు పరిశీలించిన కాంగ్రెస్ బృందం - అక్రమాలు జరిగాయని హైడ్రా కమిషనర్‌కు ఫిర్యాదు

TAGGED:

CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY
CONGRESS LEADERS TOUR
కాంగ్రెస్ నేతల ఫాంహౌస్ పర్యటన
CHAMALA KIRAN KUMAR ON FARMHOUSE

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