ఉద్యమ సమయంలో లేని ఆస్తులు అధికారంలోకి వచ్చాక ఎలా వచ్చాయి?: ఎంపీ చామల
బీఆర్ఎస్ నేతలకు చెందినవని కాంగ్రెస్ నేతలు ఆరోపిస్తున్న భూముల పరిశీలనలో భాగంగా ఇవాళ రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ మండలం మద్దూర్ చేరుకున్నారు. నాలుగోరోజు క్షేత్రస్థాయి భూముల పరిశీలనలో భాగంగా కాంగ్రెస్ ప్రజాప్రతినిధులు పర్యటించారు.
Published : September 21, 2026 at 1:42 PM IST
Congress Leaders Visited BRS Leaders Farmhouse : బీఆర్ఎస్ నేతలకు చెందినవని ఆరోపిస్తూ, ఆ భూముల నిజాలు నిగ్గుతేల్చేందుకు కాంగ్రెస్ నేతలు గత మూడు రోజులుగా బృందంగా పర్యటిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా నాలుగోరోజు హస్తం పార్టీ ప్రజాప్రతినిధుల నిజనిర్ధారణ బృందం రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ మండలం మద్దూర్ చేరుకున్నారు. నాలుగోరోజు క్షేత్రస్థాయి భూముల పరిశీలనలో భాగంగా ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ ప్రజాప్రతినిధులు పర్యటించారు.
50 ఎకరాలు ఎక్కడి నుంచి సంపాదించారు
మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్ చుట్టూ ఉన్న 300 ఎకరాల అసైన్డ్ భూమిని పేదలకు ఎందుకు పంచి ఇవ్వలేదని చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. ఉన్నది పేదలకు పంచి ఇవ్వాలని గతంలో నాయకులు ఆలోచించేవారని, కొట్టాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో మాత్రం దోచుకుంటున్నారని విమర్శించారు. ఉద్యమ సమయంలో లేని ఆస్తులు అధికారంలోకి వచ్చాక ఎలా వచ్చాయని, 162/223 సర్వే నెంబర్లో 50 ఎకరాలు ఎక్కడి నుంచి సంపాదించారని నిలదీశారు.
భూములు పేదలకు పంచాలి
బలిదానాలుతో వచ్చిన తెలంగాణలో ఫామ్హౌస్ సంస్కృతి తీసుకొచ్చారని, 50 ఎకరాల్లో ఇనామ్ భూములు ఉన్నాయని ఎంపీ చామల తెలిపారు. ఈ ఫామ్హౌస్లో ఇనామ్ భూములు ఉంటే పేదలకు పంచాలని డిమాండ్ చేశారు.
జన్వాడ భూములు పరిశీలించిన కాంగ్రెస్ బృందం - అక్రమాలు జరిగాయని హైడ్రా కమిషనర్కు ఫిర్యాదు