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1000 డప్పులతో కేసీఆర్​ ఫాం​హౌస్​ ముట్టడి - అసెంబ్లీ నుంచి ఎర్రవల్లికి బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు

స్పీకర్​పై బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు అనుచిత వ్యాఖ్యలకు కాంగ్రెస్ నిరసన - కేసీఆర్ నివాసం ముట్టడికి దళిత నాయకుల పిలుపు - అసెంబ్లీ నుంచి ఎర్రవల్లికి బయలుదేరిన బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు

KCR Erravalli farmhouse
కేసీఆర్​ ఫామ్​హౌస్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2026 at 11:27 AM IST

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Tention at KCR Erravalli Farmhouse : సిద్దిపేట జిల్లా మర్కూక్‌ మండలం ఎర్రవల్లిలో రాజకీయ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ ఫాం​హౌస్​ను వెయ్యి డప్పులతో ముట్టడిస్తామని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ పిలుపునిచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఫాంహౌస్​ వద్ద భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

ఈ విషయం తెలుసుకున్న బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీ నుంచి ఎర్రవెల్లి ఫామ్‌హౌస్‌కు బయలుదేరారు. అక్కడ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో కేటీఆర్‌, హరీశ్‌రావు సహా ఎమ్మెల్యేలు వెళ్లారు. కేసీఆర్ ఫామ్‌హౌస్‌ వద్ద డప్పుల మోతకు కాంగ్రెస్ పిలుపునిచ్చింది. ప్రభుత్వమే పోలీసుల సహాయంతో కాంగ్రెస్‌ నేతలను ప్రోత్సహిస్తోందని బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు ఆరోపిస్తున్నారు.

అసెంబ్లీలో స్పీకర్​పై చేసిన వ్యాఖ్యల పట్ల రగడ : కేసీఆర్​ ఫాంహౌస్​​ ముట్టడి కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యేలు బీర్ల ఐలయ్య, వేముల వీరేశం నల్ల చొక్కాలు ధరించి ఆందోళన చేపట్టారు. స్పీకర్​పై బీఆర్​ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు చేసిన వ్యాఖ్యల పట్ల శాసనసభ, మండలిలో ఉద్రిక్త వాతావరణంలో చర్చలు జరిగాయి. బీఆర్​ఎస్​ను దళితుల వ్యతిరేక పార్టీ అని మంత్రులు, శాసనసభ సభ్యులు సంభోదించారు. గతంలో కేసీఆర్​ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు దళితుల పట్ల అహంకారపూరితంగా వ్యవహారించారని విమర్శించారు. తీన్మార్ మల్లన్న మాట్లాడుతూ డిప్యీటీ సీఎంగా ఉన్న తాటికొండ రాజయ్యను కారణం చెప్పకుండా మంత్రి వర్గం నుంచి తొలగించారని గుర్తుచేశారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీ, ఎంఐఎం, సీపీఐ పార్టీలో తాతా మధుపై చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వానికి సూచించాయి.

ముందస్తుగా పోలీసుల అదుపులోకి : మరోవైపు రైతుల సమస్యలపై నిరసనగా మర్కూక్‌ మండల కేంద్రంలో బీఆర్​ఎస్​ నేతలు రైతు దీక్షకు పిలుపునిచ్చారు. దీంతో పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. ప్రధాన రహదారులపై ఎక్కడికక్కడ చెక్‌పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి వాహనాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు. బీఆర్​ఎస్​, కాంగ్రెస్ నాయకులను పోలీసులు ముందస్తుగా అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారు. అయినప్పటికీ కొంతమంది బీఆర్​ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు కేసీఆర్‌ వ్యవసాయ క్షేత్రం వద్దకు చేరుకున్నారు. మరోవైపు ముట్టడి పిలుపు నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్‌ శ్రేణుల కదలికలపైనా పోలీసులు కీలకమైన నిఘా పెట్టారు.

రెండు పార్టీల కార్యక్రమాలు : ఎర్రవల్లి ఫాంహౌస్‌ వైపు వెళ్లే మార్గాలను పోలీసులు పర్యవేక్షిస్తుండటంతో మర్కూక్‌ మండలంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. మొత్తంగా ఒకవైపు కేసీఆర్​ ఫాం​హౌస్​ ముట్టడికి కాంగ్రెస్‌ పిలుపు, మరోవైపు బీఆర్​ఎస్ రైతు దీక్షకు ఏర్పాట్లతో​ పోలీసుల ముందస్తు అరెస్టులు చేస్తున్నారు.

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TAGGED:

CONGRESS LEADERS
ERRAVALLI FARMHOUSE IN GAJWEL
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PROTEST AT KCR ERRAVALLI FARMHOUSE

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