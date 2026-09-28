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'సీఈసీ జ్ఞానేశ్​కుమార్ రాజీనామా చేయాలి' - నెక్లెస్​రోడ్‌లో కాంగ్రెస్ నేతల నిరసన

కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్‌ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ రాజీనామా చేయాలంటూ నెక్లెస్‌రోడ్డులో కాంగ్రెస్‌ నేతలు నిరసనకు దిగారు. సర్‌ ప్రక్రియలో లోపాలకు బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

telangana Congress protest
సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్​ రాజీనామా చేయాలంటూ కాంగ్రెస్ నిరసన (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2026 at 12:31 PM IST

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Telangana Congress Protest on CEC : సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలంటూ ఏఐసీసీ పిలుపు మేరకు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. హైదరాబాద్​లోని నెక్లెస్ రోడ్​లో ఇందిరాగాంధీ విగ్రహం వద్ద నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు.

'సర్​'పై స్పష్టత ఇవ్వాలి

ఇందిరా గాంధీ విగ్రహం నుంచి ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయం వరకు నిరసన ర్యాలీ చేపట్టారు. ఇందులో టీపీసీసీ మహేశ్​కుమార్ గౌడ్, మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అజారుద్దీన్, శ్రీధర్​ బాబు ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ఇతర నేతలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని, ఎన్నికల ప్రక్రియ, ఓటర్ల జాబితా సవరణపై స్పష్టత ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేసింది. నెక్లెస్​ రోడ్డులోని ఇందిరా గాంధీ విగ్రహం వద్దకు కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు భారీగా తరలిరావడంతో ఆ ప్రాంతం సందడిగా మారింది.

ఎప్పటికి వారే అధికారంలో ఉండాలని చూస్తున్నారు

బీజేపీకి తొత్తుగా వ్యవహరిస్తున్న సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌కుమార్ రాజీనామా చేయాలని టీపీసీసీ మహైశ్​కుమార్ గౌడ్ డిమాండ్ చేశారు. ఎన్నికల సంఘం స్వతంత్ర వ్యవస్థలో పారదర్శకత ఉండాలని కానీ ప్రస్తుతం ఈసీ పక్షపాతంగా వ్యవహరిస్తోందని మండిపడ్డారు. దేశ స్వాతంత్య్ర చరిత్రలో ఇంతటి హీనానికి పాల్పడిన సీఈసీ మరొకరు లేరని అన్నారు. పలు రాష్ట్రాల్లో సర్‌ పేరుతో గెలవాల్సిన పార్టీ గెలవకుండా ఈసీ కుట్రలు చేసిందని ఆయన ఆరోపించారు. కొన్నేళ్లుగా దేశంలో ఓట్ల చోరీ, సీట్ల చోరీ జరుగుతోందని అన్నారు. మోదీ, అమిత్‌ షాలకు ప్రజాస్వామ్యం అంటే గౌరవం లేదని, ఎప్పటికీ బీజేపీయే అధికారంలో ఉండాలని వారు కుట్రలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. నియంతలా వ్యవహరిస్తున్న ప్రధాని మోదీ, అమిత్ షాకు తగిన గుణపాఠం చెప్పాలని అన్నారు.

ఉప ఎన్నిక ఫలితంతో మైండ్ బ్లాక్ అవుతుంది

ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సవరణ (సర్) ప్రభావం ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉండదని మాజీ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్‌ అన్నారు. ఖైరతాబాద్‌ ఉపఎన్నికలో దిమ్మతిరిగే ఫలితం వస్తుందని చెప్పారు. ఉపఎన్నిక ఫలితం ఎవడు కొడితే మైండ్ బ్లాక్ అవుతుందో అలా ఉంటుందని దానం పేర్కొన్నారు. ఈసీని అడ్డం పెట్టుకొని బీజేపీ ఓటు చోరీ చేస్తోందని, ఎంపీ ఎన్నికలో కిషన్‌ రెడ్డి ఓటు చోరీతోనే గెలిచారని ఆరోపించారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సీఈసీ అంశాన్ని సుప్రీంకోర్టు సుమోటోగా తీసుకోవాలని కోరారు.

ప్రజాస్వామ్య స్పూర్థిని అపహస్యం చేస్తున్నారు

సర్​ పేరిట 70ఏళ్ల ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తిని కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్ అపహాస్యం చేస్తున్నారని భుమనగిరి ఎంపీ చామల కిరణ్‌ కుమార్‌రెడ్డి అన్నారు. బీజేపీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా బడుగు బలహీన వర్గాల ఓట్లు తొలగిస్తున్నారని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ, మిత్ర పక్షాలు ఇప్పటికే అనేక ఆధారాలను బహిర్గతం చేశాయని గుర్తుచేశారు. పెద్ద ఎత్తున వ్యతిరేకిస్తున్నా జ్ఞానేశ్వర్ కుమార్ రాజీనామా చేయడం లేదని ఆక్షేపించారు. ఇప్పటికైనా ఆయన తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. నెక్లెస్ రోడ్డులో ఇందిరాగాంధీ విగ్రహం వద్ద మంత్రులు ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ర్యాలీని ప్రారంభించారు.

'సీఈసీ జ్ఞానేశ్​ కుమార్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలి'- దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ నిరసనలు

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