నత్తనడకన సర్ ప్రక్రియ - గడువు పొడిగించాలని పొన్నం విజ్ఞప్తి
సర్ ప్రక్రియకు ఇంకా పది రోజులే సమయం - గడువు దగ్గర పడటంతో డీసీసీ అధ్యక్షులతో కలిసి సీఈవో సుదర్శన్రెడ్డిని కలిసిన పొన్నం ప్రభాకర్ - ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ గడువు పొడిగించాలని విజ్ఞప్తి
Published : July 14, 2026 at 8:56 PM IST
Ponnam Prabhakar on SIR In Hyderabad : రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ గడువు పొడిగించాలని కాంగ్రెస్ నేతలు కోరారు. మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ నేతృత్వంలో హైదరాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు, డీసీసీ అధ్యక్షులు సీఈవో సుదర్శన్రెడ్డిని కలిశారు. హైదరాబాద్ జిల్లాలోని 15వ శాసనసభ నియోజకవర్గాల్లో నత్తనడకన సాగుతోందని సుమారు 20 శాతమే పూర్తయిందని హైదరాబాద్ జిల్లా ఇంచార్జి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పేర్కొన్నారు. బీఎల్ఓలు ఇళ్లకు రావడం లేదని నింపిన ఫారాలు కూడా తీసుకెళ్లడం లేదని మంత్రి, కాంగ్రెస్ నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
నత్తనడకన ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ : నేడు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా హైదరాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 15 శాసనసభ నియోజక వర్గాల్లో జరుగుతున్న సమగ్ర ఓటర్ల సవరణ నత్తనడకన సాగుతోందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పేర్కొన్నారు. బీఎల్ఓ, బీఎల్ఏలకు సరైన అవగాహన లేకపోవడం వంటి కారణాలతో ఇప్పటి వరకు 15 - 20 శాతం కూడా పూర్తి కాని పరిస్థితి నెలకొందని వెల్లడించారు. సర్ ప్రక్రియ ముగిసేందుకు ఇంకా 10 రోజుల గడువు మాత్రమే మిగిలి ఉందని గుర్తుచేశారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకొని తామంతా సీఈవో సుదర్శన్రెడ్డిని కలిశామని వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్లోని ఓటర్ల సవరణ ప్రక్రియ వేగవంతంగా క్షేత్రస్థాయిలో జరిగే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించామని తెలిపారు.
పది రోజుల సమయం సరిపోదు : హైదరాబాద్లో బీఎల్ఓలతో పాటు టీచర్లు, విద్యార్థులు, జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బందిని కూడా భాగస్వామ్యం చేయాలని ఎన్నికల సంఘానికి సూచించినట్లు తెలిపారు. ఓటు లేకపోతే ప్రభుత్వ పథకాలు వర్తించవన్న చర్చ జరుగుతోందని ఈ నేపథ్యంలో అర్హత ఉన్న ఒక్కరి కూడా ఓటు పోకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఈవోను కోరినట్లు చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ క్యాడర్కు కూడా దిశా నిర్దేశం చేశామని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు. రానున్న పదిరోజులు మరింత చురుగ్గా పాల్గొనాలని కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు. పది రోజుల సమయం సరిపోదని దీనికోసం మరింత గడువు ఇవ్వాలని ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరారు.
విద్యాసంస్థల సహాయం తీసుకోండి : నగరం కేంద్రంగా 4500 పోలింగ్ కేంద్రాలున్నాయని పొన్నం పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్ అర్బన్లో ఓటర్ల సవరణ సరైన విధంగా జరగటం లేదని ఆరోపించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సర్ ప్రక్రియ బాగానే కొనసాగుతోందన్నారు. అర్బన్ ప్రాంతాల్లో మైగ్రేషన్ ఉండొచ్చని, ఇతర ప్రాంతాలకు మారవచ్చని తెలిపారు. ఇలా అనేక కారణాలతో స్పందన తక్కువగా ఉందని వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలో నగరం పరిధిలోని ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల సహాయం తీసుకోవాలని ఎన్నికల కమిషన్కు విజ్ఞప్తి చేశారు.
"హైదరాబాద్లో ఈ ప్రక్రియ అనుకున్న రీతిలో నిర్వహించడం లేదు. నగరం కేంద్రంగా 4500 పోలింగ్ కేంద్రాలున్నాయి. హైదరాబాద్ అర్బన్లో ఓటర్ల సవరణ సరైన విధంగా జరగటం లేదు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బాగానే కొనసాగుతోంది. అర్బన్ ప్రాంతాల్లో మైగ్రేషన్ ఉండొచ్చు, ఇతర ప్రాంతాలకు మారవచ్చు. ఇలా అనేక కారణాలతో స్పందన తక్కువగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో నగరం పరిధిలోని ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల సహాయం తీసుకోవాలని ఎన్నికల కమిషన్కు విజ్ఞప్తి చేశాం. బీఎల్ఓలు ఇళ్లకు రావడం లేదని, ఫామ్లు సరిగా ఇవ్వడం లేదని, ఆన్లైన్ కావడం లేదనే సాంకేతిక సమస్యలను వెల్లడించాం. వీటన్నింటినీ అధిగమించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరాం" - పొన్నం ప్రభాకర్, మంత్రి
ఓటు మిస్ కాకుండా చూసుకోవాలి : అర్హత కలిగిన ఏ ఒక్క ఓటరు తన ఓటు హక్కును కోల్పోవద్దని కోరుకుంటున్నమని పొన్నం ప్రభాకర్ పేర్కొన్నారు. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా బీఎల్ఓలను పిలిపించుకునైనా ఆన్లైన్ చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఓటు మిస్ కాకుండా చూసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీలు అద్దంకి దయాకర్, బల్మూరి వెంకట్, ఎమ్మెల్యేలు గణేశ్ నవీన్ యాదవ్, డీసీసీ అధ్యక్షులు దీపక్ జాన్, రోహిత్, రాజేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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