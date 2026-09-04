గీత దాటితే వేటు తప్పదు - సీఎం చెప్పిందే ఫైనల్! : రేవంత్కు హైకమాండ్ ఫుల్ సపోర్ట్
సురేఖ, చిన్నారెడ్డిలపై వేటుతో వైఖరి తేటతెల్లం చేసిన అధిష్ఠానం - సీఎం, ప్రభుత్వం మీద విమర్శలు చేస్తే చర్యలుంటాయని గట్టి సంకేతాలు - బహిరంగ విమర్శలు చేసే వారికి ఫుల్స్టాప్
Published : September 4, 2026 at 7:31 AM IST
Congress High Command on CM Revanth Reddy : తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాటకే కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. మంత్రి పదవి నుంచి కొండా సురేఖ, ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్ష పదవి నుంచి చిన్నారెడ్డిలపై వేటు ద్వారా గీత దాటితే కఠిన క్రమశిక్షణ చర్యలు తప్పవనే సంకేతాలను ఇచ్చింది. అధిష్ఠానం తీసుకున్న చర్యలు ముఖ్యమంత్రికి మరింత బలం చేకూర్చుతాయని కాంగ్రెస్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
విమర్శలు చేస్తే ఊరుకోబోం : కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా కొందరు ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర నాయకులు బహిరంగంగా విమర్శలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం స్పష్టమైన హెచ్చరికలు పంపించింది. మంత్రి కొండా సురేఖను, కేబినెట్ హోదాలో ఉన్న ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు చిన్నారెడ్డిని ఒకే రోజు పదవుల నుంచి భర్తరఫ్ చేయడం ద్వారా గట్టి సంకేతాలు ఇచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి, ప్రభుత్వం మీద విమర్శలు చేస్తే ఊరుకోబోమని తేల్చి చెప్పింది. ఇష్టారీతిన విమర్శలు చేస్తున్న నేతలపై చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీకి నష్టం వాటిల్లుతుందనే అంశాన్ని అధిష్ఠానం చాలా సీరియస్గా తీసుకుంది. కొండా సురేఖ, చిన్నారెడ్డిపై వేటుతో పార్టీలో పరిస్థితులు వీలైనంత వరకు చక్కబడతాయని కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
తరచూ హైకమాండ్కు ఫిర్యాదులు : బీసీ వర్గానికి చెందిన కొండా సురేఖ తొలగింపు నిర్ణయం వెలువడిన వెంటనే మరో ముగ్గురు బీసీ మహిళలకు పదవులివ్వడం వ్యూహాత్మకంగా సరైన నిర్ణయమని అంతర్గతంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. నియామకాలు, విధానపరమైన నిర్ణయాలు ఏం తీసుకున్నా, కొందరూ తరచూ హైకమాండ్కు ఫిర్యాదులు చేయడం, లేఖలు రాయడం వంటి పనులు చేస్తున్నట్లు పార్టీలో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇలాంటి వాటికి కొంతవరకైనా ఫుల్స్టాప్ పడొచ్చని, మరోవైపు అందరినీ ఒకే తాటిపైన తీసుకెళ్లడానికి సీఎం కూడా గట్టి ప్రయత్నం చేయాలని మరికొందరు నాయకులు పేర్కొంటున్నారు.
ఇది వరుసగా రెండోసారి : కొండా సురేఖ కుమార్తె సుస్మిత పటేల్ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని వ్యక్తిగతంగా టార్గెట్ చేసి మాట్లాడటం ఇది వరుసగా రెండోసారి. గతంలో మాట్లాడినప్పుడు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క సహా కొందరు మంత్రులు, నాయకుల సూచనతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మౌనం వహించారు. అయితే తాజాగా సురేఖ కుమార్తె మాట్లాడిన రోజే తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో పాటు చర్య తీసుకోవాల్సిందేనని తనను కలిసిన సీనియర్ మంత్రులు, లీడర్లకు స్పష్టం చేశారు. పార్టీ అధిష్ఠానం కూడా ముఖ్యమంత్రి మాటకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చి కొండా సురేఖతో పాటు చిన్నారెడ్డిలపైనా వేటుకు ఆమోద ముద్ర వేసింది.
కొత్తగా కేబినెట్లోకి ముగ్గురు : కొండా సురేఖ స్థానాన్ని భర్తీ చేయడంతో పాటు ఖాళీగా ఉన్న మరో రెండు స్థానాలు కలిపి కొత్తగా ముగ్గురిని కేబినెట్లోకి తీసుకోవాల్సి ఉంది. డిప్యూటీ స్పీకర్, చీఫ్ విప్ తదితర పదవులు కూడా భర్తీ చేసేందుకు అవకాశం ఉంది. వీటిని భర్తీ చేయడానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంతో పాటు కొన్ని మంత్రిత్వ శాఖలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం సైతం ఉంది. చేసిన పనులను చెప్పుకోవడం, చేయాల్సిన పనులపై దృష్టి కేంద్రీకరించడం, కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో నాయకుల మధ్య ఉన్న తీవ్రమైన విభేదాలపై దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందనే అభిప్రాయం కూడా పార్టీ వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతోంది.
హైకమాండ్ను రేవంత్ రెడ్డి బ్లాక్మెయిల్ చేసి నన్ను బర్తరఫ్ చేయించారు : కొండా సురేఖ
పాతబస్తీ మెట్రోను పూర్తి చేస్తామని చెప్పాం - చేసి చూపిస్తాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి