మంత్రి పదవుల కోసం మరింత పోటీ - జోరందుకున్న ఆశావహుల లాబీయింగ్!
తెలంగాణ మంత్రివర్గంలో 3 పదవులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఈ పదవులను ఎవరికి అప్పగించాలనే విషయంపై కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం కసరత్తు చేస్తోంది. తుది నిర్ణయం మాత్రం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం చేతుల్లోనే ఉంది.
Published : September 14, 2026 at 8:12 AM IST
Telangana New Ministers Issue : రాష్ట్ర కాంగ్రెస్లో ఇప్పుడు మంత్రి పదవుల కోసం పోటీ మరింత పెరిగిందా? మంత్రివర్గంలో మూడు ఖాళీలు ఉండడంతో ఆశావహుల లాబీయింగ్ జోరందుకుందా? ఖాళీలను మాత్రమే భర్తీ చేస్తారా? లేక మంత్రివర్గాన్ని సమూలంగా పునర్ వ్యవస్థీకరిస్తారా? ఇదే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వర్గాల్లో హాట్టాపిక్గా మారింది.
ఈ స్థానాల్లో ఎవరిని తీసుకోవాలి?
కొండా సురేఖను మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించిన తర్వాత 3 మంత్రి పదవులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. వాటి స్థానాల్లో ఎవరిని తీసుకోవాలి? ఏ సామాజిక వర్గానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి? ఏ ప్రాంతానికి ప్రాతినిథ్యం కల్పించాలి? ఇప్పటికే ఉన్న మంత్రుల్లో ఎవరికి శాఖలు మార్చాలి? ఎవరికి ఉద్వాసన పలకాలి? అనే అంశాలపై కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం, రాష్ట్ర నాయకత్వం మధ్య కసరత్తు జరుగుతున్నట్లు పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. అయితే ఇది కేవలం 3 ఖాళీల భర్తీ వ్యవహారం కాదు. మంత్రుల పని తీరు, ప్రాంతీయ సమీకరణాలు, సామాజిక వర్గాల ప్రాతినిథ్యం, మహిళలు, బీసీలకు ప్రాధాన్యం అన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకుని కేబినెట్ను వచ్చే ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పునర్ నిర్మించాలన్న ఆలోచన కాంగ్రెస్ నాయకత్వం చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
దిల్లీ స్థాయిలో లాబీయింగ్ మొదలు
ఇప్పటికే పలువురు సీనియర్ ఎమ్మెల్యేలు దిల్లీ స్థాయిలో లాబీయింగ్ మొదలుపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ నుంచి రంగారెడ్డి, నిజామాబాద్, ఉమ్మడి ఖమ్మం, నల్గొండ జిల్లాలకు చెందిన పలువురు నేతలు మంత్రి పదవుల కోసం పోటీ పడుతున్నారు. మరోవైపు యువ ఎమ్మెల్యేలకు కూడా అవకాశం కల్పించాలన్న డిమాండ్ వినిపిస్తోంది. దీంతో 3 బెర్తుల కోసం పోటీ మరింత రసవత్తరంగా మారింది.
అధిష్ఠానాన్ని ప్రసన్నం చేసుకునే ప్రయత్నాలు
రెడ్డి సామాజిక వర్గం నుంచి సుదర్శన్ రెడ్డి, రామ్మోహన్రెడ్డి, మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి, రాజగోపాల్ రెడ్డి పేర్లు వినిపిస్తుండగా బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ సమీకరణాలు కూడా కీలకంగా మారనున్నాయి. అదేవిధంగా మంత్రి పదవుల కోసం రాష్ట్ర నేతల ద్వారా పార్టీ అధిష్ఠానాన్ని ప్రసన్నం చేసుకునే ప్రయత్నాలు కూడా ఊపందుకున్నాయి. ప్రేమ్సాగర్ రావు కోసం కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ స్థాయిలో ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. మదన్ మోహన్ రావు కూడా తనకు ఉన్న పరిచయాల ద్వారా అధిష్ఠానంపై ఒత్తిడి తెస్తున్నారు. దీంతో కాంగ్రెస్లో లాబీయింగ్ ఏ స్థాయికి చేరిందో స్పష్టం అవుతోంది.
కొందరు మంత్రుల శాఖలను మార్చే అవకాశం
కేవలం కొత్త మంత్రులను తీసుకోవడం కాకుండా ప్రస్తుతం ఉన్న కొందరు మంత్రుల శాఖలను మార్చే అవకాశం ఉందన్న ప్రచారం కూడా ఉంది. కొన్ని కీలక శాఖలు మినహా మిగిలిన శాఖల్లో పని తీరును సమీక్షించి పోర్ట్ఫోలియోలను పునర్విభజించే అవకాశం ఉందన్న చర్చ జోరుగా సాగుతోంది. అంటే ఈసారి కేబినెట్ విస్తరణ జరిగితే అది కేవలం ఖాళీల భర్తీతో సరిపెట్టకుండా సీఎం రేవంత్ ప్రభుత్వానికి ఒక రాజకీయ రీసెట్గా మారుతుందా? అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి అసలు అగ్నిపరీక్ష
3 ఖాళీలను భర్తీ చేయడం కంటే ఆ 3 స్థానాలకు సరైన సమీకరణాలను కూర్చడం కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానానికి, సీఎం రేవంత్రెడ్డికి అసలు అగ్ని పరీక్షగా మారింది. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర నాయకత్వం మాత్రం కేబినెట్ విస్తరణపై అధికారికంగా ఎలాంటి నిర్ణయం లేదని స్పష్టం చేసింది. అయితే అంతర్గతంగా పార్టీ నాయకత్వం చర్చలు నిర్వహించినా కూడా తుది నిర్ణయం మాత్రం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం చేతుల్లోనే ఉంది. మూడు బెర్తులకు పదుల సంఖ్యలో ఆశావహులు ముమ్మరంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
సురేఖ బర్తరఫ్తో కేబినెట్లో పెరిగిన ఖాళీల సంఖ్య - విస్తరణపై మళ్లీ ఆసక్తికర చర్చ
రేవంతన్న మాస్ లీడర్ - మంత్రి పదవి పోయిందని ఇంట్లో కూర్చోను: కొండా సురేఖ