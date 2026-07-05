ఒకే ఫోన్ నంబర్పై ఏకంగా 700కు పైగా ఓటర్లు - విచారణకు ఆదేశాలు
మణికొండ డివిజన్ ఎన్నికల జాబితాలో ఒకే మొబైల్ నంబర్పై 700కు పైగా ఓటర్లు - దీనిపై అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ - ఫోన్ నంబర్ ఓ పార్టీ జిల్లా నాయకుడిదిగా గుర్తింపు
Published : July 5, 2026 at 4:52 PM IST|
Updated : July 5, 2026 at 5:22 PM IST
Over 700 Voters Linked to a Single Mobile number : మణికొండ డివిజన్ ఎన్నికల జాబితాలో ఒకే మొబైల్ నంబర్పై 700కు పైగా ఓటర్లు నమోదైన అంశంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ శనివారం నార్సింగి సర్కిల్ ఆఫీస్లో డీసీ లక్ష్మారెడ్డికి ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ మేరకు టీపీసీసీ రాష్ట్ర మీడియా, కమ్యూనికేషన్స్ కో ఆర్డినేటర్ వాసిరెడ్డి నరేశ్ వివరాలను వెల్లడించారు. ఎన్నికల జాబితా పరిశీలనలో ఒకే మొబైల్ నంబర్కు ఏకంగా 700కు పైగా ఓటర్లు అనుసంధానమైనట్లు తాము గుర్తించినట్లుగా వివరించారు.
తమ ప్రాథమిక విచారణలో ఆ మొబైల్ నంబర్ ఓ పార్టీకి చెందిన జిల్లా స్థాయి నాయకుడికి చెందినదిగా గుర్తించామన్నారు. సంబంధిత ఓటర్ల వివరాలు, డబ్ల్యూపీకే నంబర్లతో పాటు పూర్తి సమాచారాన్ని అధికారులకు అందజేసినట్లుగా వెల్లడించారు. నార్సింగి సర్కిల్ డీసీ స్పందించి, సంబంధిత అధికారులతో ఈ అంశంపై విచారణ చేపట్టాలని ఆదేశించారని తెలిపారు. ఈ వ్యవహారంలో బాధ్యులపై చట్టప్రకారం చర్యలు చేపట్టాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేసింది.
బీఎల్వోలు సహకరించక గందరగోళం : ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) హైదరాబాద్ నగరవాసులను తీవ్ర గందరగోళానికి గురి చేస్తోంది. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల పంపిణీ ఓటరు జాబితాలోని లోపాలకు అద్దం పడుతోంది. పలు కాలనీలు, బస్తీల్లో దంపతుల్లో ఒకరికి మాత్రమే ఓటరు నమోదు పత్రం అందుతోంది. మరొకరిది గల్లంతైన పరిస్థితి ఏర్పడింది. 2002 నాటి ఓటరు ఐడీ కార్డు వివరాలను ఓటరు పత్రంలో నమోదు చేయాల్సి ఉండటంతో ఆ వివరాలను ఎలా పొందాలో తెలియక సతమతమవుతున్నారు. బీఎల్వోలు మాత్రం ఇంటింటికీ తిరగకుండా స్థానిక పోలింగ్ సెంటర్లలో కూర్చొని మమ అనిపిస్తున్నారు.
బాధ్యతారాహిత్యంగా : బూత్ లెవల్ అధికారులు ఇచ్చే ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల్లో 2002 నాటి ఓటరు కార్డు వివరాలను నింపాలి. ఆ సమయంలో ఓటరుగా నమోదవ్వనట్లయితే తల్లిదండ్రులు లేదా వారి తల్లిదండ్రుల ఓటరు కార్డు వివరాలను దరఖాస్తు పత్రంలో నమోదు చేయాలి. ఈ నిబంధన చాలా మంది ప్రజలకు సమస్యగా మారింది. 24 ఏళ్ల కిందటి ఓటర్ కార్డులు తమ వద్ద ఎలా ఉంటాయని జనం బీఎల్వోలను ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు లేకుండా ఎన్యూమరేషన్ ఫారాన్ని నింపినట్లయితే నోటీసు వస్తుందంటూ బీఎల్వోలు చేతులెత్తేస్తున్నారు. వాస్తవానికి 2002 జాబితాలో వారి పేర్లు ఉన్నాయా, లేదా అని పరిశీలించి మ్యాపింగ్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత వారిదే. చాలా మంది బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
సేకరించడానికి ఇంకెంత సమయం : జులై 3వ తేదీ నాటికే ఎన్యూమరేషన్ పేపర్ల పంపిణీ పూర్తవ్వాల్సి ఉంది. మరుసటి రోజు నుంచి ఇంటింటి నుంచి ఆయా పత్రాలను సేకరించాలి. గడువు తేదీ ముగిసే నాటికి పంపిణీ ప్రక్రియ 50 శాతమే పూర్తయింది. దీంతో ఆయా జిల్లాలకు సంబంధించిన ఎన్నికల అధికారులు, రిటర్నింగ్, అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. ఈఆర్వోలు, ఏఈఆర్వోలతో శనివారం 3 జిల్లాల్లోనూ సమావేశాలు జరగడంతో సాయంత్రానికి ప్రక్రియ ఊపందుకుంది. మూడు జిల్లాల సరాసరి 64 శాతానికి పెరిగింది.
ఇవీ ప్రధాన సమస్యలు:
- సుమారు 70 శాతం ఓటరు కార్డులకు ఫోన్ నంబర్లు లింకయ్యాయి. వాటికి సంప్రదించడం మానేసి చిరునామా దొరకట్లేదని బూత్లెవల్ అధికారులు ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల పంపిణీని అటకెక్కించారు.
- స్థానికంగా ఉన్న రాజకీయ పార్టీల నేతలు బలంగా ఉన్న డివిజన్లలో ఓ పార్టీ సానుభూతిపరులకు మాత్రమే ఫారాలు అందుతున్నాయి.
- కొంతమంది బీఎల్వోలు పార్టీలు నియమించిన బీఎల్ఏలతో కలిసి క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటిస్తున్నారు.
- ఓటరుకు ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు ఇచ్చేటప్పుడు దానిపై క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేయాలి. ఆ సమయంలో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తినట్లయితే వారికి అందజేసే అవకాశం లేదు.
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