Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

జూబ్లీహిల్స్​లో ఎగిరిన కాంగ్రెస్ జెండా​ - మెజార్టీ ఎంతంటే?

జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నికలో హస్తం ఘనవిజయం - కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్​ గెలుపు - బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతపై 24,500 ఓట్ల మెజార్టీ

Jubilee Hills bypoll Counting
Jubilee Hills bypoll Counting (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 14, 2025 at 12:40 PM IST

|

Updated : November 14, 2025 at 1:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Jubilee Hills bypoll Counting : ఉత్కంఠ రేపిన జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికలో కాంగ్రెస్​ ఘన విజయం సాధించింది. 24,500 ఓట్లకు పైగా మెజార్టీతో నవీన్​ యాదవ్​ విజయం సాధించారు. ప్రతి రౌండ్​లోనూ కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థి స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని కనబర్చారు. ఏ రౌండ్​లోనూ బీఆర్​ఎస్​కు ఆధిక్యం అనేది దక్కలేదు. అధికారంలోకి వచ్చాక రెండు ఉపఎన్నికల్లోనూ కాంగ్రెస్​ గెలిచింది. 2024 జూన్​లో జరిగిన కంటోన్మెంట్​ ఉపఎన్నికలోనూ కాంగ్రెస్​ విజయం సాధించింది. ఈ జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికలో బీజేపీ డిపాజిట్​ గల్లంతైంది. జూబ్లీహిల్స్​ నియోజకవర్గ చరిత్రలో అత్యధిక మెజారిటీని కాంగ్రెస్​ పార్టీ సాధించింది.

పోస్టల్​ బ్యాలెట్​ ద్వారా 101 ఓట్లు పోల్​ అవ్వగా, అందులో 96 ఓట్లు మాత్రమే చెల్లుబాటు అయ్యాయి. ఇందులో కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థి నవీన్​ యాదవ్​కు 43, బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతకు 25, బీజేపీ అభ్యర్థి దీపక్​రెడ్డికి 20 ఓట్లు లభించాయి. 58 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడిన జూబ్లీహిల్స్ ఉప పోరులో పోలైన ఓట్లలో నోటా నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.

రౌండ్లవారీగా ఫలితాల వివరాలు :

మొదటి రౌండ్​ : తొలి రౌండ్​ ఓట్ల లెక్కింపులో నవీన్ యాదవ్​ 8,911 ఓట్లు సాధిస్తే, బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతకు 8,864 ఓట్లు వచ్చాయి. బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్ ​రెడ్డికి 2,167 ఓట్లు వచ్చాయి. మొత్తంగా తొలి రౌండ్​ ముగిసేసరికి కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థికి 47 ఓట్ల ఆధిక్యం లభించింది.

రౌండ్​నవీన్​ యాదవ్​మాగంటి సునీత దీపక్​ రెడ్డి
మొదటి రౌండ్​ 8,911 8,864 2,167

రెండో రౌండ్​ : రెండో రౌండ్​లో నవీన్​ యాదవ్​ 8,963 ఓట్లు సాధిస్తే, బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతకు 6,015 ఓట్లు వచ్చాయి. బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్​రెడ్డికి 1,308 ఓట్లు పడ్డాయి. రెండు రౌండ్లు ముగిసేసరికి కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థి 2,948 ఓట్ల ఆధిక్యంలో నిలిచారు.

రౌండ్​ నవీన్​ యాదవ్ మాగంటి సునీత దీపక్​ రెడ్డి
రెండో రౌండ్ 8,963 6,015 1,308

మూడో రౌండ్​ : మూడో రౌండ్​లో కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థి 11,082 ఓట్లు సాధిస్తే, బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత 8,083 ఓట్లు సాధించారు. ఇక్కడ బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్​రెడ్డి 1,866 ఓట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచారు. మూడో రౌండ్​లో కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థి సమీప బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతపై 2,999 ఓట్ల ఆధిక్యం సాధించారు.

రౌండ్​ నవీన్​ యాదవ్ మాగంటి సునీత దీపక్​ రెడ్డి
మూడో రౌండ్ 11,082 8,083 1,866

నాలుగో రౌండ్​ : నాలుగో రౌండులో కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థి నవీన్​ యాదవ్​కు 9,567 ఓట్లు వస్తే, బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థి 6,020 ఓట్లు సాధించారు. నాలుగో రౌండ్​లో నవీన్​ యాదవ్​కు 3,547 ఓట్ల ఆధిక్యం వచ్చింది. మొత్తంగా నాలుగో రౌండ్ ముగిసేసరికి 9,559 ఆధిక్యంలో నిలిచారు.

రౌండ్​ నవీన్​ యాదవ్ మాగంటి సునీత దీపక్​ రెడ్డి
నాలుగో రౌండ్ 9,567 6,020 -

ఐదో రౌండ్​ : ఐదో రౌండ్​లో కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థికి 12,283 ఓట్లు వస్తే, బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థికి 8,985 ఓట్లు వచ్చాయి. ఐదో రౌండ్​లో కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థి నవీన్​ యాదవ్​, బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థి సునీత కంటే 3,298 ఓట్లు అధికంగా సాధించారు. మొత్తంగా ఐదో రౌండ్ పూర్తయ్యే సరికి 12,859 లీడ్​లో నిలిచారు.

రౌండ్​ నవీన్​ యాదవ్ మాగంటి సునీత దీపక్​ రెడ్డి
ఐదో రౌండ్ 12,283 8,985 -

ఆరో రౌండ్​ : ఆరో రౌండ్​ ముగిసే సరికి 15 వేలకు పైగా ఓట్ల ఆధిక్యంలో కాంగ్రెస్​ కొనసాగుతోంది. వరుసగా ఆరు రౌండ్లలో కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థి నవీన్​ యాదవ్​ ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు. కౌంటింగ్​ కేంద్రం నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థి దీపక్​రెడ్డి వెళ్లిపోయారు.

ఏడో రౌండ్​ : ఏడో రౌండ్​ ముగిసేసరికి 19 వేలకు పైగా ఓట్ల ఆధిక్యాన్ని కాంగ్రెస్​ సాధించింది. వరుసగా ఏడు రౌండ్లలో ఆధిక్యంలో నిలవడంతో గాంధీభవన్​లో పార్టీ శ్రేణులు సంబురాలు చేసుకున్నారు.

ఎనిమిదో రౌండ్​ : ఎనిమిదో రౌండ్​ ముగిసేసరికి నవీన్​ యాదవ్​ 23 వేలకు పైగా ఓట్ల ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు​. మరో 2 రౌండ్లలో పూర్తి లెక్కింపు పూర్తి కానుంది.

Last Updated : November 14, 2025 at 1:06 PM IST

TAGGED:

JUBILEE HILLS BYPOLL
JUBILEE HILLS BYPOLL COUNTING
జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక
JUBILEE HILLS BYPOLL COUNTING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.