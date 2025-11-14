జూబ్లీహిల్స్లో ఎగిరిన కాంగ్రెస్ జెండా - మెజార్టీ ఎంతంటే?
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో హస్తం ఘనవిజయం - కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ గెలుపు - బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతపై 24,500 ఓట్ల మెజార్టీ
Published : November 14, 2025 at 12:40 PM IST|
Updated : November 14, 2025 at 1:06 PM IST
Jubilee Hills bypoll Counting : ఉత్కంఠ రేపిన జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో కాంగ్రెస్ ఘన విజయం సాధించింది. 24,500 ఓట్లకు పైగా మెజార్టీతో నవీన్ యాదవ్ విజయం సాధించారు. ప్రతి రౌండ్లోనూ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని కనబర్చారు. ఏ రౌండ్లోనూ బీఆర్ఎస్కు ఆధిక్యం అనేది దక్కలేదు. అధికారంలోకి వచ్చాక రెండు ఉపఎన్నికల్లోనూ కాంగ్రెస్ గెలిచింది. 2024 జూన్లో జరిగిన కంటోన్మెంట్ ఉపఎన్నికలోనూ కాంగ్రెస్ విజయం సాధించింది. ఈ జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో బీజేపీ డిపాజిట్ గల్లంతైంది. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ చరిత్రలో అత్యధిక మెజారిటీని కాంగ్రెస్ పార్టీ సాధించింది.
పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా 101 ఓట్లు పోల్ అవ్వగా, అందులో 96 ఓట్లు మాత్రమే చెల్లుబాటు అయ్యాయి. ఇందులో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్కు 43, బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతకు 25, బీజేపీ అభ్యర్థి దీపక్రెడ్డికి 20 ఓట్లు లభించాయి. 58 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడిన జూబ్లీహిల్స్ ఉప పోరులో పోలైన ఓట్లలో నోటా నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.
రౌండ్లవారీగా ఫలితాల వివరాలు :
మొదటి రౌండ్ : తొలి రౌండ్ ఓట్ల లెక్కింపులో నవీన్ యాదవ్ 8,911 ఓట్లు సాధిస్తే, బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతకు 8,864 ఓట్లు వచ్చాయి. బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్ రెడ్డికి 2,167 ఓట్లు వచ్చాయి. మొత్తంగా తొలి రౌండ్ ముగిసేసరికి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి 47 ఓట్ల ఆధిక్యం లభించింది.
|రౌండ్
|నవీన్ యాదవ్
|మాగంటి సునీత
|దీపక్ రెడ్డి
|మొదటి రౌండ్
|8,911
|8,864
|2,167
రెండో రౌండ్ : రెండో రౌండ్లో నవీన్ యాదవ్ 8,963 ఓట్లు సాధిస్తే, బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతకు 6,015 ఓట్లు వచ్చాయి. బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్రెడ్డికి 1,308 ఓట్లు పడ్డాయి. రెండు రౌండ్లు ముగిసేసరికి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి 2,948 ఓట్ల ఆధిక్యంలో నిలిచారు.
|రౌండ్
|నవీన్ యాదవ్
|మాగంటి సునీత
|దీపక్ రెడ్డి
|రెండో రౌండ్
|8,963
|6,015
|1,308
మూడో రౌండ్ : మూడో రౌండ్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి 11,082 ఓట్లు సాధిస్తే, బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత 8,083 ఓట్లు సాధించారు. ఇక్కడ బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్రెడ్డి 1,866 ఓట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచారు. మూడో రౌండ్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి సమీప బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతపై 2,999 ఓట్ల ఆధిక్యం సాధించారు.
|రౌండ్
|నవీన్ యాదవ్
|మాగంటి సునీత
|దీపక్ రెడ్డి
|మూడో రౌండ్
|11,082
|8,083
|1,866
నాలుగో రౌండ్ : నాలుగో రౌండులో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్కు 9,567 ఓట్లు వస్తే, బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి 6,020 ఓట్లు సాధించారు. నాలుగో రౌండ్లో నవీన్ యాదవ్కు 3,547 ఓట్ల ఆధిక్యం వచ్చింది. మొత్తంగా నాలుగో రౌండ్ ముగిసేసరికి 9,559 ఆధిక్యంలో నిలిచారు.
|రౌండ్
|నవీన్ యాదవ్
|మాగంటి సునీత
|దీపక్ రెడ్డి
|నాలుగో రౌండ్
|9,567
|6,020
|-
ఐదో రౌండ్ : ఐదో రౌండ్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి 12,283 ఓట్లు వస్తే, బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థికి 8,985 ఓట్లు వచ్చాయి. ఐదో రౌండ్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్, బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి సునీత కంటే 3,298 ఓట్లు అధికంగా సాధించారు. మొత్తంగా ఐదో రౌండ్ పూర్తయ్యే సరికి 12,859 లీడ్లో నిలిచారు.
|రౌండ్
|నవీన్ యాదవ్
|మాగంటి సునీత
|దీపక్ రెడ్డి
|ఐదో రౌండ్
|12,283
|8,985
|-
ఆరో రౌండ్ : ఆరో రౌండ్ ముగిసే సరికి 15 వేలకు పైగా ఓట్ల ఆధిక్యంలో కాంగ్రెస్ కొనసాగుతోంది. వరుసగా ఆరు రౌండ్లలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు. కౌంటింగ్ కేంద్రం నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థి దీపక్రెడ్డి వెళ్లిపోయారు.
ఏడో రౌండ్ : ఏడో రౌండ్ ముగిసేసరికి 19 వేలకు పైగా ఓట్ల ఆధిక్యాన్ని కాంగ్రెస్ సాధించింది. వరుసగా ఏడు రౌండ్లలో ఆధిక్యంలో నిలవడంతో గాంధీభవన్లో పార్టీ శ్రేణులు సంబురాలు చేసుకున్నారు.
ఎనిమిదో రౌండ్ : ఎనిమిదో రౌండ్ ముగిసేసరికి నవీన్ యాదవ్ 23 వేలకు పైగా ఓట్ల ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు. మరో 2 రౌండ్లలో పూర్తి లెక్కింపు పూర్తి కానుంది.