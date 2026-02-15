కార్పొరేషన్లను ఒడిసిపట్టేందుకు పార్టీల విశ్వప్రయత్నాలు - ఆసక్తికరంగా కరీంనగర్ బల్దియా
కరీంనగర్ బల్దియా పీఠాన్ని దక్కించుకునే వ్యూహాల్లో కాంగ్రెస్ - బీజేపీని నిలువరించే యత్నాలు - తెరపైకి స్వతంత్ర అభ్యర్థి - కొత్తగూడెంలో కాంగ్రెస్, సీపీఐ చెరో రెండున్నరేళ్లు
Published : February 15, 2026 at 9:17 AM IST
Municipal Corporation Mayors in Telangana : నగరపాలికల్లో రాజకీయాలు మరింత వేడెక్కుతున్నాయి. కాంగ్రెస్, బీజేపీ పార్టీలు ఎత్తుకుపై ఎత్తులను రచిస్తున్నాయి. తమ పార్టీ తరఫున గెలిచిన అభ్యర్థులను, తమకు మద్దతిచ్చే ఇండిపెండెంట్లను క్యాంపులకు తరలించడంతో పాటు అవసరమైన చోట ఇతర పార్టీల వారిని తమ వైపు తిప్పుకొనేందుకు ప్రయత్నాలను వేగంగా ప్రారంభించాయి. ప్రతిపక్షాలకు ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధిపత్యం చాటుకునేందుకు వేగంగా పావులు కదుపుతోంది.
రాష్ట్రంలో వీలైనన్ని కార్పొరేషన్లను చేజిక్కించుకునేందుకు కాంగ్రెస్ వ్యూహాత్మక అడగులు వేస్తోంది. నిజామాబాద్లో మొదటగా బీజేపీకి అనుకూలంగా ఉందని భావించినా ఎన్నికల ఫలితాల్లో మాత్రం కాంగ్రెస్, ఎంఐఎంలకు కలిపి మెజార్టీ మార్కు 30 దాటి 31కి చేరడంతో వారికి మేయర్ పీఠం దక్కే పరిస్థితి ఏర్పడింది. కొత్తగూడెం నగరపాలక సంస్థ మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ పదవులను చెరో రెండున్నరేళ్లు పంచుకోవాలని సీపీఐతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్ వెల్లడించారు. ఈ అంశంపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి, టీపీసీసీ ప్రెసిడెంట్ మహేశ్కుమార్ గౌడ్తో సీపీఐ నేత పల్లా వెంకట్రెడ్డి చర్చలు జరిపారు. ఎంఐఎం, స్వతంత్రుల మద్దతుతో మహబూబ్నగర్ సైతం కాంగ్రెస్కు దక్కే అవకాశముంది. కరీంనగర్లో మాత్రం అతిపెద్ద పార్టీగా బీజేపీ ఎక్కువ స్థానాలు గెలిచినప్పటికీ ప్రస్తుతం ఓ స్వతంత్ర అభ్యర్థి తెరపైకి రావడంతో మేయర్ ఎవరవుతారనే అంశం తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతోంది.
కాంగ్రెస్ క్యాంపులోనే : ఏడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు జరిగిన ఎన్నికల్లో రామగుండం, నల్గొండ, మంచిర్యాలలలో కాంగ్రెస్కు స్పష్టమైన ఆధిక్యం రాగా, మహబూబ్నగర్లో రెండు సీట్లు తక్కువ వచ్చినా స్వతంత్రులు, ఎంఐఎం మద్దతుతో మేయర్ కాంగ్రెస్కే దక్కనుంది. మిగిలిన మూడింటిలో నిజామాబాద్ విషయంలో కాంగ్రెస్కు అవకాశాలు మరింత మెరుగుపడ్డాయి. 60 మంది కార్పొరేటర్లున్న నిజామాబాద్ నగరపాలికలో బీజేపీకి 28, కాంగ్రెస్కు 17, ఎంఐఎంకు 14, ఒకటి బీఆర్ఎస్కు దక్కాయి. బీజేపీ ఎమ్మెల్సీలకు ఎక్స్అఫీషియో మెంబర్స్గా నిజామాబాద్లో అవకాశం లేదని వెల్లడైంది. బీఆర్ఎస్ కార్పొరేటర్ శుక్రవారం రాత్రే కాంగ్రెస్ క్యాంపులో చేరినట్లు తెలిసింది. దీంతో నిజామాబాద్ మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ స్థానాలు కాంగ్రెస్, ఎంఐఎం పార్టీలకే వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
కొత్తగూడెంలో మేయర్ పదవిని మొదటి రెండున్నరేళ్లు సీపీఐకి, కాంగ్రెస్కు డిప్యూటీ మేయర్ పదవి, తర్వాత రెండున్నరేళ్లు కాంగ్రెస్కు మేయర్ పదవి, సీపీఐకి డిప్యూటీ మేయర్ పదవి ఇవ్వాలని ఇరుపార్టీల మధ్య అంగీకారం కుదిరింది. ఈ అంశంపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్తో సీపీఐ ముఖ్య నేత పల్లా వెంకట్రెడ్డి సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిపారు. కొత్తగూడెంలో పార్టీల బలాబలాలను వివరించిన ఆయన మేయర్ పదవిని సీపీఐకి ఇవ్వాలని కోరినట్లు సమాచారం. సీఎంతో సమావేశం అనంతరం విడిగా మంత్రి పొంగులేటి, మహేశ్కుమార్ గౌడ్, వేం నరేందర్రెడ్డి, పల్లా వెంకట్రెడ్డి సమావేశమై మాట్లాడారు. జాతీయ రాజకీయ పరిస్థితుల దృష్ట్యా కాంగ్రెస్తో కలిసి నడవాలని తాము నిర్ణయించామని పల్లా వెంకటరెడ్డి అన్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికలకు ముందు కొంత సమాచార లోపం వల్ల కొత్తగూడెంలో రెండు పార్టీలు స్నేహపూర్వకంగా పోటీ చేశాయని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్ తెలిపారు.
స్వతంత్రుల మద్దతుతోనే మేయర్ : కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ విషయంలో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. మేయర్ పదవి కైవసం చేసుకునేందుకు అవసరమైన మెజారిటీ చేరువగా బీజేపీ వచ్చినప్పటికీ ఆ పార్టీని నిలువరించేందుకు ప్రత్యర్థి పార్టీలు ప్రణాళికలు వేస్తున్నాయి. మొత్తం 66 డివిజన్లలో 30 స్థానాలు సాధించి బీజేపీ కరీంనగర్ కార్పొరేషన్లో అతి పెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. కాంగ్రెస్కు 14, బీఆర్ఎస్కు 9, ఎంఐఎంకు మూడు దక్కగా 10 మంది ఇండిపెండెంట్లు గెలుపొందారు. ఇక్కడ మేయర్ను సాధించాలంటే 35 మంది సభ్యుల మద్దతు కావాలి. ఇండిపెండెంట్లను తమవైపు తిప్పుకునేందుకు ప్రధాన పార్టీలు ఇప్పటికే ప్రయత్నాల్లో నిమగ్నమయ్యాయి.
ఉమ్మడి జిల్లాకు చెందిన ఓ మంత్రి చక్రం తిప్పడంతో మేయర్ పదవికి తాజాగా ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి కొమురయ్య పేరు తెరపైకి వచ్చింది. దీంతో మేయర్ పదవిపై ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. కాంగ్రెస్, ఎంఐఎంకు కలిపి 17 మంది సభ్యులుండగా, ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ అభ్యర్థి ఒకరు, మరో ఐదుగురు స్వతంత్రులు వీరి శిబిరంలోనే ఉన్నట్లు సమాచారం తెలుస్తోంది. ఓటింగ్ సమయంలో ఏదైనా జరగొచ్చనే ధీమాతో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యుల ఓటింగ్పై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం స్పష్టత ఇవ్వడంతో కొన్నిచోట్ల పార్టీల అంచనాలు తారుమారయ్యే పరిస్థితి ఉంది.
'హంగ్ విషయంలో ఎలా ముందుకెళ్తాం' : మంత్రులు, ముఖ్య నేతలతో సీఎం సమాలోచనలు
Municipal Results : దెబ్బతీసిన రెబెల్స్ - బరిలోకి దిగి సత్తా చాటిన స్వతంత్ర అభ్యర్థులు