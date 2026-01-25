ETV Bharat / state

నోటిఫికేషన్‌కు ముందే పురపోరుకు సిద్ధమైన కాంగ్రెస్​, బీఆర్​ఎస్​ - నువ్వా నేనా అంటున్న పార్టీలు

పుర పోరులో గెలుపు తమదనే ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్న పార్టీలు - గత 10 ఏళ్లలో చేయని అభివృద్ధిని 2 సంవత్సరాల్లోనే చేసామన్న కాంగ్రెస్​ - మున్సిపాలిటీ, కార్పోరేషన్‌కి సీనియర్ నాయకుడికి ఇన్‌ఛార్జిగా బాధ్యతలు

Parties Preparing For Municipal Elections
Parties Preparing For Municipal Elections (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 25, 2026 at 12:59 PM IST

Telangana Municipal Elections 2026 : రాష్ట్రంలో త్వరలో జరగనున్న మున్సిపల్‌ ఎన్నికలకు పార్టీలన్నీ సిద్ధమవుతున్నాయి. ప్రత్యర్థి పార్టీలను ఎలా మట్టుబెట్టాలో ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాయి. క్షేత్రస్థాయిలో కార్యకర్తలతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ, అభిప్రాయాలు సేకరిస్తున్నాయి. గెలుపు గుర్రాల ఎంపికను చేపట్టేందుకు పార్టీలోని సీనియర్‌ నేతలకు బాధ్యతలను అప్పగిస్తున్నాయి. పుర పోరులో అన్నింటా గెలుపు తమదేనంటూ ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

నోటిఫికేషన్‌కు ముందే పోరు : ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌కు ముందే పురపోరుకు పార్టీలన్నీ సిద్ధమయ్యాయి. తప్పకుండా అత్యధిక స్థానాలు కైవసం చేసుకుని విజయ బావుటా ఎగరేస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ప్రధానంగా లోక్‌సభ నియోజకవర్గాల వారీగా ఇన్‌ఛార్జులుగా నియమితులైన మంత్రులు తమ పరిధిలోని మున్సిపాలిటీలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.

వార్డుకు 5 లేదా ఆరుగురు అభ్యర్థులు : అభ్యర్థుల గుర్తింపు బాధ్యతలని అప్పగించడంతో క్షేత్రస్థాయిలో అధ్యయనం ప్రారంభించారు. ప్రతి వార్డుకు 5 నుంచి ఆరుగురు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయాలని పీసీసీ సూచించింది. పార్టీలో కొత్త, పాత నేతల మధ్య సమన్వయం కుదర్చడమే పెద్ద సవాలుగా భావిస్తుంది. రాష్ట్రంలో త్వరలో జరిగే ఎన్నికలను రెఫరెండంగా భావిస్తున్నట్లు రెవెన్యూశాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి వెల్లడించారు. సచివాలయంలో మీడియా ప్రతినిధులతో ఇష్టాగోష్ఠిగా మాట్లాడారు.

రూ. 170 కోట్లతో చేపట్టే పలు అభివృద్ధి పనుల : మున్సిప‌ల్ ఎన్నిక‌లను రిఫ‌రెండంగా భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ప్రజలను ఓట్లడిగే హక్కు ఒక్క కాంగ్రెస్‌కే ఉందని రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌గౌడ్ అన్నారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా మరిపెడలో జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. గత 10 ఏళ్లలో చేయని అభివృద్ధిని 2 సంవత్సరాల్లోనే చేసి చూపించామని పునరుద్ఘాటించారు. కేసముద్రం, మహబూబాబాద్ మున్సిపాలిటీలలో 170 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో చేపట్టే పలు అభివృద్ధి పనులకు మంత్రులు సీతక్క, వాకిటి శ్రీహతితో కలిసి కలిసి మంత్రి పొన్నం శంకుస్థాపన చేశారు.

" నేటి బీఆర్​ఎస్,​ ఎమ్మెల్యే తర్వాత స్థానిక ఎన్నికలు ఓడిపోయింది. అలాంటి పార్టీ ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తోంది. రాజకీయం అంటే విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలు మామూలే. కానీ, ఏది మంచి ఏది చెడు అనే ఆలోచన చేసే శక్తి మీకు ఉంది. రేవంత్​ రెడ్డి ఈనాటి వరకు ఏమేమి పనులు చెప్పారో అన్ని పనులు చేసే ప్రభుత్వాన్ని నిండు మనస్సుతో ఆశీర్వదించండి. " - పొన్నం ప్రభాకర్, రవాణాశాఖ మంత్రి

"బడి కడితే తిడతారు. బస్టాండ్​ కడితే తిడతారు. ఇలా ఇతరులపై బురద జల్లడం మానుకొండి. వాస్తవాల్లోకి వచ్చి, ఒక నిర్మాణాత్మకమైన ప్రతిపక్షంలా మాట్లాడండి." - సీతక్క, మహిళ,శిశు అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి

గెలుపే లక్ష్యంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు : పురపాలక ఎన్నికల కోసం బీఆర్​ఎస్​ ఇన్‌ఛార్జులను నియమించింది. ఎన్నికలు జరగనున్న కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాల్టీల వారీగా సమన్వయ కర్తల జాబితాను పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్​ విడుదల చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతి మున్సిపాలిటీ, కార్పొరేషన్‌కి సీనియర్ నాయకుడికి ఇన్‌ఛార్జిగా బాధ్యతలు అప్పగించారు. ప్రజల మద్దతుతో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ గెలుపే లక్ష్యంగా పార్టీ శ్రేణులు పనిచేయాలని కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు.

బెదిరింపులకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు : జనగామ జిల్లా స్టేషన్ ఘన్‌పూర్‌లో బీఆర్​ఎస్ పార్టీ ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశం జరిగింది. కొత్తగా ఏర్పడిన ఈ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో 18 వార్డులను గెలిచి అధినాయకుడు కేసీఆర్​కు కానుకగా ఇవ్వాలని కార్యకర్తలకు మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్‌రావు సూచించారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ బెదిరింపు ధోరణిలో వ్యవహరిస్తుందని ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని రాజ్యసభ సభ్యులు వద్దిరాజు రవిచంద్ర తెలిపారు. వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని 10 అసెంబ్లీ స్థానాలు గెలుచుకుంటామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

ప్రతిపక్ష నేతలు విమర్శలు : గత పదేళ్లలో పరుగులు పెట్టిన కరీంనగర్‌ అభివృద్ధిని కాంగ్రెస్‌ సర్కార్‌ పట్టించుకోవడం లేదని ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్‌ ఆరోపించారు. రాంనగర్‌లోని మున్నూరు కాపు సంక్షేమ సంఘ భవనాన్ని ప్రారంభించిన మాజీమంత్రి రాబోయే మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో బీఆర్​ఎస్ అభ్యర్థులను గెలిపించాలని కోరారు. తాము చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాల వల్లే ప్రజలు తమను ఆశీర్వదిస్తున్నారని అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్‌ నేతలు చెబుతుండగా, ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై ప్రజలు అసంతతృప్తితో ఉన్నారంటూ ప్రతిపక్ష నేతలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.

"మీ ముందు పెరిగిన బిడ్డను ఆదరించండి. ఈ బిడ్డలు ఎప్పుడు మీ వెంటే ఉంటారు. అంతే కానీ రాజకీయ స్వార్థం కోసం వచ్చిన వారు కాదు. వీరిని గెలిపిస్తే నన్ను గెలిపించినట్లే. " - గంగుల కమలాకర్‌, కరీంనగర్‌ ఎమ్మెల్యే

