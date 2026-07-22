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కాంగ్రెస్ వర్సెస్​ బీజేపీ - నాంపల్లి రోడ్​లో హైటెన్షన్​

గాంధీభవన్​ ముట్టడికి యత్నించిన బీజేపీ నేతలు - ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్​రావు అరెస్టు - పోటీగా బీజేపీ కార్యాలయం ముట్టడికి యత్నంచిన కాంగ్రెస్ నేతలు - ఉద్రిక్తత, పలువురి అరెస్టు

BJP Telangana Chief Ramchander Rao Arrest
BJP Telangana Chief Ramchander Rao Arrest (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 22, 2026 at 3:05 PM IST

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Updated : July 22, 2026 at 3:38 PM IST

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Congress And BJP Leaders Protest : ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నివాసం వద్ద రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో ధర్నా చేయడాన్ని నిరసిస్తూ బీజేపీ గాంధీ భవన్ ముట్టడికి యత్నించింది. ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావు నేతృత్వంలో పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయం నుంచి గాంధీ భవన్ భవన్ ముట్టడికి బయల్దేరిన కాషాయ శ్రేణులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయం సమీపంలో బారికేడ్లు వేసి బీజేపీ నేతలను నిలువరించారు. దీంతో బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొంది. కాషాయ శ్రేణులకు పోలీసులకు మధ్య తీవ్ర తోపులాట, వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది.

బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావుతో పాటు కాషాయ శ్రేణులను అరెస్ట్ చేసి గోషామహల్ పోలీస్ స్టేషన్​కు తరలించారు. మరోవైపు బీజేపీ యువ మోర్చా కార్యకర్తలు గాంధీ భవన్ వద్ద ఉన్న కాంగ్రెస్ ఫ్లెక్సీలను చించివేశారు. లోక్ భవన్​ను ముట్టడించే నైతిక హక్కు కాంగ్రెస్​కు లేదని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావు అన్నారు. రాహుల్ గాంధీ వ్యవహరించిన తీరు ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధం అన్నారు. ప్రతిపక్ష నేతగా చర్చకు రమ్మంటే పారిపోతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. దేశాన్ని విచ్చిన్నం చేసేందుకు విదేశీ శక్తులు కుట్రలు పన్నుతున్నాయని ఆరోపించారు. విదేశీ కుట్రలకు రాహుల్ గాంధీ వత్తాసు పలుకుతున్నారని మండిపడ్డారు.

కాంగ్రెస్ వర్సెస్​ బీజేపీ - నాంపల్లి రోడ్​లో హైటెన్షన్​ (ETV Bharat)

బీజేపీ కార్యాలయం ముట్టడికి కాంగ్రెస్ శ్రేణులు యత్నం : బీజేపీ నేతలు గాంధీభవన్ ముట్టడిని నిరసిస్తూ పోటీగా బీజేపీ కార్యాలయం ముట్టడికి కాంగ్రెస్​ శ్రేణులు యత్నించాయి. ఎమ్మెల్సీ బల్మూరి వెంకట్​ నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ నేతలు, ఎన్​ఎస్​యూఐ కార్యకర్తలు బీజేపీ ఆఫీస్ ముట్టడికి యత్నంచడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ క్రమంలోనే బీజేపీ, కాంగ్రెస్ శ్రేణులు పరస్పరం ఒకరిపైకి ఒకరు కర్రలు, రాళ్లు రువ్వుకున్నారు. ఈ దాడిలో ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్ కాలికి గాయమైంది. పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు యువజన కాంగ్రెస్, ఎన్​ఎస్​యూఐ నేతలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీ నాయకుల ముట్టడులతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్​ ఏర్పడింది. నాంపల్లి నుంచి ఎంజీబీఎస్​ వెళ్లే మార్గంలో వాహనాల ప్రయాణాలకు అంతరాయం ఏర్పడి వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.

కాంగ్రెస్‌ చలో లోక్‌భవన్‌ ఉద్రిక్తం - పీసీసీ చీఫ్, మంత్రుల అరెస్ట్‌

డీజీపీ కార్యాలయం ముట్టడికి బీజేపీ నేతల యత్నం - రామచందర్​రావుతో సహా పలువురి అరెస్ట్

Last Updated : July 22, 2026 at 3:38 PM IST

TAGGED:

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BJP TG CHIEF RAMCHANDER ARREST

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