తెలంగాణలో ఎన్యూమరేషన్, జనం పరేషాన్ - పత్రాల పంపిణీ, నింపడంలో గందరగోళం
చేతులెత్తేస్తున్న బీఎల్వోలు, అయోమయంలో ఓటర్లు - హైదరాబాద్లాంటి చోట్ల చాలా తక్కువగా ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల పంపిణీ - పత్రాన్ని ఎలా నింపాలని ఓటర్లు అడిగినప్పుడు తికమకపడుతున్న బీఎల్వోలు
Published : July 2, 2026 at 10:29 AM IST
Special Intensive Revision In Telangana : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్)లో భాగంగా బూత్ లెవల్ ఆఫీసర్లు ప్రస్తుతం ఇంటింటికీ ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను పంపిణీ చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో మొత్తం 3,38,26,448 మంది ఓటర్లుండగా బుధవారం నాటికి 2,36,16,159 (69.82శాతం) గణన అప్లికేషన్లు అందించినట్టు అధికారులు చెబుతున్నారు. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం పరిస్థితి పూర్తి భిన్నంగా ఉంది. హైదరాబాద్లాంటి నగరాల చోట్ల అయితే ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల పంపిణీ చాలా తక్కువగా జరిగినట్టు తెలుస్తోంది.
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు చోట్ల బీఎల్వోల నుంచి గంపగుత్తగా బీఎల్ఏలు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, సర్పంచ్లు ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను తీసుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో జూన్ 25న ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల పంపిణీ ప్రారంభం కాగా స్వీకరణకు జులై 24 వరకు గడువుగా పెట్టారు. మొదటి వారంలో ఓటర్లందరికీ పంపిణీ చేసి, మిగతా మూడు వారాల్లో నింపిన అప్లికేషన్ ఫారాలను తీసుకోవాలని బీఎల్వోలకు ఎన్నికల అధికారుల నుంచి ఆదేశాలు ఉన్నాయి.
ఓటు గల్లంతు అవుతుందేమోనని భయం : అయితే మొదటగా పత్రాలు ఎలా నింపాలో ఓటర్లకు వివరించడంలో పలువురు పోలింగ్ బూత్ అధికారులు పూర్తిగా అయోమయానికి గురవుతున్నారు. సందేహాల నివృత్తి కోసం వారికి ఫోన్ చేసినా ఏ మాత్రం స్పందించడం లేదని జనాలు చెబుతున్నారు. 2002 ఓటరు కార్డుకు అనుగుణంగా వివరాలు పూరించాలనే నిబంధన ఉంది. దీని కారణంగా ఓటరు కార్డులో పేరు, చిరునామా వంటివి తప్పుగా ఉన్నవారు మళ్లీ అదే విధంగా నమోదు చేయాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. దాదాపు రాష్ట్రమంతటా ఇదే పరిస్థితి దాపురించింది. ఫారంలో ఏ చిన్న పొరపాటు దొర్లినా ఓటు గల్లంతు అవుతుందనే భయం పత్రాల భర్తీ ప్రక్రియను మరింత ఆలస్యం చేస్తోంది.
"మా కుటుంబంలో నేను, నా భార్య, కుమార్తె ముగ్గురం ఉంటాం. బీఎల్వోల వద్ద ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు తీసుకొని వివరాలు నింపాను. తప్పులు ఉన్నాయి అని నిస్సందేహంగా తిరస్కరించారు తప్ప అసలు నింపే విధానం ఏంటి? అని ఎన్నిసార్లు అడిగినా చెప్పలేదు" - అరవింద్, కోటగల్లి, నిజామాబాద్
బీఎల్వోలకు మరోసారి శిక్షణ : రాష్ట్రంలో ఈ సర్ ప్రక్రియలో మొత్తం 35,985 మంది బీఎల్వోలు ఉన్నారు. సర్వే ప్రారంభంకాక ముందే మండల స్థాయిలో వీరికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. అదేసమయంలో వీరు ఇతర విధులు కూడా నిర్వర్తించడంతో సరిగా హాజరు కాలేకపోయారు. హాజరైన వారిలోనూ పలువురికి ఎన్యూమరేషన్ పత్రం నింపడంపై పూర్తిస్థాయిలో అవగాహన లేదు. పత్రాన్ని ఎలా నింపాలని ఓటర్లు అడిగినప్పుడు పలువురు ఏం చెప్పాలో తెలియక తికమకపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో క్షేత్రస్థాయిలో బీఎల్వోలకు మరోసారి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని జిల్లా ఎన్నికల అధికారులకు (డీఈవోలు) రాష్ట్ర చీఫ్ ఎలక్టోరల్ కార్యాలయం సూచించింది. అందుకు అనుగుణంగా అధికారులు ఏర్పాట్లను చూస్తున్నారు.
"ఒక ఇంట్లో ఉండే కోడళ్ల ఓట్లకు వారి తల్లిదండ్రుల ఓటరు గుర్తింపు కార్డులు అడుగుతున్నారు. అవి సేకరించాలంటే మాకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. భర్తకు సంబంధించిన ఓటరు ఐడీ నంబరు ప్రామాణికంగా తీసుకుంటేనే చాలా వెసులుబాటు ఉంటుంది" - బి.వెంకటయ్య, మల్లెబోయినపల్లి
పరిశీలనలో వెలుగుచూసిన విషయాలు:-
- ఇంటింటికీ తిరిగి ఎన్యూమరేషన్ అప్లికేషన్లు ఇవ్వాల్సిన బీఎల్వోలు ఏదో ఒక చోట కూర్చొని అందరిని అక్కడికి వచ్చి తీసుకోవాలని పిలుస్తున్నారు.
- జీవనోపాధి కోసం గల్ఫ్ ప్రాంతాలకు వెళ్లిన వారి వివరాలు సేకరించడం చాలా క్లిష్టంగా మారుతోంది. ఉత్తర తెలంగాణలో పలు జిల్లాల్లో ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉత్పన్నమవుతోంది.
- పల్లెల్లో వ్యవసాయం, కూలి పనులకు వెళ్తున్న వారికోసం ఉదయం 6 నుంచి 9, లేదా రాత్రి వేళల్లో ఇంటింటికీ వెళ్లాల్సి వస్తోందని బీఎల్వోలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
- పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగులు ఎక్కువగా ఉండే చోట పగలు ఇళ్లకు తాళాలు వేసి ఉంటున్నాయి. సాయంత్రం వేళ వెళితేగానీ ఓటర్లను కలుసుకోలేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి.
- యాప్లో వివరాలు సరిపోలడానికి వయసు కీలకం అవుతోంది. 2002 నాటి వయసుకు, ప్రస్తుతానికి 22 నుంచి 23 సంవత్సరాల వ్యత్యాసం కచ్చితంగా సరిపోలితేనే యాప్ వివరాలను తీసుకుంటుంది. లేనిపక్షంలో వెంటనే తిరస్కరణకు గురవుతోంది.
"మాకు చదవటం, రాయటం ఏ మాత్రం రాదు. ఎన్యూమరేషన్ పత్రాన్ని ఎలా నింపాలో తెలియదు. మీకు తెలిసివాళ్లతో వివరాలు రాయించండి లేదా పదిహేను రోజులయ్యాక మేమే వస్తామని సిబ్బంది చెప్పి వెళ్లారు. దీంతో ఆ ఫారాన్ని ఇంట్లోనే భద్రంగా పెట్టాం" - గడ్డమీది ఉపేందర్, మల్యాల, మహబూబాబాద్ జిల్లా
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