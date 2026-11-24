వేడెక్కిన రాజకీయం - కూటమిలో కొత్త చిచ్చు రేపిన పదవుల పంచాయితీ
NDA Conflicts in AP ULB Posts:పట్టణ స్థానిక సంస్థల పదవుల పంచాయితీ కూటమిలో కొత్త చిచ్చు రేపింది. డిప్యూటీ మేయర్, వైస్ ఛైర్పర్సన్ ఎన్నికల్లో అసంతృప్తులు, ఆధిపత్య పోరుతో పలుచోట్ల రాజకీయం వేడెక్కింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 9:38 AM IST
పట్టణ స్థానిక సంస్థల పదవుల పంచాయితీ కూటమిలో కొత్త చిచ్చు రేపింది. డిప్యూటీ మేయర్, వైస్ ఛైర్పర్సన్ ఎన్నికల్లో అసంతృప్తులు, అలకలు, ఆధిపత్య పోరుతో పలు చోట్ల రాజకీయం వేడెక్కింది. కొన్ని చోట్ల నేతలు అధిష్ఠానం నిర్ణయాన్ని ధిక్కరించారు. మరికొన్ని చోట్ల ఎన్నిక వాయిదా పడింది. వంద పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో డిప్యూటీ మేయర్, వైస్ ఛైర్పర్సన్ ఎన్నికలు నిర్వహించగా 87 చోట్ల పూర్తయింది. టీడీపీ 57, జనసేన 19, బీజేపీ 8, వైఎస్సార్సీపీ రెండు, స్వతంత్రులు ఒక స్థానం దక్కించుకున్నారు. మరో 13 చోట్ల ఎన్నికలు వాయిదా పడ్డాయి.
కొన్ని మున్సిపాలిటీల్లో స్థానిక నేతల అభ్యంతరాలు, పదవులపై పోటీతో గందరగోళం నెలకొంది. పిఠాపురం మున్సిపాలిటీలో వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారి తీసింది. జనసేన అధిష్ఠానం బొజ్జ వెంకటేశ్వరరావును అభ్యర్థిగా ప్రకటించగా మరో వర్గం పిండి సంధ్య పేరును తెరపైకి తెచ్చింది. 36 మంది సభ్యుల్లో ఐదుగురే వెంకటేశ్వరరావుకు మద్దతు తెలిపారు. ఎంపీ ఉదయ్ శ్రీనివాస్ జోక్యం చేసుకుని సభ్యులతో చర్చించారు. చివరికి వెంకటేశ్వరరావు ఎన్నికకు మార్గం సుగమమైంది. అయితే ఎంపీ సహాయకుడు చక్రిపై కొందరు జనసేన కార్యకర్తలు దాడికి దిగారు. దాడికి పాల్పడిన వారిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దీంతో ఎంపీ వ్యతిరేక వర్గం మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద ఆందోళనకు దిగింది.
నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరులో ఎన్నిక పూర్తైన తర్వాత రద్దు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. పొత్తులో భాగంగా స్థానాన్ని జనసేనకు కేటాయించారు. పార్టీ కూడా కొలగాని శిరీషకు భీపారం ఇచ్చింది. అయితే అదే పార్టీకి చెందిన కత్తి పద్మజ పేరును సభ్యులు ప్రతిపాదించి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. దీనిపై శిరీష, మరో ఇద్దరు కౌన్సిలర్లు, జనసేన నేత నలిశెట్టి శ్రీధర్ ఆందోళనకు దిగారు. తమను పోలీస్స్టేషన్కు తరలించి ఎన్నిక నిర్వహించారని ఫిర్యాదు చేశారు. మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి అభ్యర్థిని మార్పించారని ఆరోపించారు. దీంతో ఎన్నికను రద్దు చేసి నేడు మళ్లీ నిర్వహించాలని ఎన్నికల సంఘం ఆదేశించింది.
టీడీపీ బీఫారం పొందిన షబీనా : శ్రీకాకుళం పలాస కాశీబుగ్గలో ఎన్నిక వాయిదా పడింది. అక్కడ వైస్ఛైర్మన్ స్థానాన్ని జనసేనకు కేటాయించారు. కానీ టీడీపీకి చెందిన రవిశంకర్ గుప్తాకు అవకాశం ఇస్తామని గతంలో కూటమి నేతలు ప్రకటించారు. ఛైర్పర్సన్ ప్రమాణ స్వీకారం తర్వాత కూటమి సభ్యులు వెళ్లిపోవడంతో కోరం లేక ఎన్నిక నిలిచిపోయింది. రాజంపేటలో టీడీపీ బీఫారం పొందిన షబీనా పదవి వద్దని చెప్పడంతో దొంతం శివకు 23 ఓట్లు వచ్చాయి. అయినా అధిష్ఠానం నిర్ణయానికి భిన్నంగా జరిగిందన్న అభ్యంతరంతో ఎన్నిక వాయిదా పడింది.
జమ్మలమడుగు, ఎర్రగుంట్లలో సభ్యులు హాజరుకాకపోవడంతో ఎన్నికను ఇవాళ్టికి వాయిదా వేశారు. మాచర్లలో అభ్యర్థి ఎంపికపై ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోవడంతో ఎన్నిక జరగలేదు. ధర్మవరంలో జనసేనకు వైస్ఛైర్పర్సన్ పదవి కేటాయించడంపై టీడీపీ, బీజేపీ సభ్యులు అభ్యంతరం తెలిపారు. నాయుడుపేటలో బీజేపీ అభ్యర్థి కోటేశ్వరరావును తెలుగుదేశం వర్గాలు వ్యతిరేకించాయి. ప్రమాణ స్వీకారం తర్వాత టీడీపీ సభ్యులు బయటకు వెళ్లిపోయారు. నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డ, కర్నూలు జిల్లా గూడూరులోను ఎన్నికలు వాయిదా పడ్డాయి.
ప్రమాణ స్వీకారం తర్వాత బయటకు : విశాఖ జిల్లా నర్సీపట్నం వైస్ ఛైర్మన్ పదవి జనసేనకు కేటాయించారు. అయితే పదవి తమకే ఇవ్వాలంటూ టీడీపీ సభ్యులు పట్టుబట్టారు. ప్రమాణ స్వీకారం తర్వాత బయటకు వెళ్లిపోయారు. ఎలమంచిలిలో తెలుగుదేశం అభ్యర్థికి భీఫారం ఇచ్చారు. జనసేన కూడా పదవి ఆశించింది. దీంతో జనసేన, వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు రాకపోవడంతో కోరం లేక ఎన్నిక వాయిదా పడింది.
నిడదవోలు వైస్ ఛైర్పర్సన్ స్థానాన్ని టీడీపీకి కేటాయంచారు. పార్టీ కొమ్మిన వెంకటేశ్వరరావు పేరు ప్రకటించింది. అయితే జనసేనకు చెందిన కల్యాణ చక్రవర్తి అనూహ్యంగా బరిలోకి దిగారు. తెలుగుదేశం అభ్యర్థికి ఆ పార్టీకి చెంది 13 మంది మద్దతు ఇవ్వగా జనసేన అభ్యర్థికి ఆ పార్టీతో పాటు బీజేపీ నంచి ఒకరు వైఎస్సార్సీపీ నుంచి ఇద్దరు మద్దతు తెలిపారు. దీంతో కల్యాణ చక్రవర్తి విజయం సాధించారు. అయితే ఆయనకు జనసేన బీఫారం లేకపోవడంతో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పరిగణించారు. నిడదవోలులో కుర్చీ కుమ్ములాటపై పవన్ సమీక్షించారు. ఈ అంశంపై వివరణ ఇవ్వాలని మంత్రి దుర్గేశ్ను ఆదేశించారు.
సాలూరులో వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవి టీడీపీకి కేటాయించగా తమకే కావాలని జనసేన పట్టుబట్టింది. వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన 9 మంది సభ్యుల మద్దతుతో జనసేన అభ్యర్థి బరిలోకి దిగారు. తెలుగుదేశం అభ్యర్థి మోహన్రావుకు 18 ఓట్లు రాగా జనసేన అభ్యర్థికి 15 ఓట్లే పడ్డాయి. దీంతో స్థానం టీడీపీకి దక్కింది. మార్కాపురంలో వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవిని జనసేనకు కేటాయించారు. తొలుత ముస్లిం వర్గానికి చెందిన మహిళకు ఇవ్వాలని భావించగా అధిష్ఠానం నాగజ్యోతికి అవకాశం కల్పించింది. దీంతో జనసేన నుంచి గెలిచిన ఐదుగురు సభ్యులు ఎన్నికకు గైర్హాజరయ్యారు. ముస్లిం వర్గానికి పదవి కేటాయించాలని కొందరు సభ్యులు మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన తెలిపారు.
బలాబలాలు సమానంగా : నంద్యాల జిల్లా అత్మకూరులో వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు ఎన్నికకు రాకపోవడం టీడీపీకి కలిసొచ్చింది. ఛైర్పర్సన్ పదవి టీడీపీకి, వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవి వైఎస్సార్సీపీకి కేటాయించుకునేలా రెండు పార్టీల మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది. అయితే వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు ఎన్నికకు రాకపోవడంతో తెలుగుదేశానికి చెందిన షేక్ వైజ్ ఖర్మీ వైస్ ఛైర్పర్సన్గా ఎన్నికయ్యారు.
నంద్యాలలోనూ బలాబలాలు సమానంగా ఉండటంతో ఎన్నిక ఉత్కంఠగా మారింది. టీడీపీ, బీజేపీకి కలిపి 26 మంది సభ్యులతో పాటు ఎంపీ, ఛైర్పర్సన్ ఎక్స్ అఫిషియో ఓట్లు ఉన్నాయి. వైఎస్సార్సీపీకి 27 మంది సభ్యులతో పాటు ఎమ్మెల్సీ ఓటు ఉంది. అయితే వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన ఓ సభ్యురాలు రాకపోవడంతో టీడీపీ అభ్యర్థి సుబ్రమణ్యం విజయం సాధించారు.
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