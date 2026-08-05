బీసీ రక్షణ చట్టం ముసాయిదాను జాతీయ బీసీ కమిషన్ దృష్టికి తీసుకెళ్తాం: మంత్రులు
బీసీల రక్షణ చట్టం ముసాయిదా రూపకల్పనపై సదస్సు - దాడులు, వేధింపులను చట్టం పరిధిలోకి తీసుకువచ్చే విషయంపై చర్చ - సత్వర పరిష్కారానికి ప్రత్యేక కోర్టుల ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 7:13 PM IST
Conference On Drafting A Protection Act For Backward Classes : ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీల అమలులో భాగంగా బీసీల హక్కులు, సంక్షేమానికి మరింత చట్టబద్ధ రక్షణ కల్పించే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం కీలక అడుగులు వేస్తోంది. బీసీ రక్షణ చట్టం రూపకల్పనకు సంబంధించిన ముసాయిదా బిల్లుకు ఇప్పటికే న్యాయశాఖ ఆమోదం లభించడంతో ప్రక్రియ వేగం అందుకుంది. విజయవాడలో బీసీల రక్షణ చట్టం ముసాయిదా రూపకల్పనపై మరోసారి సదస్సు నిర్వహించారు.
ఇందులో బీసీ మంత్రులు సవిత, అచ్చెన్నాయుడు, కొలుసు పార్థసారథి, కొల్లు రవీంద్ర, కొండపల్లి శ్రీనివాస్, ఎన్ఎండీ ఫరూఖ్, అనగాని సత్యప్రసాద్, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు హాజరయ్యారు. బీసీ రక్షణ ముసాయిదా చట్టానికి మరింత మెరుగులు దిద్దే క్రమంలో బీసీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ఈ కీలక భేటీలో పాల్గొన్నారు. బీసీలపై దాడులు, వేధింపులను చట్టం పరిధిలోకి తీసుకువచ్చే విషయంపై చర్చించారు. కేసుల సత్వర పరిష్కారానికి ప్రత్యేక కోర్టుల ఏర్పాటుపైనా చర్చించారు.
ప్రత్యేక కోర్టుల కోసం సన్నాహాలు : దేశంలోనే మొదటిసారిగా రాష్ట్రంలో బీసీ రక్షణ చట్టాన్ని రూపొందిస్తున్నామని బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సవిత వెల్లడించారు. బీసీ రక్షణ చట్టంతో వెనుబడినవర్గాలకు కూటమి ప్రభుత్వం భరోసానిచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుందని చెప్పారు. కులం, వృత్తి పేరుతో దూషిస్తే కఠినంగా శిక్షించేలా చట్టం రూపొందిస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా బీసీ రక్షణ చట్టం ముసాయిదాపై మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు అభిప్రాయాలు తీసుకున్నారు. త్వరలో జిల్లా స్థాయిలోనూ బీసీ సంఘాల ప్రతినిధుల నుంచి సలహాలు తీసుకుంటామని మంత్రి సవిత వెల్లడించారు. బీసీ ముసాయిదా రక్షణ చట్టం ముసాయిదాను జాతీయ బీసీ కమిషన్ దృష్టికి తీసుకెళతామని తర్వాత అసెంబ్లీలో ఆమోదానికి పెడతామని చెప్పారు. బీసీ రక్షణ చట్టం కేసుల్లో సత్వర పరిష్కారానికి ప్రత్యేక కోర్టులు ఏర్పాటు చేయనున్నామని మంత్రి సవిత చెప్పారు.
"ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు, బీసీలపై బనాయించే అక్రమ కేసుల వంటి సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామని 'యువగళం' నాయకుడు నారా లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. ఈ బిల్లు రూపకల్పన, నిపుణుల అభిప్రాయాల సేకరణ కోసం బీసీ లీగల్ సెల్, అడ్వకేట్ జనరల్ (AG), బీసీ సంఘాలు, బీసీ ప్రజాప్రతినిధులతో సంప్రదింపులు జరిపారు. ఈ రోజు న్యాయ శాఖ, హోం శాఖ, ఎమ్మెల్సీలతో ఫలప్రదమైన చర్చలు జరిగాయి. బీసీ సంఘాలు, జిల్లా స్థాయి భాగస్వామ్య పక్షాలతో మరిన్ని సంప్రదింపులు జరిపి, లీగల్ సెల్ సలహాలతో అవసరమైన సవరణలు చేసి అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టేందుకు వీలుగా ముసాయిదా బిల్లును ఖరారు చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని అత్యంత ప్రాధాన్యతతో చేపడుతున్నాం. బీసీ వర్గాల రక్షణ కోసం ఒక చట్టాన్ని అమలు చేయాలనే చిత్తశుద్ధితో తెలుగుదేశం పార్టీ కూటమి ప్రభుత్వం ఈ చొరవ తీసుకుంటోంది" -సవిత, బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి
జగన్ పాలనలో అణిచివేత : బీసీల రక్షణ కోసం రూపొందించిన ముసాయిదా చట్టంపై సుదీర్ఘంగా చర్చించామని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. MLAల అభిప్రాయాలే కాకుండా అందరి ఆమోదంతోనే ఈ రక్షణ చట్టం తీసుకోస్తామన్నారు. కొత్త చట్టంపై ప్రజలంతా సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వాలని అచ్చెన్న కోరారు. వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు బయటకు వస్తే అరాచకమే అని మండిపడ్డారు. జగన్ పాలనలో బీసీలు అణిచివేత, అన్యాయానికి గురయ్యారని, గొడ్డలి పార్టీ వేధింపులు, దాడులు వల్లే బీసీల రక్షణ చట్టాన్ని తెస్తున్నట్లు రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు చెప్పారు. రెండేళ్ల నుంచి బీసీ రక్షణ చట్టంపై పలు థపాలుగా చర్చిస్తూ వస్తున్నామని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు గుర్తు చేశారు.
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