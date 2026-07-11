హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై, బెంగళూరు, ముంబయికి బుల్లెట్ ట్రైన్స్ : అశ్వినీ వైష్ణవ్
హెచ్ఐసీసీలో 'వికసిత్ భారత్-2047లో సాంకేతికతపాత్ర' అంశంపై సదస్సు - తెలంగాణకు 3 బుల్లెట్ ట్రైన్ కారిడార్లు మంజూరు చేశామన్న అశ్వినీ వైష్ణవ్ - హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై, బెంగళూరు, ముంబయికి బుల్లెట్ ట్రైన్ కారిడార్లు
Published : July 11, 2026 at 6:46 PM IST
Railway Minister Aswini Vaishnav in Vikasit Bharat Conference : తెలంగాణకు రైల్వే బడ్జెట్ను కేంద్రం భారీగా పెంచిందని కేంద్ర రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా రైల్వే మంత్రి మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరును కలుపుతూ బుల్లెట్ ట్రైన్లు రానున్నాయని తెలిపారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా దేశ సమగ్రాభివృద్ధి కోసం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దూరదృష్టితో పనిచేస్తున్నారని అశ్వినీ వైష్ణవ్ చెప్పారు.
తెలంగాణకు మూడు బుల్లెట్ ట్రైన్ కారిడార్లు : హైదరాబాద్ హెచ్ఐసీసీలో 'వికసిత్ భారత్-2047లో సాంకేతికత పాత్ర' అనే సదస్సులో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డితో కలిసి అశ్వినీ వైష్ణవ్ పాల్గొన్నారు. తెలంగాణలో నాలుగు ఎలక్ట్రానిక్ పరిశ్రమలకు కేంద్రం అనుమతి ఇచ్చిందని అశ్వినీ వైష్ణవ్ చెప్పారు. వచ్చే ఏడాది ముంబయి - అహ్మదాబాద్ బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రారంభం కానుందన్న ఆయన కొత్తగా మంజూరు చేసిన 7 బుల్లెట్ ట్రైన్ కారిడార్లలో తెలంగాణకే మూడు ఇచ్చినట్లు చెప్పారు.
రైల్వే స్టేషన్ల ఆధునీకరణ పూర్తయింది : రైల్వే స్టేషన్ల ఆధునికీకరణ పూర్తయ్యింయూపీఏ ప్రభుత్వం ఉమ్మడి ఏపీకి ఇచ్చిన రైల్వే బడ్జెట్ రూ.880 కోట్లు మాత్రమే ఇచ్చిందని, మోదీ సర్కార్ కేవలం తెలంగాణకే రూ.5వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తోందన్నారు. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ను ఆధునికంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నామని తెలిపారు. దేశ వ్యాప్తంగా 1,300 రైల్వే స్టేషన్ల ఆధునికీకరణ పనులు చేపట్టామని వివరించారు. ఇప్పటికే 260 రైల్వే స్టేషన్ల ఆధునీకరణ పూర్తయిందని అశ్వినీ వైష్ణవ్ తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా తెలంగాణలో 40 రైల్వే స్టేషన్ల ఆధునికీకరణకు నిధులు ఇచ్చామని తెలిపారు. సికింద్రాబాద్, నాంపల్లి, ఖాజీపేట రైల్వే స్టేషన్ల ఆధునీకరణ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయని చెప్పారు.
"అత్యధిక బుల్లెట్ రైళ్లు హైదరాబాద్- చెన్నై, హైదరాబాద్-అమరావతి, హైదరాబాద్- పూణె, హైదరాబాద్ -బెంగళూరు, బెంగళూరు- చెన్నై మార్గాల్లో రానున్నాయి. ఇలాంటి మార్పు మన రాష్ట్రాల ఆర్థిక వ్యవస్థను పూర్తిగా మార్చివేస్తుంది. ప్రధాని నరేంద్రమోదీ తెలంగాణలో రైల్వే అభివృద్ధి బడ్జెట్ను విస్తృతంగా పెంచారు. గత యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రైల్వే బడ్జెట్ కేవలం రూ.880 కోట్లు మాత్రమే ఉండేది. కానీ ఈరోజు ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రానికే రూ.5,454 కోట్ల బడ్జెట్ లభిస్తోంది" - అశ్విని వైష్ణవ్, రైల్వేశాఖ మంత్రి
సికింద్రాబాద్ టు ముంబయి వందే భారత్ స్లీపర్ ట్రైన్ - ఎప్పటి నుంచి అంటే?