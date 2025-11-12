విశాఖలో సీఐఐ సదస్సుకు సర్వం సిద్ధం - నగరానికి చేరుకున్న సీఎం చంద్రబాబు
విశాఖ వేదికగా ఈ నెల 14, 15 తేదీల్లో సీఐఐ సదస్సు - 2 రోజుల సదస్సులో జరుగనున్న 48 కీలక సెషన్లు, స్వయంగా నిర్వహణ పనులను పర్యవేక్షించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
Published : November 12, 2025 at 8:44 PM IST
CM Chandrababu Busy Busy With CII Summit: విశాఖ వేదికగా ఈ నెల 14, 15 తేదీల్లో జరగనున్న పెట్టుబడుల భాగస్వామ్య సదస్సుకు సర్వం సిద్ధమైంది. ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ఈ 2 రోజుల సదస్సులో 48 కీలక సెషన్లు జరుగనున్నాయి. నేటి నుంచి విశాఖలో మకాం వేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు సదస్సులో స్వయంగా పాల్గోనడుండటంతో పాటు నిర్వహణను పర్యవేక్షించనున్నారు.
నగరానికి చేరుకున్న సీఎం: రాష్ట్రంలో రూ.9.76లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు సంబంధించి ప్రభుత్వం 410 ఒప్పందాలు చేసుకోవటమే ప్రధాన ఏజెండాగా 2 రోజుల విశాఖ వేదికగా సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు జరుగనుంది. 48 కీలక సెషన్లుతోపాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ పెవిలియన్, హ్యాకథాన్, బీటుబీ (బిజినెస్ టు బిజినెస్), బీటుజీ (బిజినెస్ టు గవర్నమెంట్) సమావేశాలు జరగనున్నాయి. సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో పాల్గొనేందుకు ఈ సాయంత్రం అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటి నుంచి సీఎం చంద్రబాబు నేరుగా విశాఖ చేరుకున్నారు.
30వ సీఐఐ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ సన్నాహకాలపై అధికారులు, మంత్రులతో సమీక్షించనున్నారు. ఈరోజు రాత్రి భారత్ ఫోర్జ్ వైస్ చైర్మన్ అమిత్ కళ్యాణితో చంద్రబాబు భేటీ కానున్నారు. నేటి నుంచి 4 రోజుల పాటు వరుసగా వన్ టు వన్ భేటీలు, సమావేశాలు, శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలలో సీఎం బిజీబిజీగా పాల్గొననున్నారు.
ప్రతినిధులతో సీఎం ప్రత్యేక సమావేశాలు: భాగస్వామ్య సదస్సుకు తరలివస్తున్న జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థల ప్రతినిధులతో రేపు(13వతేది) సీఎం వరుస భేటీలు నిర్వహిస్తారు. నోవాటెల్ హోటల్లో ఉదయం ఇండియా–యూరోప్ బిజినెస్ రౌండ్టేబుల్ సమావేశంలో పాల్గొంటారు. పార్ట్నర్స్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ – సస్టైనబుల్ గ్రోత్పై ప్రారంభ సెషన్ లో సీఎం హజరవుతారు. తైవాన్, ఇటలీ, స్వీడన్, నెదర్లాండ్స్ ప్రతినిధులతో ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు. వైజాగ్ ఎకనామిక్ రీజియన్’పై జరిగే కార్యక్రమానికి హాజరవుతారు. సీఐఐ నేషనల్ కౌన్సిల్ నిర్వహించే ప్రత్యేక సమావేశానికి చంద్రబాబు పాల్గొంటారు. రేపు రాత్రికి నెట్వర్క్ డిన్నర్లో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు.
ముఖ్య అతిధిగా హాజరుకానున్న ఉపరాష్ట్రపతి: ఈ నెల 14న ప్రారంభం కానున్న సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు ముఖ్య అతిధిగా ఉపరాష్ట్రపతి సి.పి. రాధాకృష్ణన్ హాజరవుతారు. వాణిజ్య మంత్రి పీయూష్ గోయల్ పాల్గొంటారు. సీఎం చంద్రబాబు ఏపీ పెవిలియన్కు ప్రారంభోత్సవం చేశాక ఏఐ ఫర్ వికసిత్ భారత్ సెషన్లో ప్రసంగిస్తారు. సదస్సు నుంచే ఏపీలో డ్రోన్ సిటీ, స్పేస్ సిటీల ప్రారంభిస్తారు. సింగపూర్కు నేరుగా విమాన సర్వీసులపై ఒప్పందం జరగనుంది. ఏపీ రీఇమేజినింగ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ సమ్మిట్లో సీఎం కీలక ఉపన్యాసం ఉంటుంది. సాయంత్రం విశాఖలో లులూ మాల్కు శంకుస్థాపన చేయటంతో పాటు బిజినెస్ టుడే ఇంటర్వ్యూ, గాలా డిన్నర్కు సీఎం హాజరువుతారు.
ఈ నెల 15వ తేదీన జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థల ప్రతినిధులతో సమావేశాలు జరుగనున్నాయి. గూగుల్, శ్రీ సిటీ, రేమండ్, ఇండోసోల్ వంటి ప్రాజెక్టుల శంకుస్థాపన కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నారు. బహ్రెయిన్, న్యూజిలాండ్, జపాన్, కెనడా, మెక్సికో ప్రతినిధులతో సీఎం భేటీలు కొనసాగనున్నాయి. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వ్యాలీ , సస్టైనబుల్ సిటీస్, ఆంధ్ర టూరిజం విజన్ సెషన్లో పాల్గొంటారు. మంత్రి నారా లోకేశ్ అధ్యక్షతన ఏఐ అండ్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ జాబ్స్పై కీలక చర్చ జరుగనుంది. ఇన్వెస్టింగ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ ఎన్ఆర్టీస్ ఫర్ వికసిత్ భారత్ పై సీఎం సమీక్షిస్తారు. సదస్పులో చివరిగా సీఎం చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం నిర్వహించటంతో వాలెడిక్టరీ సెషన్ నిర్వహణ చేయనున్నారు.
ఉపాధి కల్పనే లక్ష్యంగా సీఐఐ సదస్సు: మొత్తంగా సదస్సులో 100కిపైగా అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులతో సమావేశాలు, 30కిపైగా ఒప్పందాలపై సంతకాలు జరుగనున్నాయి. ఏఐ, స్పేస్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, టూరిజం, ఎంఎస్ఎంఈ, ఫైనాన్స్ రంగాలపై కీలక చర్చలు ఉంటాయి. ఏపీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ పెంచడంతో పాటు, భారీ ఎత్తున రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు, యువతకు ఉపాధి కల్పనే లక్ష్యంగా సదస్సు నిర్వహణ చేపట్టారు. విశాఖ సమ్మిట్ను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించేలా సీఎం చంద్రబాబు యంత్రాంగాన్ని సన్నద్ధం చేశారు. సమ్మిట్ను విజయవంతం చేసేందుకు ఇప్పటికే దేశ విదేశాల్లో పారిశ్రామిక వేత్తలను ఆహ్వానిస్తూ రోడ్ షోలు, పర్యటనల్లో చంద్రబాబు, ఐటీ మంత్రి నారా లోకేశ్ సహా పలువురు ఇతర మంత్రులు పాల్గొన్నారు.
