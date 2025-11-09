ETV Bharat / state

5వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు - అత్యంత సుందరంగా విశాఖ ముస్తాబు

ఐదోసారి ‘భాగస్వామ్య సదస్సు’కు విశాఖ ముస్తాబు - భూకేటాయింపులు, ప్రోత్సాహకాలు, వేగంగా అనుమతులపై కూటమి ప్రభుత్వం దృష్టి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 2:25 PM IST

2 Min Read
CII Partnership Summit in Visakhapatnam: కాన్ఫెడరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియన్‌ ఇండస్ట్రీ (సీఐఐ) ఆధ్వర్యంలో 5వసారి 'భాగస్వామ్య సదస్సు'కు విశాఖ నగరం సిద్ధమవుతోంది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో కేవలం ఒకసారి సదస్సు నిర్వహించగా, క్షేత్రస్థాయిలో గ్రౌండింగ్‌ చేసి ఉత్పత్తి ప్రారంభించిన పరిశ్రమలు 6-8 శాతం కూడా లేవు. ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం గతంలోలా కాకుండా ప్రతి ఒప్పందం క్షేత్రస్థాయిలో కార్యాచరణకు వచ్చేలా ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగేలా ప్రణాళికాబద్ధంగా అడుగులు వేస్తోంది. 'టెక్నాలజీ ట్రస్ట్‌ అండ్‌ ట్రేడ్‌ - నావిగేటింగ్‌ ది న్యూ జియో ఎకనామిక్‌ ఆర్డర్‌' అనే థీమ్‌తో ఈ నెల 14, 15 తేదీల్లో సదస్సు నిర్వహిస్తోంది.

గతానికి, ఇప్పటికీ వ్యత్యాసం ఇదే: గతంలో జరిగిన సదస్సులకు, తాజాగా కూటమి ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న సదస్సుకు ఓ వ్యత్యాసం ఉంది. సదస్సుకంటే ముందే పారిశ్రామికవేత్తలు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఏం కావాలో అన్నింటినీ సమకూర్చేలా కసరత్తు జరిగింది. పరిశ్రమలకు అవసరమైన విద్యుత్, నీటి సౌకర్యాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఏపీఐఐసీ ఆధ్వర్యంలో 'ల్యాండ్‌బ్యాంక్‌' ఏర్పాటు చేసి తక్కువ ధరకు భూములు కేటాయిస్తున్నారు. ఆర్సెలార్‌ మిత్తల్, ఎన్టీపీసీ, గూగుల్, సిఫీ, టీసీఎస్, కొన్ని ఐటీ కంపెనీలకు భూ కేటాయింపులు వేగంగా పూర్తిచేశారు. ప్రోత్సాహకాలు, రాయితీలు ప్రకటించడంతోపాటు, జీఎస్టీపైనా ప్రభుత్వ వాటాను రాయితీగా ఇస్తున్నారు. కొత్త రహదారులు, పోర్టులు, ఎయిర్‌పోర్టులకు పచ్చజెండా ఊపారు.

పెట్టుబడులు ఎందుకు పెట్టాలంటే: 'ఈజ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌', 'స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌' బిజినెస్‌లలో రాష్ట్రం ముందంజలో ఉంది. పరిశ్రమలకు అవసరమైన విద్యుత్‌కు సోలార్, విండ్, పంప్డ్‌స్టోరేజ్, గ్రీన్‌ ఎనర్జీలో టాటా, నవయుగ వంటి పెద్ద కంపెనీలు ఇప్పటికే రూ.3.50 లక్షల కోట్లు పెట్టుబడులు పెట్టాయి. సదస్సులో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునే పరిశ్రమలు గ్రౌండ్‌ అయ్యేలోగా ‘పోలవరం’ పూర్తిచేసి నీటిని అందించనున్నారు. లాజిస్టిక్స్‌ రంగంలో పోర్టులు, ఎయిర్‌పోర్టులు ప్రధానం.

రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం విశాఖ, గంగవరం, కృష్ణపట్నం, కాకినాడ మేజర్‌ పోర్టులు ఉన్నాయి. నూతన పెట్టుబడులతో పరిశ్రమలు పూర్తయ్యేనాటికి మూలపట్నం, రామాయపట్నం, మచిలీపట్నం, కాకినాడ డీప్‌ వాటర్‌ యాంకరేజ్‌ పోర్టులు అందుబాటులోకి తెచ్చేలా అడుగులు వేస్తున్నారు. రూ.70,000 కోట్లతో రహదారుల నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి. అందులో అమరావతి రింగ్‌రోడ్డు, అమరావతి-బెంగళూరు, అమరావతి-హైదరాబాద్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే ఉన్నాయి. ఓర్వకల్లు, కొప్పర్తి ఇండస్ట్రియల్‌ నోడ్‌లకు ప్రధాని మోదీ ఇటీవల రూ.5000 కోట్లు ప్రకటించారు.

సదస్సు అయ్యాక మరిన్ని పెట్టుబడులు: సదస్సు కంటే ముందే పరిశ్రమలకు ఏం కావాలో ప్రభుత్వం సమకూర్చుతోందని రుషికొండ ఐటీ హిల్స్‌ అసోసియేషన్‌ ఉపాధ్యక్షులు, వైజాగ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కౌన్సిల్‌ ఛైర్మన్ ఒ.నరేష్‌కుమార్ తెలిపారు. తక్కువ ధరలకు భూములు ఇచ్చి ఆహ్వానిస్తోందని అలానే ఐటీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ డెవలపర్స్‌ వస్తే చదరపు అడుగుకు రూ.2000 సబ్సిడీ ప్రకటించిందని తెలిపారు. ఈ సదస్సు అయ్యాక ప్రోత్సాహకాలు, రాయితీలు తెలుసుకుని మరిన్ని పెట్టుబడులొస్తాయని నరేష్ కుమార్ వివరించారు.

సమీపిస్తున్న సమయం, సిద్ధమవుతున్న సాగరతీరం: విశాఖలోని ఏయూ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో ఈ నెల 14, 15న భారీస్థాయిలో తలపెట్టిన ‘భాగస్వామ్య సదస్సు’ నిర్వహణకు కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు వేగవంతం చేసింది. పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ఏపీ అనుకూలమైన రాష్ట్రమని పేర్కొంటూ నగరంలో పలు చోట్ల హోర్డింగులు ఏర్పాటు చేశారు. సదస్సు గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు వీలుగా వాటిపై క్యూఆర్‌ కోడ్‌లు ముద్రించారు.

20వేల ఎకరాల్లో వీఈఆర్ - నాలుగు జిల్లాల్లో భూసేకరణకు ప్రణాళికలు

విశాఖ రూపురేఖలు మారిపోతాయి: గూగుల్‌ సీఈవో సుందర్‌ పిచాయ్‌

