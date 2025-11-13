పెట్టుబడుల సదస్సు వేళ - భీమిలి నుంచి ఆర్కే బీచ్ సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబు!
ఈ నెల 14, 15 తేదీల్లో విశాఖ కేంద్రంగా జరగనున్న సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు - భాగస్వామ్య సదస్సులో ఏ రోజు ఏ కార్యక్రమాలంటే?
Published : November 13, 2025 at 9:35 AM IST
CII Partnership Summit in Visakha:పెట్టుబడుల సదస్సు వేళ విశాఖ సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. ఇప్పటికే సాగర తీర నగరం కొత్త శోభను సంతరించుకుంది. బీచ్ రోడ్లను, ఫుట్ పాత్ లను సరికొత్తగా తీర్చిదిద్దారు. రాత్రి వేళ విద్యుత్ దీపాకాంతులతో విశాఖ దేదీప్యమానంగా వెలుగులీనుతోంది. విశాఖ వేదికగా నవంబరు 14 ,15 తేదీల్లో జరుగనున్న 30వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు జీవీఎంసీ చేపట్టిన ఏర్పాట్లు ఒక కొలిక్కి వచ్చాయి. పరిశుభ్రత ప్రాధాన్యత దిశగా దేశంలోనే మొట్టమొదటి జీరో వేస్ట్ మోడల్ కార్యక్రమంగా ఈ సదస్సు నిర్వహణ ఉంటుందని విశాఖ నగరాన్ని దీర్ఘకాలిక పద్ధతిలో మరింత అభివృద్ధి పరుస్తూ, సుందరీకరణ పనులతో తీర్చిదిద్దినట్టు జీవీఎంసీ కమిషనర్ కేతన్ గార్గ్ వెల్లడించారు.
ఉత్పత్తి అయ్యే అన్ని రకాల వ్యర్థాలను 100 శాతం రీసైకిల్ చేసి పునర్వినియోగం చేయనున్నామని, ప్రాంగణం సమీపంలో ఆన్ సైట్ కంపోస్ట్ యూనిట్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పారు. సుందరీకరణ పనులను కేవలం సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు కోసం మాత్రమే కాకుండా త్వరలో విశాఖలో జరుగనున్న ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూ, మిలాన్, నేవీ డే వంటి కార్యక్రమాల కోసం చేసినట్టు వివరించారు. బీచ్ రోడ్లను, ఫుట్ పాత్ లను ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దామన్నారు.
సాగర తీరంలో పలు బీచ్లను సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. భీమిలి నుంచి ఆర్కే బీచ్ వరకు ఉన్న ప్రాంతాలన్నింటిని ఆకర్షణీయంగా తయారు చేశారు. దేశ, విదేశీ ప్రతినిధులు ఈ బీచ్ ల సందర్శనకు వచ్చే సమయంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రత్యేకంగా లైఫ్ గార్డ్స్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటికే బ్లూఫ్లాగ్ బీచ్ గా గుర్తింపు పొందిన రుషికొండ బీచ్ని ప్రత్యేక ఆకర్షణలతో తీర్చిదిద్దారు. ఐటీ హిల్స్కి దగ్గర ఉన్న సూచికగా ఇసుక శిల్పాలను గూగుల్తో తీర్చిదిద్దుతున్నారు. భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు ఈ బీచ్లో జరుగుతున్న పనులను పరిశీలించారు.
నగరంలోని ప్రధాన మార్గాలన్నీ విద్యుత్తుదీప కాంతులతో కొత్తదనాన్ని సంతరించుకున్నాయి. కూడళ్లలలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ఆకర్షణీయ ఫౌంటెన్లు, ఇతర అలంకరణ వస్తువులు కనువిందు చేస్తున్నాయి. విద్యుద్దీపాలలో బీచ్ రోడ్ అంతా మెరుస్తోంది. భాగస్వామ్య సదస్సు కోసం వచ్చే ప్రతినిధుల కోసం ఇప్పటికే సిద్ధం చేసిన దాదాపు 1200కి పైగా హోటల్ గదులు అతిథుల సాధారణం కన్నా ఎక్కువ ఆకర్షణీయంగా తీర్చి దిద్దారు. విదేశీ అతిధులు ప్రత్యేకంగా బస చేసేందుకు వారికి ఏర్పాట్లు చేశారు. గూగుల్ డేటా సెంటర్ రాక సూచికగా వైజాగ్ పదంలో చివరి 'జి' అక్షరం పెద్దగా ప్రతి దగ్గర దర్శనమిస్తూ ఆకట్టుకుంటోంది.
- రెండు రోజుల పాటు జరిగే కార్యక్రమంలో 410 ఒప్పందాలు చేసుకునేందుకు 1,200 మంది వరకు హాజరవుతున్నారు. వీరితో పాటు మరో 3000 మంది పర్యటనల కోసం ప్రత్యేకంగా వోల్వో బస్సులు ఏర్పాటు చేశారు.
- నగరంలో : సింహాచలం, కైలాసగిరి, తొట్లకొండ, భీమిలి బీచ్, ఎర్రమట్టిదిబ్బలు, రుషికొండ, యారాడ, బావికొండ, కురుసురా జలాంతర్గామి, టీయూ-142 యుద్ధ విమానం, ఆర్కే బీచ్
- సీఐఐ సదస్సు నేపథ్యంలో ఉమ్మడి విశాఖ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లోని పర్యాటక ప్రాంతాలను సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. చారిత్రక, వారసత్వ ప్రదేశాల్లో ఆయా ప్రాంతాల గొప్పతనం తెలిపేలా సూచిక బోర్డులు కొత్తగా ఏర్పాటు చేశారు. మరుగుదొడ్లు, తాగునీటి సదుపాయం ఇతర వసతులు కల్పించారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేకంగా గైడ్లను అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు.
భాగస్వామ్య సదస్సులో ఏ రోజు ఏ కార్యక్రమాలంటే: ఏపీ ప్రభుత్వం, సీఐఐ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న 30వ భాగస్వామ్య సదస్సుకు విశాఖ సన్నద్ధమైంది. ఈ సదస్సు కోసం నిన్న (బుధవారం) రాత్రే సీఎం చంద్రబాబు విశాఖ చేరుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం నుంచి శనివారం వరకు జరిగే కార్యక్రమ వివరాలు ఇలా.
13వతేదీ (గురువారం): హోటల్ నోవోటెల్లో ‘పార్టనర్స్ ఇన్ పోగ్రెస్-ఇండియా-యూరప్ కోపరేషన్ ఫర్ సస్టెయినబుల్ గ్రోత్’ అనే అంశంపై జరిగే ఇండియా-యూరప్ బిజినెస్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొంటారు. గ్రీన్ షిఫ్ట్, సస్టైయినబుల్ ఇన్నోవేషన్, యూరోపియన్ పెట్టుబడుల పై చర్చించనున్నారు. మధ్యాహ్నం నుంచి తైవాన్, ఇటలీ, స్వీడన్, నెదర్లాండ్స్ ప్రతినిధులతో ముఖ్య భేటీలు ఉంటాయి. ఎస్పీపీ పంప్స్ లిమిటెడ్, రెన్యూపవన్, బాలాజీ యాక్టన్ బిల్డ్వెల్, మురుగప్ప గ్రూపు, జ్యుయల్ గ్రూప్, హీరో ఫ్యూచర్ ప్రతినిధులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమావేశమై చర్చలు జరుపుతారు. సాయంత్రం నుంచి వైజాగ్ ఎకనమిక్ రీజియన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. అనంతరం స్పెషల్ మీటింగ్ ఆఫ్ సీఐఐ నేషనల్ కౌన్సిల్కు హాజరు అవుతారు.
14వ తేదీ (శుక్రవారం): సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు ప్రారంభ కార్యక్రమం అయిన తర్వాత, ‘టెక్నాలజీ ట్రస్ట్ అండ్ ట్రేడ్’ సెషన్ జరగనుంది. మధ్యాహ్నం ‘ఏఐ ఫర్ వికసిత్ భారత్’ సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు ప్రసంగిస్తారు. ఏపీ ఆర్థికాభివృద్ధికి ఏఐ ఏవిధంగా దోహదపడుతుందో తెలియజేయనున్నారు. ఈ సదస్సులో సింగపూర్ నుంచి విజయవాడకు నేరుగా విమాన సర్వీసులు నడిపేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, సింగపూర్ ప్రతినిధులతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటారు. సాయంత్రం రాష్ట్ర ఆర్థికశాఖ నిర్వహించే ‘రీ ఇమేజినింగ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ సమ్మిట్’లో చంద్రబాబు పాల్గొంటారు. సంజీవ్ గోయెంకా గ్రూప్ వైస్ ఛైర్మన్తో సీఎం భేటీ అవుతారు. అనంతరం విశాఖలో లులూ నిర్మించే నూతన మాల్కు సీఎం శంకుస్థాపన చేస్తారు.
15వ తేదీ (శనివారం): బ్లూమ్బర్గ్ మీడియా ఇంటరాక్షన్లో సీఎం పాల్గొంటారు. రేమండ్, శ్రీసిటీ, ఇండోసోల్ ప్రాజెక్టులకు సీఎం శంకుస్థాపన చేస్తారు. బహ్రెయిన్, న్యూజిలాండ్, కెనడా, జపాన్ ప్రతినిధులతో భేటీ అవుతారు. మధ్యాహ్నం నుంచి వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరానికి చెందిన ‘సెంటర్ ఫర్ ఫ్రాంటియర్ టెక్నాలజీస్’ను ప్రారంభిస్తారు. అనంతరం గూగుల్ డేటా సెంటర్కు శంకుస్థాపన చేస్తారు. సాయంత్రం నుంచి ఎంఓయూల కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. సదస్సు చివరిలో సీఎం మీడియా సమావేశం ఉంటుంది. భాగస్వామ్య సదస్సులో సాధించిన ఫలితాలు వివరిస్తారు.
రూ.10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు అవకాశం: సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు నిర్వహించడం ద్వారా రాష్ట్రానికి రూ.10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వస్తాయని, ప్రముఖ సంస్థలతో ఒప్పందాలు జరుగుతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ సదస్సును విజయవంతం చేసేందుకు ఇప్పటికే సింగపూర్, యూఏఈ, యూకే దేశాల పారిశ్రామిక వేత్తలను ఆహ్వానిస్తూ ముఖ్యమంత్రి రోడ్షోలు, పర్యటనలు నిర్వహించారు. అటు ఐటీశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ సహా పలువురు మంత్రులు పెట్టుబడుల కోసం పలు సంస్థలతో దేశ, విదేశాల్లో సంప్రదింపులు జరిపారు. భాగస్వామ్య సదస్సు ద్వారా పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు రాష్ట్రంలో ఏర్పాటుకు అవకాశం ఉంటుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
