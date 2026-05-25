ఏపీలో గాడితప్పుతున్న హైస్కూల్‌ ప్లస్‌ - గత 3 ఏళ్లుగా అతి తక్కువ ఉత్తీర్ణత నమోదు

సమస్యల నిలయంగా తయారైన సర్కార్ హైస్కూల్‌ ప్లస్‌ - అన్ని హైస్కూల్ ప్లస్​లలో కలిపి మొత్తం 1,118 మంది అధ్యాపకులు అవసరం - అతిథి అధ్యాపకుల ప్రతిపాదనలకు లభించని ఆమోదం

Published : May 25, 2026 at 8:44 AM IST

Government High School Plus Education is Going Off Track : సర్కార్‌ హైస్కూల్‌ ప్లస్​లలో ఇంటర్‌మీడియట్‌ సమస్యల నిలయంగా మారింది. వీటిల్లో 1100కుపైగా అధ్యాపక పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. దీంతో ప్రవేశాలతోపాటు ఫలితాల్లోనూ వెనకబడుతోంది. గత మూడేళ్లుగా పబ్లిక్‌ పరీక్షల్లో హైస్కూల్‌ ప్లస్‌లోనే అతి తక్కువ ఉత్తీర్ణత నమోదైంది.

ప్రభుత్వ హైస్కూల్ ప్లస్లలో ఇంటర్మీడియట్ నిర్వహణ గాడితప్పుతోంది. వీటిల్లో పాఠాలు చెప్పేందుకు ఆధ్యాపకులు పూర్తి స్థాయిలో లేరు. గత ప్రభుత్వంలో బాలికలకు ప్రత్యేకంగా ఇంటర్మీడియట్ విద్య కోసం 294, ఆ తర్వాత కో-ఎడ్యుకేషన్ కోసం మరో 210 ఉన్నత పాఠశాలల్లో ఇంటర్మీడియట్‌ను ప్రారంభించారు. వీటిని హైస్కూల్ ప్లస్లుగా పేరు మార్పు చేశారు. మొదట ప్రారంభించిన 294 హైస్కూల్ ప్లస్లకు పాఠశాలల్లో పని చేసే ఉపాధ్యాయులకే ఒక ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చి, బోధనకు నియమించారు.

ప్రవేశాలు, ఫలితాల్లోనూ వెనుకబాటే: మిగతా 210 హైస్కూల్ ప్లస్​లో 114 చోట్ల మాత్రమే ఇంటర్మీడియట్ కొనసాగుతోంది. వీటికి పోస్టులు మంజూరు చేయకపోవడంతో స్థానికంగా పాఠశాలల్లో పని చేస్తున్న టీచర్ల తోనే పాఠాలు చెప్పిస్తున్నారు. ఇంటర్మీడియట్ బోధనకు ఎలాంటి అనుభవం లేకపోవడం, తొమ్మిది, పది తరగతులతో పాటు ఇంటర్మీడియట్‌కు పాఠాలు బోధించాల్సి రావడంతో పని ఒత్తిడి అధికంగా ఉంటోందని ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు. వచ్చే విద్యా సంవత్సరానికైనా కూటమి సర్కారు వీటిని గాడిలో పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.

ఖాళీగా అధ్యాపక పోస్టులు: కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన మొదటి ఏడాది వీటిని ఇంటర్మీడియట్ విద్యాశాఖకు అప్పగించాలని ప్రతిపాదించినప్పటికీ ఎలాంటి నిర్ణయమూ తీసుకోలేదు. చాలా చోట్ల హైస్కూల్ ప్లస్లకు సమీపంలోనే ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి చోట రెండింటికీ ప్రవేశాలు ఉండడం లేదు. ప్రధానోపాధ్యాయులపై ప్రవేశాల ఒత్తిడి ఉండడంతో కొందరు పిల్లలకు టీసీలు ఇవ్వకుండా హైస్కూల్ ప్లస్‌లోనే ఇంటర్మీడియట్‌లో చేరాలని సూచిస్తున్నారు. 2025-26లో 9,922 మంది హైస్కూల్ ప్లస్ విద్యార్థులు ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలకు హాజరు కాగా 57 శాతం మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు. గతేడాది నిర్వహించిన బదిలీలు, పదోన్నతుల్లో కొందరు ప్రధానోపాధ్యాయులుగా పదోన్నతి, అభ్యర్ధన బదిలీలు, డైట్లలో పని చేసేందుకు వెళ్లిపోయారు.

ఫలితాల్లో వెనకబడుతోన్న వైనం: దీంతో చాలా ఖాళీలు ఏర్పడ్డాయి. వీటిని పాఠశాల విద్యాశాఖ భర్తీ చేయలేదు. 2025-26లో అలాగే కొనసాగించారు. అన్ని హైస్కూల్ ప్లస్లలో కలిపి మొత్తం 1,118 మంది అధ్యాపకులు అవసరమని విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే గుర్తించారు. అతిథి అధ్యాపకులను మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వానికి పంపిన ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభించలేదు. దీంతో చాలా చోట్ల పాఠాలు చెప్పేవారు కరవయ్యారు. బాలికలకు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన 294లో ప్రస్తుతం 250 కొనసాగుతున్నాయి. వీటిలో ఒక ఇంక్రిమెంట్‌తో 1,536 పోస్టులను మంజూరు చేయగా ప్రస్తుతం 511కు పైగా ఖాళీలున్నాయి. దీనివల్ల ఫలితాల్లో వెనకబడుతోంది.

