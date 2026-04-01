ఆఖరి మజిలీకి చేర్చడంలో అక్రమాలు - మృతదేహాల తరలింపులో జీజీహెచ్ సిబ్బంది కక్కుర్తి
వాహనాలు ఉన్నా బాధితులకు సాకులు - డబ్బులు వసూలు చేసేందుకు ప్రైవేట్ ఆంబులెన్స్లతో కుమ్మక్కు - అధికారులు హెచ్చరించినా మారని వైనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 10:38 PM IST
Mahaprasthanam Vehicles At GGH : ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2017లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మహాప్రస్థానం సేవలు మొదలయ్యాయి. ప్రస్తుతం జీజీహెచ్లో 7 వాహనాలు ఉన్నాయి. వీటికి అయ్యే ఖర్చంతా ప్రభుత్వమే చూసుకుంటుంది. అయితే ఇవి కాకుండా వీటికి తోడుగా మరో 7 వాహనాలు కావాలంటూ ప్రతిపాదించారు. కానీ ఆ ప్రతిపాదన సాకారం కాలేదు. అయితే బాపట్లకు చెందిన ఓ వ్యక్తి నెలన్నర క్రితం రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడ్డాడు. దీంతో అతనికి తీవ్రమైన గాయాలు కావటంతో జీజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు. ఆ మృతదేహాన్ని స్వగ్రామానికి తీసుకెళ్లడానికి మహాప్రస్థాన వాహనాన్ని కోరారు. దాంతో నిర్వాహకులు అందుకు స్పందించకపోయే సరికి ప్రైవేట్ ఆంబులెన్స్లో తరలించారు. దాంతో ఇదే అదనుగా తీసుకొని డ్రైవర్లు డబ్బులు భారీగా వసూలు చేశారు.
ఇటీవల కంకిపాడుకు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఇదే జీజీహెచ్లో చనిపోయాడు. మృతదేహాన్ని ఇంటికి తీసుకువెళ్లేందుకు ఆటోను మాట్లాడుకున్నారు. కానీ అందులో పంపించేందుకు అధికారులు ఒప్పుకోలేదు. పోనీ ప్రైవేట్ ఆంబులెన్స్ మాట్లాడుకొని వెళ్దామనుకుంటే భారీ చార్జీలు వసూలు చేస్తారు. అవి భరించలేక మృతదేహాన్ని మార్చురీలో పెట్టారు. అక్కడ భద్రపరిచి, మళ్లీ కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించడానికి రూ.1300 వరకు వసూలు చేశారు. నిర్వాహకుల సహకారం లేకపోవడం, మహాప్రస్థానం వాహనాలు ఇవ్వకపోవడంతో బాధితులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.
మృతదేహాలను ఆఖరి మజిలీకి చేర్చేందుకు కూడా అక్రమాలే. మహాప్రస్థానం వాహన సేవల పేరున కేవలం డబ్బుల దోపిడీకి పాల్పడుతున్నారు. వీటి అక్రమాల గురించి తెలిసిన అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నా కొందరు సార్జెంట్లు, వార్డుబాయ్స్ అసలు లెక్క చేయడం లేదు. అంతేకాకుండా ప్రైవేట్ ఆంబులెన్స్ డ్రైవర్లతో కలిసి మృతుల కుటుంబాల జేబులను దోచేస్తున్నారు.
ముందు బానే నడిచింది : ఆసుపత్రిలో చేరిన ఓ వ్యక్తి మృతి చెందితే అక్కడ విధులు నిర్వహిస్తున్న వార్డ్ ఇన్ఛార్జి సంబంధిత సిబ్బందికి సమాచారం అందిస్తారు. అయితే వారికి అందిన సమాచారంలో ప్రాధాన్యత ప్రకారం బాధితులకు మహాప్రస్థాన వాహనాలు కేటాయించాలి. ఒకవేళ రాత్రి సమయంలో మృతి చెందితే మృతదేహాన్ని మార్చురీకి తరలించాలి. అలానే ఉదయం అయితే వాహనంలో ఎటువంటి ఫీజు లేకుండా ఉచితంగా పంపించాలి. ప్రారంభంలో ఈ వ్యవస్థను నర్సులతో నడిపించారు. అప్పుడు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలుగలేదు. ఆ తర్వాత ఈ బాధ్యతలను గ్రేడ్ 4 సార్జెంట్ల చేతుల్లోకి వెల్లింది. ఆ తర్వాత పరిస్థితులన్ని మెల్లమెల్లగా మారిపోయాయి.
ఏ ఛాన్స్ను వదలలేదు : విధుల్లో నియమించిన సార్జెంట్లు, వారికి తోడుగా వార్డు బాయిస్ కలిసి ప్రైవేట్ ఆంబులెన్స్ నిర్వాహకులతో కలిసిపోయారు. అయితే మహాప్రస్థానం వాహనాలు అవసరం ఉన్న బాధితులకు ఆ వాహనాలు అందుబాటులో లేవని, ఒకవేళ ఉన్నా వాహనాలు ప్రస్తుతం మరమ్మతుల స్థితిలో ఉన్నాయని సాకులు చెప్పేవారు. ప్రైవేట్ ఆంబులెన్స్ నిర్వాహకులను వార్డుల్లోకి పిలిచి మృతుల కుటుంబీకులతో బేరసారాలు జరుపుతున్నారు. అయితే ప్రతి చోట ఒకే విధంగా డబ్బులు వసూలు చేయరు. ప్రాంతాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రూ.5000 నుంచి రూ.3000 వరకు బేరాలు జరుపుతారు. ఒక వేళ వారి మాట వినకపోయినా, ఒప్పుకోకపోయినా గొడవ చేస్తారు.
సాకులకు కొదవ లేదు: ఒకవేళ మహాప్రస్థానం వాహనం మంచి కండీషన్లో ఉండి అందుబాటులో ఉంటే, వేరే సాకులు చెప్పి అదనపు డబ్బును వసూళ్లు చేస్తున్నారు. అలానే వాహనానికి సంబంధించిన ఇతర ఖర్చులు అంటూ బాధితుల వద్ద బలవంతంగా డబ్బులు లాగుతున్నారు. ఇదేకాకుండా కొన్నిసార్లు మహాప్రస్థానం వాహనాలు కేవలం మృతదేహాలను తరలించడానికి మాత్రమే అంటూ, కుటుంబసభ్యులు ప్రయాణించడానికి అభ్యంతరాలు చెప్తున్నారు అక్కడి నిర్వాహకులు. ఓ పోలీసు అధికారి బంధువు పది నెలల క్రితం జీజీహెచ్లో చనిపోయారు. అతన్ని నంద్యాల తీసుకువెళ్లడానికి దాదాపు రూ.30 వేలు డిమాండ్ చేశారు. దీంతో అతను కొత్తపేట పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాడు.
మాటలకే పరిమితం ఆచరణలో లేవు : అయితే మృతదేహాలను తరలించేందుకు నిరాకరించినా, డబ్బు డిమాండ్ చేసినా అసుపత్రి అధికారులకు, సూపరింటెండెంట్, జిల్లా వైద్యాధికారి, కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. కానీ ఎవరైనా ఫిర్యాదు చేద్దామంటే వీరికి సంబంధించిన ఫోన్ నెంబర్లు కనిపించకుండా చేశారు. గతంలో ప్రైవేట్ అంబులెన్స్ల ధరలపై కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు. కానీ అవి మాటలకు మాత్రమే పరిమితం అయ్యాయి.
