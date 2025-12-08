రైల్వేలోనూ విద్యార్థులకు రాయితీలు - అవగాహన లేక పూర్తిస్థాయి ఛార్జీలు చెల్లిస్తూ ప్రయాణం
సెమిస్టర్, వేసవి సెలవులకు ఇంటికి వచ్చి వెళ్లేందుకు రైల్వే రాయితీలు - సాధారణ విద్యార్థులకు 50 శాతం, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 75 శాతం రాయితీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 8, 2025 at 10:18 AM IST
Concessions for Students in Railways: సాధారణంగా విదార్థులు రోజు స్కూల్, కాలేజీలకు బస్సుల్లో వెళ్తుంటారు. రోజు టిక్కెటు తీసుకుని ప్రయాణం చేయాలంటే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఈ అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విద్యార్థులకు బస్ పాస్లు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. బస్సుల్లో మాదిరి రైల్వేలోనూ వెళ్లేందుకు విద్యార్థులకు ప్రయాణ రాయితీలను ఇస్తున్నారు. కొవిడ్ సమయంలో ఈ రాయితీలను తొలగించారు. అయితే విద్యార్థులకు గతంలో కొనసాగిస్తున్న రాయితీని రెండు ఏళ్ల క్రితమే మళ్లీ పునరుద్ధరించారు. ఈ విషయం పై చాలా మంది విద్యార్థులకు అవగాహన లేకపోవడం వల్ల పూర్తి స్థాయి ఛార్జీలు చెల్లిస్తూ ప్రయాణం సాగిస్తున్నారు. దీనివల్ల ఆర్థికంగా నష్టపోతున్నారు. అయితే విద్యార్థుల కోసం ఆ రాయితీల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
దసరా సంక్రాంతి పర్వదినాలతో పాటు సెమిస్టర్ పరీక్షలు, వేసవి సెలవులకు ఇంటికి వచ్చి వెళ్లేందుకు విద్యార్థులకు రైల్వే రాయితీలను అందిస్తోంది. వారు చదువుతున్న గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ, కళాశాలలు, పాఠశాలల యాజమాన్యాల నుంచి పొందిన పత్రంతో డీఆర్ఎం కార్యాలయంలో సీనియర్ డీసీఎం వద్దకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ వారు సూచించిన మేరకు విద్యార్థులు కొన్ని పత్రాలను ఇవ్వాలి. అనంతరం రైల్వే అధికారులు వాటిపై సంతకాన్ని చేస్తారు. ఆ తర్వాత రాయితీ పుస్తకాన్ని సంబంధిత యాజమాన్యానికి ఇస్తారు. ఆ విషయాన్ని స్థానిక రైల్వేస్టేషన్లలో తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది. ఆపై ప్రిన్సిపల్ నుంచి లెటర్ తీసుకోవాలి. విద్యార్థులు బస్సులో రాయితీలు పొందే విధంగా ఆఫ్లైన్లో రైళ్లలో సైతం టిక్కెట్ను రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు.
వారికి ఈ రాయితీ లభించదు: రైళ్లో ప్రయాణించే సాధారణ విద్యార్థులకు 50 శాతం రాయితీని కల్పిస్తున్నారు. అదే విధంగా ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 75 శాతం రాయితీని ఇస్తున్నారు. ఆన్లైన్లో టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకునే వారికి మాత్రం ఈ ప్రయాణ రాయితీ లభించదు. కేవలం ఆఫ్లైన్లోనే టిక్కెట్లు రిజర్వేషన్ చేసుకున్న వారికే ప్రయాణించేందుకు రాయితీని ఇస్తున్నారు. ఆ సమయంలో రైల్వే సిబ్బందికి అవసరమైన పత్రాలు సమర్పించాలి. రాయితీలు ఏసీ తరగతులకు లభించదు. జనరల్, స్లీపర్ క్లాసులకు సంబంధించిన రైళ్లకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి. ఉమ్మడి కడప జిల్లా నుంచి దేశ వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాలకు వెళ్లే విద్యార్థులకు ఇదెంతో ప్రయోజనకరం.
కొవిడ్ సమయంలో: కరోనా నేపథ్యంలో వివిధ వర్గాల ప్రయాణికులకు రైల్వేశాఖ ఇచ్చే పలు రాయితీలను నిలిపి వేసిన విషయం తెలిసిందే. మళ్లీ 2 ఏళ్ల తర్వాత విద్యార్థులకు వీటిని పునరుద్ధరించింది. కొవిడ్కు ముందు దివ్యాంగులు, విద్యార్థులు, క్రీడాకారులు, సీనియర్ సిటీజన్లు, జర్నలిస్టులకు, అలాగే గుండె శస్త్రచికిత్సలు, తలసేమియా, కాన్సర్, కిడ్నీ రోగులకు రైల్వేశాఖ రాయితీలు అందించేది. ఒక్కో విభాగానికి ఒక్కో రకంగా ఛార్జీలపై రాయితీలు ఇస్తుండేది. 2020లో కరోనా రావడంతో ఆనాటి నుంచి ఈ రాయితీలు నిలిపివేశారు. మళ్లీ దాదాపు 2 ఏళ్ల తర్వాత వాటిని పునరుద్ధరించారు.
