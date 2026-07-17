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ఏపీ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ టూరిజం హబ్ - ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

అమరావతి, విశాఖ, విజయవాడలో ఏటా అంతర్జాతీయ స్థాయి సంగీత, వినోదభరిత ఉత్సవాలు - ఈవెంట్‌ సంస్థలకు భారీగా ప్రోత్సాహకాలు - ‘కాన్సర్ట్‌ ప్రమోషన్‌ ఫ్రేంవర్క్‌’కు ప్రభుత్వ ఆమోదం

Music Concert Tourism Hub in AP
Music Concert Tourism Hub in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 12:19 PM IST

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Music Concert Tourism Hub in AP : భావోద్వేగాల మధుర కావ్యం సంగీతం. శ్రావ్యమైన రాగాలెన్నో భావోద్వేగాలను పలికిస్తుంటే తలలూపని వారెవరు? అందులో మరింత హుషారైన గానం వినిపిస్తే చాలు కాలు కదుపుతాం. తనువు, మనసును పులకింపజేసి శక్తి సంగీత సర్వాలకు ఉంది. ఇప్పుడు అదే సంగీతాన్ని పర్యాటక రంగ ప్రగతికి సరికొత్తగా మార్చేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. రాష్ట్రంలో 'కాన్సర్ట్ టూరిజం'కు రెక్కలు తొడుగుతూ "కాన్సర్ట్ ప్రమోషన్ ఫ్రేంవర్క్​"కు పచ్చజెండా ఊపింది. అమరావతి, వైజాగ్, విజయవాడ నగరాలను అంతర్జాతీయ వేదికలుగా మార్చేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.

ఏపీని సంగీత ​కచేరీల పర్యాటక కేంద్రం (కాన్సర్ట్ టూరిజం హబ్)గా తీర్చిదిద్దే దిశగా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందుకుగానూ పర్యాటక విధానం 2024-29కు అనుబంధంగా "కాన్సర్ట్ ప్రమోషన్ ఫ్రేంవర్క్​"ను గురువారం ఆమోదించింది. అమరావతి, విశాఖపట్నం, విజయవాడలో ఏటా కనీసం నాలుగు అంతర్జాతీయ స్థాయి సంగీత ఉత్సవాలు. మరో 5 జాతీయ, అంతర్జాతీయ వినోదభరిత వేడుకలు నిర్వహించే ఈవెంట్ సంస్థలకు ప్రోత్సాహకాలు అందించనుంది. సంగీత, వినోదభరిత కార్యక్రమాలతో పర్యాటక రంగం మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

సుమారు 10 నుంచి 50 వేల మంది సామర్థ్యంతో ప్రపంచస్థాయి కాన్సర్ట్ వేదికలను ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య విధానంలో 3 నగరాల్లోనూ ఏర్పాటు చేయించాలని నిర్ణయించింది. కార్యక్రమ ప్రాధాన్యం, ప్రేక్షకుల సంఖ్యను బట్టి ఆర్థికసాయం, టికెట్ ఆధారంగా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో నిర్వహించే మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్, ఇతర ఉత్సవాలపై ఒక్కో కార్యక్రమానికి గరిష్ఠంగా రూ.5 కోట్ల వరకు లోటు భర్తీ నిధి (VGF) అందించనుంది. కార్యక్రమ ప్రాధాన్యం, హాజరయ్యే ప్రేక్షకుల సంఖ్య ఆధారంగా సహాయాన్ని రూ.10 కోట్ల వరకు పెంచనుంది.

ప్రేక్షకుల సంఖ్య ఆధారంగా ఆర్థికసాయం: ప్రేక్షకుల సంఖ్య ఆధారంగా ప్రోత్సాహకాలు నిర్ణయిస్తుంది. 20 వేలలోపు ప్రేక్షకులు ఉంటే రూ.2 కోట్లు, 20 నుంచి 50 వేల మంది ఉంటే రూ.3 కోట్లు, 50 వేల మందికి పైగా హాజరైతే రూ.5 కోట్ల వరకు ఆర్థిక సాయం అందిస్తుంది.

ఉచితంగా వినియోగించుకునే వెసులుబాటు: ఏడాదికి మొత్తం రూ.25 కోట్లను ప్రోత్సాహక నిధి కింద ఖర్చు చేయనుంది. ఉత్సవాల నిర్వహణకు ప్రభుత్వ మైదానాలు, బీచ్​లు, బహిరంగ మైదానాలను ఉచితంగా వినియోగించుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తుంది.

హోటళ్లలో గదుల కొరత: భారీ ఈవెంట్ల సమయంలో ఆయా నగరాల్లోని హోటళ్లలో గదుల కొరత ఏర్పడకుండా ముందస్తుగా వాటిని బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు. గది అద్దెలను నియంత్రించే వ్యవస్థను ప్రభుత్వం తీసుకురానుంది. అన్ని అనుమతులు సింగిల్ విండో విధానంలో వేగంగా మంజూరు చేస్తుంది.

విధానం అమలుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక సంస్థ (APTA) నోడల్ ఏజెన్సీగా వ్యవహరించనుంది. రాష్ట్ర పర్యాటకశాఖ కార్యదర్శి అధ్యక్షతన ప్రత్యేక కమిటీ ప్రతిపాదనలను పరిశీలించి, ఆర్థిక, ఇతర ప్రోత్సాహకాల పై నిర్ణయం తీసుకోనుంది.

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AP MUSIC CONCERTS TOURIST CENTER
MUSIC CONCERT TOURISM HUB
సంగీత ​కచేరీల పర్యాటక కేంద్రం
CONCERT TOURISM HUB IN AP
CONCERT TOURISM HUB IN AP

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