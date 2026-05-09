ETV Bharat / state

తల్లి ఆరోగ్యంపై కుటుంబసభ్యులు దృష్టి సారించినప్పుడే అసలైన 'మదర్స్​ డే'

అమ్మ ఆరోగ్యాన్ని పట్టించుకోకపోతే దీర్ఘకాలిక సమస్యలు వచ్చే అవకాశం - ఇంటి పనుల్లో తల్లికి సహాయపడాలి - వారి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే అలవాట్లను ప్రోత్సహించమంటున్న డాక్టర్​ శిల్పిరెడ్డి

అమ్మ ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం
Concentration On Mother's Health (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 9, 2026 at 10:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Concentration On Mother's Health : ప్రతి సంవత్సరం మే నెల రెండో ఆదివారం (10-05-2026) ప్రపంచ మదర్స్ డే జరుపుకుంటారు. ఆ సందర్భంగా తల్లుల పట్ల ప్రేమ, గౌరవాన్ని వ్యక్తపరుచుకునే ప్రత్యేక రోజది. కానీ ఆరోజు కేవలం శుభాకాంక్షలు చెప్పుకోవడానికే పరిమితం కాకుండా, తల్లుల ఆరోగ్యం, సంక్షేమం గురించి ఆలోచించే రోజు కూడా కావాలి.

పట్టించుకోకపోతే దీర్ఘకాలంలో అనేక సమస్యలు : మాతృత్వం అనేది అమూల్యమైన బాధ్యత. కుటుంబాన్ని చూసుకోవడం, పిల్లలను పెంచడం, ఇంటి బాధ్యతలు నిర్వర్తించడం వంటి పనుల్లో నిమగ్నమై ఉండే తల్లులు, చాలాసార్లు తమ ఆరోగ్యాన్ని పట్టించుకోరు. తగిన విశ్రాంతి లేకపోవడం, సమయానికి ఆహారం తీసుకోకపోవడం, ఆరోగ్య పరీక్షలను నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో అనేక సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది.

తల్లి ఆరోగ్యమే కుటుంబానికి బలమైన ఆధారం : ఆరోగ్యంగా ఉన్న తల్లి మాత్రమే కుటుంబాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచగలదు. అందుకే మహిళలు తమ ఆరోగ్యాన్ని ప్రాధాన్యంగా తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా గర్భధారణ సమయంలో, ప్రసవానంతర దశలో, అలాగే మెనోపాజ్ దశలో శరీరంలో అనేక మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. ఈ సమయంలో సరైన వైద్య సలహా తీసుకోవడం ఎంతో అవసరం.

తల్లులు పాటించాల్సిన ఆరోగ్య చిట్కాలు : క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలి, సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి, పండ్లు, కూరగాయలు, ప్రోటీన్ ఆహారం, ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు వ్యాయామం చేయాలి, తగినంత నిద్ర పోవాలి, ఒత్తిడిని తగ్గించుకునేందుకు యోగా, ధ్యానం అలవాటు చేసుకోవాలి, ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు కనిపించిన వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి.

మానసిక ఆరోగ్యానికి కూడా ప్రాధాన్యం అవసరం : ఇంటి పనులు, ఉద్యోగం, పిల్లల సంరక్షణ ఈ మూడు బాధ్యతల మధ్య మహిళలు ఒత్తిడికి లోనవుతుంటారు. ఈ ఒత్తిడి మానసిక ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. అందుకే కుటుంబ సభ్యులు తల్లులకు భావోద్వేగ సహాయం అందించడం ఎంతో ముఖ్యం.

తల్లి ఆరోగ్యం కూడా అంతే ముఖ్యం : తల్లి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటం కేవలం తన బాధ్యత కాదు. కుటుంబ సభ్యులు కూడా తల్లికి విశ్రాంతి కల్పించడం, ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టెలా ప్రోత్సహించడం అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో కుటుంబసభ్యుల మద్దతే వారికి కొండంత బలం అని చెబుతున్నారు.

Doctor k shilpi reddy, gynacologist
డాక్టర్​ కె శిల్పిరెడ్డి, గైనాకాలజిస్ట్​ (ETV Bharat)

"చిన్న చిన్న సహాయాలు కూడా ఆమెకు పెద్ద మద్దతుగా మారతాయి. అందుకే ఈ మదర్స్ డే సందర్భంగా తల్లులకు పూలు, బహుమతులు ఇవ్వడం కంటే, వారి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే అలవాట్లను ప్రోత్సహించడం గొప్ప కానుక. ఎందుకంటే తల్లి ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే కుటుంబం ఆనందంగా ఉంటుంది" - డాక్టర్​ కె.శిల్పి రెడ్డి, గైనకాలజిస్ట్, క్లినికల్ డైరెక్టర్ కిమ్స్ కడల్స్

TAGGED:

MOTHERS DAY SPECIAL
IMPORTANCE OF MOTHER HEALTH
TAKING CARE OF MOTHER HEALTH
అమ్మ ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం
CONCENTRATION ON MOTHERS HEALTH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.