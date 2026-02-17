ETV Bharat / state

10 నెలల్లో పన్నుల ద్వారా తెలంగాణకు రూ.1.26 వేల కోట్లు - వెల్లడించిన కాగ్

జనవరి వరకు రూ.1.38 వేల కోట్లు దాటిన రెవెన్యూ రాబడి - ఇతర పన్నుల రూపంలో రూ.6,781 కోట్ల ఆదాయం - జీఎస్టీ ద్వారా రూ.43,000 కోట్లకు పైగా ఆదాయం - వెల్లడించిన కాగ్

TELANGANA TAX REVENUE
TELANGANA TAX REVENUE (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 17, 2026 at 8:18 AM IST

Telangana Tax Revenue First Ten Months : 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం పదినెలల్లో రాష్ట్రానికి పన్ను ఆదాయం రూ. 1.26 వేల కోట్లకిపైగా సమకూరింది. బడ్జెట్ అంచనాలో 72 శాతానికి పైగా ఉంది. పది నెలల్లో ఖజానాకు అన్ని రకాలుగా రూ. 2 లక్షల కోట్లకు పైగా నిధులు సమకూరగా రూ.1.93 వేల కోట్లకు పైగా వ్యయం చేసింది. బడ్జెట్ అంచనాల్ని అధిగమిస్తూ రెవెన్యూ లోటు, ఆర్థికలోటు, ప్రాథమిక లోటు నమోదైంది.

రూ. 1.26 వేల కోట్లకు పైగా ఆదాయం : ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం 2025-26లో పది నెలలు ముగిసేసరికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్ అంచనాలను 72 శాతానికి పైగా అందుకుంది. జనవరి నెలాఖరు వరకు రాష్ట్ర ఆదాయ, వ్యయాలకు సంబంధించిన వివరాలను కంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్-కాగ్​ వెల్లడించింది. జనవరి ముగిసే వరకు రాష్ట్ర రెవెన్యూ రాబడులు రూ.1.38 వేల కోట్లు దాటాయి. బడ్జెట్లో అంచనా వేసిన మొత్తంలో 60 శాతానికి పైగా ఉంది. 72 శాతానికి పైగా అంచనా చేరుకొని పన్నుల ద్వారా రూ.1.26 వేల కోట్లకు పైగా ఆదాయం సమకూరింది.

జీఎస్టీ ద్వారా రూ.43,000 కోట్లకు : జీఎస్టీ ద్వారా రూ. 43 వేల కోట్లకు పైగా ఆదాయం వచ్చింది. స్టాంపులు-రిజిస్ట్రేషన్ల ద్వారా రూ.12 వేల కోట్లకి పైగా అమ్మకం పన్ను ద్వారా రూ.27 వేల కోట్లకు పైగా ఆదాయం వచ్చింది. ఎక్సైజ్ పన్నుల ద్వారా రూ.19 వేల కోట్లకు పైగా కేంద్ర పన్నుల్లో రాష్ట్ర వాటాల రూ.16 వేల కోట్లకు పైగా సమకూరింది. ఇతర పన్నుల రూపంలో మరో రూ. 6,781 కోట్లు రాగా పన్నేతర ఆదాయం 7,864 కోట్లు సమకూరింది. కేంద్రం నుంచి గ్రాంట్ల రూపంలో రూ.22 వేల కోట్లు వస్తాయని అంచనా వేయగా కేవలం రూ. 4,213 కోట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో జనవరి వరకు రాష్ట్రానికి గ్రాంట్ల రూపంలో కేంద్రం నుంచి రూ.5,176 కోట్లు రాగా ఈ ఏడాది భారీగా తగ్గాయి.

ఈ ఏడాదిలోగా ఆర్థికలోటు రూ.69,148 కోట్లు : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో జనవరి వరకు రూ. 69 వేల కోట్లకు పైగా రుణాలు తీసుకొంది. అన్ని రూపాల్లో పది నెలల్లో రాష్ట్ర ఖజానాకు రూ.2,07,558 కోట్లు సమకూరాయి. బడ్జెట్ అంచనాలో 72 శాతానికి పైగా ఉన్నట్లు కాగ్ నివేదికలో పేర్కొంది. అందులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ. 1,93,313 కోట్లు ఖర్చు చేసింది. ఆర్థిక సంవత్సరంలో జనవరి వరకు వడ్డీల చెల్లింపునకు రూ.24 వేల కోట్లకుపైగా వేతనాలకు రూ.39 వేల కోట్లకు పైగా ప్రభుత్వం వ్యయం చేసింది. పెన్షన్లకు రూ.15 వేల కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేసింది. రాయితీలపై రూ. 11 వేల కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేసింది. పెట్టుబడి వ్యయం మాత్రం బడ్జెట్ అంచనాను అధిగమించింది. జనవరి వరకు పెట్టుబడి వ్యయం కింద రూ.44 వేల కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేసింది.

10 నెలలో రూ.69,148 కోట్లు ఆర్థిక లోటు : ఆర్థిక సంవత్సరంలో పది నెలలు ముగిసేసరికి రూ. 10,566 కోట్ల రెవెన్యూ లోటు, రూ.69,148 కోట్ల ఆర్థిక లోటు ఉన్నట్లు తేల్చారు. గత సంవత్సరం శాసనసభలో తెలంగాణ రాష్ట్ర బడ్జెట్​ను డిప్యూటీ సీఎం, ఆర్థిక మంత్రి భట్టి విక్రమార్క ప్రవేశపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రూ. 3,04,965 కోట్లతో బడ్జెట్ సమర్పించారు. రెవెన్యూ ఖర్చు రూ. 2,26,982 కోట్లు, మూలధన వ్యయం రూ. 36, 504 కోట్లుగా తెలిపారు.

