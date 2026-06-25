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తెలంగాణలో ఎస్​ఐఆర్ ప్రక్రియ ప్రారంభం - బీఎల్‌వోలు ఇంటికి రాకుంటే కాల్‌ చేయాలని ఈసీ సూచన

తలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సమగ్ర ఓటరు సవరణ ప్రక్రియ ప్రారంభం - జూలై 24 వరకూ కొనసాగనున్న ఎన్యూమరేషన్ ప్రక్రియ - బీఎల్‌వోలు ఇంటికి రాకుంటే 1950కు కాల్‌ చేయాలని ఈసీ సూచన

SIR Process Begins In Telangana
SIR Process Begins In Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 25, 2026 at 10:40 PM IST

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Comprehensive Voter Revision Process Begins in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సమగ్ర ఓటరు సవరణ-సర్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. వచ్చే నెల 24 వరకూ నెల రోజుల పాటు కొనసాగే ఎన్యుమరేషన్ ప్రక్రియలో ఎన్నికల సంఘం నియమించిన బూత్ లెవల్ ఏజెంట్లు ఇంటింటికీ తిరిగి ఓటర్లకు ఫారాలు అందిస్తున్నారు. ఓటర్లే ఈ ఫారాలు నింపి 2, 3 రోజుల తర్వాత బీఎల్​వోలకు అందజేయాలని అధికారులు సూచించారు. మొత్తంగా ఒక్కో ఇంటికి మూడుసార్లు బీఎల్​వోలు వెళ్లనున్నట్లు ఎలక్షన్ కమిషన్ వెల్లడించింది.

ఆన్‌లైన్‌లోనూ ఎన్యుమరేషన్ ఫారం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సమగ్ర ఓటరు సవరణ ప్రక్రియ మొదలైంది. హైదరాబాద్‌ హిమాయత్‌నగర్‌ వార్డు కార్యాలయంలో బీఎల్​వోలకు అధికారులు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అందించగా వారంతా ఇంటింటికీ తిరిగి ఫారాలు అందిస్తున్నారు. తాత్కాలికంగా ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిన ఓటర్లు ఆన్‌లైన్‌లోనూ ఎన్యుమరేషన్ ఫారం సమర్పించవచ్చని ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది.

అప్రమత్తంగా లేకపోతే ఓటు తొలగిపోయే ప్రమాదం : ఎస్​ఐఆర్ ప్రక్రియను బీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీకర్ణన్ క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ఖైరతాబాద్ ఫిల్మ్‌నగర్‌లో ఇంటింటికి వెళ్లి ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు ఓటర్లకు అందజేశారు. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను పూర్తి చేసిన తర్వాత బీఎల్​వోలకు అందించాలని ఓటర్లకు సూచించారు. సికింద్రాబాద్‌ కంటోన్మెంట్‌ రెండో వార్డులో ఏర్పాటు చేసిన హెల్ప్ డెస్క్‌ను స్థానిక ఎమ్మెల్యే సందర్శించారు. 18 ఏళ్లు నిండిన ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా ఓటరుగా నమోదు చేసుకోవాలని ఓటరు జాబితాలో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే సరిచేయించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఓటరు సవరణ ప్రక్రియలో అప్రమత్తంగా లేకపోతే ఓటు తొలగిపోయే ప్రమాదం ఉందని హైదరాబాద్ జిల్లా ఇన్‌ఛార్జ్ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పేర్కొన్నారు. నారాయణగూడలోని పలు బస్తీలు, కాలనీలలో ఇంటింటికి తిరిగిన ఆయన ఎస్​ఐఆర్​పై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు.

సర్‌ ప్రక్రియపై పూర్తి అవగాహన కల్పించాలి : జిల్లాల్లోనూ ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారాల పంపిణీ జరుగుతోంది. ఖమ్మం జిల్లాలోని అన్ని నియోజకవర్గాల్లో బీఎల్​వో, బీఎల్​ఏలు ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారాలను ఓటర్లకు పంపిణి చేశారు. చనిపోయిన వారు, రెండు చోట్ల ఓటు ఉన్న వారిని గుర్తించి ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేస్తున్నారు. ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాలోనూ ఉదయం నుంచి ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు పంపిణీ చేస్తున్నారు. హనుమకొండ చైతన్యపురిప్రాంతంలో సమగ్ర ఓటరు సర్వే ప్రక్రియ తీరును జిల్లా కలెక్టర్‌ పరిశీలించారు. ప్రతి ఇంటిని తప్పనిసరిగా సందర్శించి అర్హులైన ప్రతి ఓటరుకి ఫారాలు అందజేయాలని సూచించారు. ఓటర్ల సందేహాలను నివృత్తి చేస్తూ సర్‌ ప్రక్రియపై పూర్తి అవగాహన కల్పించాలని బీఎల్​వోలను ఆదేశించారు.

ఎస్​ఐఆర్​కు సహకరించాలి : జగిత్యాల జిల్లా చల్గల్ గ్రామంలో ఎస్​ఐఆర్ ప్రక్రియ విధానాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు. ఓటర్లకు ఫారాల పంపిణీ, వివరాల నమోదు, అవగాహన కల్పన తదితర అంశాలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి అధికారులకు సూచనలు చేశారు. ఎస్​ఐఆర్​కు సహకరించాలని కోరుతూ సంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ అవగాహన కోసం 2కే రన్‌ నిర్వహించారు. కలెక్టరేట్ కార్యాలయం నుంచి బస్టాండ్‌కి సమీపంలోని ఐబీ గెస్ట్ హౌస్ వరకు రన్‌ జరిగింది.

టోల్ ఫ్రీ నంబర్​కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు : సర్‌ ప్రక్రియ కోసం 119 ఈఆర్​వోలు, 882 ఏఈఆర్​వోలు, 3,596 సూపర్‌వైజర్లు, 35,985 బూత్‌ లెవెల్ ఆఫీసర్లను ఎన్నికల కమిషన్ నియమించగా వివిధ రాజకీయ పార్టీలు 49018 మంది బూత్‌ లెవల్ ఏజెంట్లను నియమించాయి. ఒకవేళ బీఎల్​వో ఇంటికి రాకపోతే 1950 టోల్ ఫ్రీ నంబర్​కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చని ఈసీ సూచించింది.

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తెలంగాణలో సర్ ప్రక్రియ ప్రారంభం
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