కేంద్రం ఆదేశాలు - రాష్ట్రంలోని ప్రాజెక్టులు, డ్యాముల భద్రతపై సమగ్ర అధ్యయనం!

ప్రాజెక్టులు, డ్యామ్‌ల సమగ్ర అధ్యయనానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు - కేంద్రం ఆదేశాల మేరకు సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై సమగ్ర అధ్యయనం

Telangana Dam Safety Study
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 5, 2025 at 10:03 AM IST

Telangana Dam Safety Study : రాష్ట్రంలోని ప్రాజెక్టులు, డ్యాముల సమగ్ర భద్రతా అధ్యయనానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు అన్నింటికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో అధ్యయనం చేసి నివేదికలను రూపొందించనుంది. ఇందుకోసం త్వరలోనే ఇంజినీర్లకు శిక్షణ కూడా ఇవ్వనున్నారు.

2021లో డ్యామ్‌ సేఫ్టీ చట్టం : అభివృద్ధి, వ్యవసాయ ప్రగతికి మూలాధారమైన సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, ఆనకట్టలు కాలం గడిచే కొద్దీ అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాయి. దీంతో వాటి భద్రత, పరిరక్షణ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం 2021లో డ్యామ్‌ సేఫ్టీ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఆ చట్టం ప్రకారం దేశంలోని ప్రతి ఆనకట్ట స్థితిని అంచనా వేసేలా సమగ్ర భద్రతా అధ్యయనం సీడీఎస్​ఈ చేపట్టాలి.

అధ్యయన ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటంటే? : పది మీటర్లకు పైగా ఎత్తు గల ప్రతి ఆనకట్ట భద్రతను నిర్ధారించేలా ఈ కసరత్తు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది. ఆనకట్టల నిర్మాణ, నిర్వహణ, పర్యవేక్షణ, అత్యవసర చర్యలపై సమగ్ర నియంత్రణ కల్పించడం ఈ అధ్యయన ప్రధాన లక్ష్యం. చట్టం ప్రకారం ప్రతి రాష్ట్రం స్టేట్ డ్యాం సేఫ్టీ ఆర్గనైజేషన్ (ఎస్​డీఎస్​ఓ)ను ఏర్పాటు చేయాలి. జాతీయ స్థాయిలోని ఎన్​డీఎస్​ఏతో పాటు ఎస్​డీఎస్​వో అన్ని ప్రధాన ఆనకట్టల సమగ్ర పరిస్థితిని అంచనా వేస్తాయి.

రాష్ట్ర ప్రాజెక్టులు, డ్యాముల భద్రతపై సమగ్ర అధ్యయనం (ETV)

ఇందులో భాగంగా నిర్మాణ స్థితి నుంచి అత్యవసర నిర్వహణ ప్రణాళికల వరకు విస్తృత పరిశీలన కొనసాగుతుంది. గేట్లు, క్రెస్ట్‌లు, సిల్ట్‌ స్థాయి, లీకేజీల లాంటి నిర్మాణ భద్రత వర్షపాతం, ప్రవాహాల లెక్కలు తదితర హైడ్రాలిక్ భద్రత భూకంప నిరోధకత ఆపరేషన్‌ అండ్ మెయింటెనెన్స్‌ ఆడిట్‌ ప్రమాద సమయంలో తక్షణ చర్యలు, ప్రజలకు హెచ్చరిక వ్యవస్థతో కూడిన ఎమర్జెన్సీ యాక్షన్‌ ప్లాన్‌ ఇందులో ఉంటాయి.

అధ్యయనం ప్రధాన ఉద్దేశం : కేంద్ర జలసంఘం సాంకేతిక సహకారంతో ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షణ చేస్తారు. ప్రతి ప్రాజెక్టు రియల్‌ టైమ్‌ డేటాతో పర్యవేక్షణ చేయడం ఈ అధ్యయనం ప్రధాన ఉద్దేశం. ప్రతి ప్రాజెక్టుకు వార్షిక భద్రతా ఆడిట్‌ తప్పనిసరితో పాటు డ్యామ్‌ ఇన్స్​పెక్షన్‌ నివేదికలను ఆన్‌లైన్​లో సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

రాష్ట్రానికి చెందిన 173 ప్రాజెక్టులు, డ్యాములకు 2026 నాటికి సమగ్ర అధ్యయనం పూర్తి చేయాలి. అయితే ఇప్పటి వరకు ఒక్క దానికి కూడా సీడీఎస్​ఈ నిర్వహించలేదు. డ్యాముల సమగ్ర అధ్యయనం విషయమై అన్ని రాష్ట్రాలను కేంద్రం ఇటీవల అప్రమత్తం చేసింది. కేంద్ర జలశక్తి శాఖ మంత్రి సీఆర్ పాటిల్ ఈ విషయమై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి లేఖ రాశారు.

2026 నాటికి సమగ్ర అధ్యయనం : రాష్ట్రానికి సంబంధించిన 173 ప్రాజెక్టులు, డ్యాములకు సమగ్ర అధ్యయనాన్ని పూర్తి చేసి 2026 డిసెంబర్ నాటికి నివేదికలు సమర్పించాలని పేర్కొన్నారు. కేంద్ర మంత్రి లేఖ నేపథ్యంలో కొద్ది రోజుల క్రితం ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం ఆ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. అందుకు అనుగుణంగా అన్ని ప్రాజెక్టులు, డ్యాముల సీడీఎస్ఈ చేపట్టేందుకు నీటిపారుదల శాఖ సిద్ధమవుతోంది. అందులో భాగంగా డ్యాముల ప్రస్తుత పరిస్థితితో పాటు గతంలో ఆ డ్యామ్‌కు జరిగిన ప్రమాదం లేదా రాబోయే ప్రమాదాలకు సంబంధించి విశ్లేషణ చేయాల్సి ఉంటుంది. డ్యామ్ కరకట్టలు, గేట్లు, ఇతర నిర్మాణాల పటిష్ఠతపై అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది.

ఎలా స్పందించాలన్న దానిపై మాన్యువల్‌ : డ్యామ్‌కు ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం జరిగితే చేపట్టాల్సిన చర్యలపై కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించాలి. ప్రమాదాల నివారణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యల కోసం ప్రణాళికలు తయారు చేయాలి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఎలా స్పందించాలన్న దానిపై మాన్యువల్​ను సిద్ధం చేయాలి. ప్రతి డ్యామ్‌కు సంబంధించి డిజిటల్‌ లాగ్‌ బుక్‌, డేటాబేస్‌లు తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి. అన్ని వివరాలను డిజిటల్‌గా రికార్డు చేసి పెట్టాలి.

ఇంజినీర్లకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ప్రణాళికలు : ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల నేపథ్యంలో నీటిపారుదల శాఖ ఇందుకు సంబంధించి కసరత్తు చేస్తోంది. అన్ని ప్రాజెక్టులు, డ్యాముల సమగ్ర అధ్యయన ప్రక్రియను చేపట్టేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ అంశంపై త్వరలోనే నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్‌రెడ్డి సమీక్ష చేయనున్నారు. అనంతరం క్షేత్రస్థాయి ఇంజనీర్లకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత అన్ని ప్రాజెక్టులు డ్యాములకు సంబంధించిన అధ్యయనాన్ని ప్రారంభిస్తారు.

నిండుకుండల్లా మారిన జలాశయాలు - భారీ వర్షాలతో సంతరించుకున్న జలకళ

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు - నిండుకుండలా మారిన ప్రాజెక్టులు

