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ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ - నేటితో ఎన్యూమరేషన్ గడువు ముగింపు

గురువారం ఒక్కరోజులో 6.14 లక్షల తప్పులు సరిదిద్దిన ఎన్నికల సిబ్బంది - అన్‌ట్రేసబుల్, ఆబ్సెంట్ ఓటర్ల వివరాల సేకరణ పూర్తి

Special Summary Revision 2026
Special Summary Revision 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 9:54 AM IST

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Special Summary Revision 2026 : రాష్ట్రంలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ - సర్‌లో ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల సమర్పణకు నేటితో గడువు ముగియనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 4కోట్ల 16లక్షల 27 వేల 694 మంది ఓటర్లు ఉండగా గురువారం నాటికి 3కోట్ల 71లక్షల 87వేల 417 పత్రాల డిజిటలైజేషన్‌ పూర్తయింది. మిగిలిన 44లక్షల 40వేల 277 మందిని అన్‌కలెక్టబుల్‌ ఓటర్లుగా గుర్తించి వందశాతం డిజిటలైజేషన్‌ పూర్తి చేశారు. ఇవాళ ఎన్నికల సంఘం తుది నివేదికను ప్రకటించనుంది.

ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ - నేటితో ఎన్యూమరేషన్ గడువు ముగింపు (ETV Bharat)

వివరాలు సేకరించే ప్రయత్నం : గడువు పెంపుతో బీఎల్‌వోలు ఇంటింటికీ వెళ్లి అన్‌ట్రేసబుల్, ఆబ్సెంట్‌ విభాగంలో చూపినవారి వివరాలు సేకరించే ప్రయత్నం చేశారు. కొందరి వివరాలు లభ్యం కావడంతో వివరాలు నమోదు చేసి ఈఎఫ్‌లు సమర్పించారు. శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిన విభాగంలో చూపించినవారి వివరాలు మరోసారి పరిశీలించి నమోదుచేశారు. ఇప్పుడు జాబితాలో ఉన్న కొందరు ఓటర్ల వివరాలు 2002 జాబితాలో తెలుసుకోవడం సాధ్యం కాక మ్యాపింగ్‌ చేయకుండానే ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు సమర్పించారు. ఇలాంటి వాటిని నో మ్యాపింగ్‌లో పెట్టారు. వీటిని మరోసారి పరిశీలించి కొందరి వివరాలు గుర్తించడంతో వాటిని నవీకరించారు. ఇప్పటివరకు ఈఎఫ్‌లు ఇవ్వనివారిలో కొందరు ఆన్‌లైన్‌లో సమర్పించగా వాటిని బీఎల్‌వోలు తనిఖీ చేసి ఆమోదించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఓటర్లను గుర్తించి వారి ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు సమర్పించడం, వివరాల నమోదులో కొన్ని లోపాలు చోటుచేసుకున్నాయి.

డిజిటైజేషన్‌ ప్రక్రియ పూర్తి: ఇప్పటికే వీటి డిజిటలైజేషన్​ ప్రక్రియ పూర్తయింది. ఇందులో లోపాలను బీఎల్‌వోలు సరిదిద్దుతున్నారు. పేర్లలో తప్పులు, వయసు నమోదు, ఇతరత్రా వివరాలు నమోదు చేయడంలో తప్పులు ఉన్నవి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 56 లక్షల 32వేల 956 ఉన్నట్లు గుర్తించారు. గురువారం ఒక్కరోజులోనే 6 లక్షల 14వేల 214 మంది ఓటర్ల తప్పులను యంత్రాంగం సరిచేసింది.

గణన పత్రం స్థితి తెలుసుకోండిలా: గణన పత్రం డిజిటలైజేషన్‌ అయిందో లేదో తెలుసుకునేందుకు అధికారులు ఇటీవల ప్రత్యేకమైన లింక్‌ను విడుదల చేశారు. యూఆర్‌ఎల్‌ అడ్రస్‌లో నమోదు చేసి ముందుగా ఓటర్లు వెబ్‌బ్రౌజర్‌ (గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్‌ ఎడ్జ్‌ వంటివి) యూఆర్‌ఎల్‌ అడ్రస్‌లో https:///voters.eci.gov.in/enumeration-form-new అని టైప్‌ చేయండి. ఈసీఐనెట్‌ వారి 'సిటిజన్‌ సర్వీస్‌ పోర్టల్‌' వస్తుంది. 'ఫిల్‌ ఎన్యుమరేషన్‌ ఫారం' క్లిక్‌ చేయాలి. మీ చరవాణి నంబరు, క్యాప్చ నమోదు చేసి క్లిక్‌ చేయండి. మీకు వచ్చిన ఓటీపీ నమోదు చేసి లాగిన్‌ అవ్వండి. తర్వాత రాష్ట్రం పేరు, ఓటరు కార్డు నంబరు నమోదు చేసి 'సెర్చ్‌'ని క్లిక్‌ చేయాలి. మీ గణన పత్రం డిజిటలైజేషన్‌ అయితే 'యువర్‌ ఫారం హాజ్‌ ఆల్రెడీ బీన్‌ సబ్మిటెడ్‌' అని వస్తే మీ ఓటు డిజిటలైజేషన్‌ అయినట్లే.

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