ఆంధ్రప్రదేశ్​లో సమగ్ర కుటుంబ సర్వే - ఈనెలాఖరు నుంచి నిర్వహించాలని నిర్ణయం

ఏపీలో సమగ్ర కుటుంబ సర్వే - ప్రభుత్వం అందించే పథకాల ప్రయోజనాల అమలు కోసం నిర్వహించనున్న సర్వే

Comprehensive Family Survey In AP
Comprehensive Family Survey In AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 10:25 PM IST

1 Min Read
Comprehensive Family Survey In AP: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్టవ్యాప్తంగా ఈ నెలాఖరు నుంచి సమగ్ర కుటుంబ సర్వే నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. సంక్షేమ పథకాలు, ప్రభుత్వం అందించే ప్రయోజనాల అమలు కోసం ఈ సర్వేను నిర్వహించనుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

