తెలంగాణ పర్యాటకానికి 'పంచ వ్యూహాలు' - ఆ మూడు కట్టడాలను కలుపుతూ రాత్రి పర్యాటక సర్క్యూట్​!

ఏటా రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలను సందర్శిస్తున్న పర్యాటకులు 6.15 కోట్ల మంది - 2047 నాటికి 40 కోట్ల మంది సందర్శించాలన్న లక్ష్యంతో ప్రణాళికలు - పర్యాటక పురోగతికి 'పంచ వ్యూహాలతో' సమగ్ర కార్యాచరణ

Tourism Development Plan In Telangana
Tourism Development Plan In Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 26, 2025 at 8:12 AM IST

2 Min Read
Tourism Development Plan In Telangana : ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలు, మరెన్నో పురాతన కట్టడాలు, జలపాతాలు ఇలా రాష్ట్రమంతటా ఎన్నో పర్యాటక ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. ఇన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రపంచ దేశాలతో పోల్చుకుంటే పర్యాటకంగా రాష్ట్రానికి వచ్చే ఆదాయం చాలా స్వల్పంగా ఉంది. ప్రపంచంలోని అభివృద్ధి చెందిన దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలో టూరిజం కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని గ్రహించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టూరిజాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.

తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని 2047 నాటికి మూడు ట్రిలియన్​ డాలర్ల ఆర్థిక శక్తిగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ఆర్థిక వ్యవస్థ లక్ష్యాలను చేరుకునేందుకు పర్యాటక శాఖ కీలకపాత్ర పోషించనుంది. అప్పటికి ప్రపంచ గమ్యస్థానంగా తెలంగాణను నిలబెట్టే లక్ష్యంతో పర్యాటకశాఖ పంచ వ్యూహాలతో సమగ్ర కార్యాచరణ రూపొందిస్తోంది. గడిచిన రెండేళ్లలో సాధించిన ప్రగతి 2047 నాటికి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న అభివృద్ధి ప్రణాళికలపై పర్యాటకశాఖ నివేదికను తయారుచేస్తోంది.

ప్రస్తుతం రాష్ట్ర, దేశ, విదేశీ పర్యాటకులు ఏటా 6.15 కోట్ల మంది రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలను సందర్శిస్తున్నారు. 2047 నాటికి ఈ సంఖ్యను 40 కోట్లు దాటించాలన్నది ప్రస్తుతం ప్రణాళికలోని లక్ష్యంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

తెలంగాణ పాస్, 8 థీమ్​లు :

  • సులభ ప్రయాణాలు : బుకింగ్, ప్రయాణం, చెల్లిందపులు వంటి సమాచారమంతా అందించే డిజిటల్ తెలంగాణ పాస్​ను ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. సదస్సులు (మైస్), మెడికల్, వెల్​నెస్, ఫిల్మ్, వెడ్డింగ్, ప్రకృతి, గ్రామీణ అనుభవాలు అడ్వెంచర్, హెరిటేజ్, హైవే టూరిజం వంటి ఎనిమిది పర్యాటక థీమ్​లపై దృష్టి పెట్టాలని భావిస్తోంది.
  • కమ్యూనిటీలకు ప్రాధాన్యం : స్థానికులకు నైపుణ్యాలు, భద్రత, నైట్​లైఫ్​ అవకాశాలు కల్పించడం ద్వారా జీవనోపాధిని పెంచడం.
  • ఏఐ ఆధారంగా : పర్యాటకంలో ఏఐ వాడకం, ఏఐ యాత్ర ప్లానర్, సురక్షిత డిజిటల్ వాలెట్​లు, రియల్​టైం టూరిజం డేటా.
  • బ్రాండ్​ తెలంగాణ : తెలంగాణ బ్రాండ్​ను ప్రపంచవ్యాప్తం చేయడం. కళలు, సంస్కృతిని గ్లోబల్ మార్కెట్​కు తీసుకెళ్లడం.
  • కార్బన్ న్యూట్రల్ పర్యాటకం : పర్యావరణాన్ని కాపాడుతూ జీవనోపాధిని పెంచడం.

ప్రతిభావంతమైన పర్యాటక అభివృద్ధికి 27 ప్రత్యేక పర్యాటక ప్రాంతాల (ఎస్​టీఏ)ను ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ప్రతి రెండు, మూడు ఎస్​టీఏలను కలిపి ఓ ప్రత్యేక సర్కూట్లుగా అభివృద్ధి చేయాలని భావిస్తోంది.

రాత్రి పర్యాటక సర్క్యూట్ : 'హైదరాబాద్​ ఆఫ్టర్ డార్క్' పేరుతో చార్మినార్ - గోల్కొండ - ట్యాంక్​బండ్​ను కలిపి రాత్రి పర్యాటక సర్క్యూట్​ను ఏర్పాటు చేసే యోచనలో ఉంది. అర్ధరాత్రి వరకు లైటింగ్, రవాణా, భద్రత వంటి వ్యవస్థలను మెరుగుపరుస్తారు. తెలంగాణతో ఏపీ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో బోర్డర్ టూరిజం - లాజిస్టిక్ హబ్​లను ఏర్పాటు చేస్తారు.

కీలక పర్యాటక గమ్యస్థానాలు :

  • ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక ప్రాంతాలు : భద్రాచలం, యాదగిరిగుట్ట, బాసర, వేములవాడ, అలంపూర్, సోమశిల, రామప్ప, కాళేశ్వరం, మెదక్
  • హెరిటేజ్ పర్యాటక ప్రాంతాలు : వరంగల్, నల్గొండ, పాలకుర్తి, కరీంనగర్, చార్మినార్ క్లస్టర్, హైదరాబాద్ - రంగారెడ్డి, మెడ్చల్ క్లస్టర్
  • ఎకో-వెల్​నోస్​ సర్క్యూట్​ పర్యాటక ప్రాంతాలు : సిద్దిపేట, నల్లమల సర్క్యూట్​, శ్రారామసాగర్, జన్నారం, నాగార్జునసాగర్, వికారాబాద్, మహబూబ్​నగర్
  • క్రాఫ్ట్స్ పర్యాటక ప్రాంతాలు : పోచంపల్లి, నారాయణపేట, గద్వల, కొత్తకోట
  • జలపాతాలు పర్యాటక ప్రాంతాలు : కొరటికల్, కుంటాల, పోచ్చెర, గాయత్రి
  • బుద్ధిస్ట్ సర్క్యూట్ పర్యాటక ప్రాంతాలు : కొండాపూర్, ధూళికట్ట, కోరుకొండ, నేలకొండపల్లి, బుద్ధవనం, ఫణిగిరి, గాజులబండ

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

టూరిస్ట్​ డెస్టినేషన్లుగా పల్లెటూళ్లు - అగ్రి టూరిజంతో కాలుష్యానికి దూరంగా ప్రశాంత జీవనం

