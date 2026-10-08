ముగింపు దశకు 'ఇందిరా మహిళా శక్తి' భవనాల నిర్మాణ పనులు - త్వరలోనే సీఎం చేతుల మీదుగా ప్రారంభం
Completion of 'Indira Mahila Shakti Bhavan' - 22 జిల్లాల్లో ఈ ఇందిరా మహిళాశక్తి భవనాలను నిర్మిస్తున్నారు. వీటిని మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ జయంతి రోజున ప్రారంభించనున్నారు.
Published : October 8, 2026 at 5:29 PM IST
'Indira Mahila Shakti Bhavan' : కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి మహిళల సాధికారతే ధ్యేయంగా పని చేస్తోంది. దీనికోసం ఇప్పటికే పలు అభివృద్ధి పథకాలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. మహాలక్ష్మి పథకం, ఇంటింటికి ఇందిరమ్మ కుట్టు మిషన్ వంటి పథకాలను తీసుకొచ్చారు. వీటితో పాటు ఇందిరా మహిళా శక్తి అనే పథకాన్ని అమలు చేసింది. దాంట్లో భాగంగా మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా మహిళా శక్తి భవనాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వీటి నిర్మాణాలు ఇప్పటికే ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి. దీనికి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఎక్స్లో ట్వీట్ చేశారు.
ఇందిరాగాంధీ జయంతి రోజున ప్రారంభం
మొత్తం 22 జిల్లాల్లో ఈ ఇందిరా మహిళా శక్తి భవనాలను నిర్మిస్తున్నారు. వీటిని మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ జయంతి రోజున అంటే నవంబర్ 19న సీఎం చేతుల మీదుగా ప్రారంభించనున్నారు. రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ఈ ప్రారంభోత్సవాన్ని నిర్వహించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ భవనాలను ఉద్దేశించి సీఎం ట్వీట్ చేయడంతో అందరి దృష్టి వీటిపై పడింది. ప్రస్తుతం నిర్మిస్తున్న ఆధునిక భవనాలకు ఒక్కోదానికి రూ.5 కోట్ల చొప్పున రూ.110 కోట్లను మంజూరు చేసింది. ఇప్పటికే 17 భవనాల నిర్మాణం పూర్తయ్యింది. మరో ఐదింటి పనులు ఈ నెల చివరిలోపు పూర్తి కానున్నాయి.
అన్ని హంగులతో భవనం నిర్మాణం
13 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంతో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో 12 గదులు, పై అంతస్తులో 4 గదులు, రెండు సమావేశాల మందిరాలతో జగిత్యాలలో భవనాన్ని నిర్మించారు. సమావేశాలు నిర్వహించి మహిళలు తయారు చేసిన ఉత్పత్తులను ఇక్కడ ప్రదర్శించనున్నారు. అంతేగాకుండా వివిధ యూనిట్లపై ఇక్కడే శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. అన్ని హంగులతో భవనం నిర్మాణం పూర్తి కావటంతో అధికారులు, మహిళా సంఘాల నాయకులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గతంలో సమావేశాలకు స్థలం లేక ఇబ్బంది పడేవాళ్లమని, శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ప్రైవేట్ భవనాలు ఉపయోగించుకోవాల్సి వచ్చేదని మహిళలు చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఈ భవన నిర్మాణం తమకు ఆత్మగౌరవంగా నిలిచిందంటున్నారు. మహిళలకే కాకుండా సాధారణ ప్రజలు కూడా వెళ్లి అక్కడ ప్రదర్శనకు ఉంచిన ఉత్పత్తులు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇక్కడే శిక్షణ పొంది ఉండేందుకు వసతి కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
"ఇప్పటివరకు మేము అద్దె ఆఫీసులనే తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మాకు జిల్లా సమాఖ్య భవనం ఇంత పెద్దగా ఏర్పాటు కావటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అదే విధంగా ఇక్కడ మేము మీటింగ్లు కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. అంతేకాకుండా మా కోసం ఉచిత బస్సు పెట్టించడం ఆనందంగా ఉంది" - మహిళలు
మహిళలను కోటీశ్వరులను చేయాలనే లక్ష్యంతో
రాష్ట్రంలో జిల్లాల వారీగా ఇందిర మహిళా శక్తి భవనాలు ప్రారంభానికి ముస్తాబయ్యాయి. ఇవి మన ఆడబిడ్డల ఆత్మగౌరవానికి, ఆర్థిక స్వావలంబనకు సరికొత్త నిలయాలుగా మారబోతున్నాయి. కోటీ మంది మహిళలను కోటీశ్వరులను చేయాలనే లక్ష్యంతో మహిళల ఆర్థిక సాధికారతకు ప్రభుత్వం మరింత ఊతమిస్తుంది' అని సీఎం ఎక్స్లో ట్వీట్ చేశారు.
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