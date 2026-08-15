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మీ ఫోన్​ నుంచే గ్యాస్​ ఈ-కేవైసీ - ప్రాసెస్​ వివరాలు స్టెప్​ బై స్టెప్​ మీకోసం

ఈ నెల 23 వరకు ఎల్​పీజీ గ్యాస్​ ఈ-కేవైసీ చేసుకునే అవకాశం - డిస్ట్రిబ్యూటర్​ కేంద్రాల చుట్టూ తిరగకుండా మొబైల్లోనూ ప్రక్రియ పూర్తి చేసే వెసులుబాటు - గ్యాస్​ కంపెనీల ఆధారంగా ప్రక్రియ వివరాలివే

మొబైల్​లో గ్యాస్ ఈకేవైసీ ప్రక్రియ
Gas E Kyc Process In Mobile Details (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2026 at 1:10 PM IST

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Gas E-KYC Process in Mobile : గృహావసరాలకు వినియోగించే ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్లకు సంబంధించిన ఈ-కేవైసీ చేసుకోవడానికి ఈ నెల 23 వరకు అవకాశం ఉంది. తొలుత ఈ నెల 16 వరకే ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని చమురు సంస్థలు చెప్పినప్పటికీ, సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా సాధ్యపడలేదు. దీంతో గడువును 23 వరకు పొడిగిస్తూ గ్యాస్ కంపెనీలు నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఈ మేరకు నేరుగా వినియోగదారులకు మెసేజ్​లు పంపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియకు దూరంగా ఉండే వినియోగదారులకు భవిష్యత్తులో గ్యాస్ సరఫరా ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అయితే గ్యాస్ ఏజెన్సీల నిర్వాహకులతో పాటు మొబైల్​లోనూ కేవైసీ పూర్తి చేయొచ్చు.

హెచ్​పీ గ్యాస్​ వినియోగదారులు ఇలా చేయండి : ప్లేస్టోర్​లోకి వెళ్లి 'హెచ్​పీ పే' యాప్​తో పాటు 'ఆధార్​ ఫేస్ ఆర్​డీ (Aadhar Face RD)' యాప్‌ను కూడా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. హెచ్​పీ పే యాప్​లో రిజిస్టర్ మొబైల్ నంబర్‌ను ఎంటర్​ చేయగానే ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని వెరిఫై చేసి లాగిన్ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత హోమ్ పేజీలోని 'మై హెచ్​పీ' సెక్షన్​లోకి వెళ్లాలి. అక్కడ 'ఎల్​పీజీ' ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేసి స్క్రీన్‌పై కనిపించే సూచనలను అనుసరించాలి. ఆపై 'క్యాప్చర్​ ఫేస్​'పై క్లిక్ చేస్తే మరిన్ని సూచనలు వస్తాయి. వాటిని అనుసరించి మీ ముఖాన్ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.

భారత్​ గ్యాస్​ ఈ కేవైసీ కోసం : ప్లే స్టోర్​ నుంచి 'హలో బీపీసీఎల్​'తో పాటు 'ఆధార్​ ఫేస్​ ఆర్డీ' యాప్‌లను డౌన్‌లోడ్ చేయాలి. హలో బీపీసీఎల్ యాప్‌ను తెరిచిన తర్వాత మీ రిజిస్టర్​ మొబైల్ నంబర్‌ను నమోదు చేసి, ఓటీపీని ధ్రువీకరించి లాగిన్ అవ్వాలి. యాప్ హోమ్ పేజీలో 'ఈ-కేవైసీ' అనే ఆప్షన్​ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేస్తే మరో ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని కూడా వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి యాప్ కొన్ని సూచనలను అందిస్తుంది. వాటిని అనుసరించి ఈ-కేవైసీని పూర్తి చేయొచ్చు.

ఇండేన్ గ్యాస్​ వినియోగదారులైతే : ప్లే స్టోర్ నుంచి ఇండియన్ ఆయిల్​ వన్​, ఆధార్ ​కార్డ్ ఫేస్​ ఆర్​డీ యాప్‌లను డౌన్‌లోడ్ చేయాలి. ఇండియన్ ఆయిల్​ వన్​ యాప్​లో రిజిస్టర్​ మొబైల్​ నంబర్​తో పాస్‌వర్డ్‌ పెట్టుకొని లాగిన్ అవ్వాలి. మీరు మొదటిసారి యాప్​ వినియోగిస్తున్నట్లయితే రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయడానికి 'సైన్​ అప్​' మీద క్లిక్ చేయాలి. గ్యాస్ క్యాష్ మెమో వోచర్‌పై ఉండే 16 అంకెల ఎల్​పీజీ ఐడీని లింక్ చేయాలి. దీంతో కస్టమర్ వివరాలు కనిపిస్తాయి. తర్వాత ఆధార్ అనుసంధానించిన ఈ-కెవైసీ చూడటానికి హోమ్ పేజీలోని 'ప్రొఫైల్' ఆప్షన్​ను ఎంచుకోవాలి. మీకు గ్రీన్​ మార్క్​ కనిపిస్తే మీ కేవైసీ పూర్తయినట్లే. అలా కాకపోతే 'రీ-అథెంటికేట్' ఆప్షన్​ మీద క్లిక్ చేసి మీ ముఖాన్ని స్కాన్ చేయడంతో వెరిఫికేషన్​ పూర్తి చేయొచ్చు.

నకిలీల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి : ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ చేస్తున్న క్రమంలో వినియోగదారులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సైబర్​ నేరగాళ్లు ఎన్నో మోసపూరిత వెబ్​సైట్లు, యాప్​లు సృష్టిస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఎల్​పీజీ ఈ-కేవైసీని అదనుగా తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అప్రమత్తంగా లేకుంటే నకిలీ వెబ్‌సైట్ల బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే అధికారిక కంపెనీ వెబ్‌సైట్‌నే ఉపయోగిస్తున్నారని నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించడం మేలు.

అక్రమ వినియోగాన్ని నిరోధించేందుకే : నిబంధనలకు విరుద్ధంగా గృహ వినియోగ ఎల్​పీజీ సిలిండర్లను వాణిజ్య అవసరాలకు ఉపయోగిస్తున్న ఉదంతాల నేపథ్యంలో అర్హులైన లబ్ధిదారులను గుర్తించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియను చేపట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని చాలా మంది వినియోగదారులు ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తున్నారు. తెలంగాణలో ఈ ప్రక్రియ ఇప్పటికే 80 శాతం పూర్తయింది. మిగిలిన 20 శాతం మంది కూడా పూర్తి చేసేలా సంబంధిత కంపెనీలు వినియోగదారుల మొబైల్ ఫోన్లకు సందేశాలు పంపుతున్నాయి.

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మొబైల్​లో గ్యాస్ ఈకేవైసీ ప్రక్రియ
GAS E KYC PROCESS IN MOBILES

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