మీ ఫోన్ నుంచే గ్యాస్ ఈ-కేవైసీ - ప్రాసెస్ వివరాలు స్టెప్ బై స్టెప్ మీకోసం
ఈ నెల 23 వరకు ఎల్పీజీ గ్యాస్ ఈ-కేవైసీ చేసుకునే అవకాశం - డిస్ట్రిబ్యూటర్ కేంద్రాల చుట్టూ తిరగకుండా మొబైల్లోనూ ప్రక్రియ పూర్తి చేసే వెసులుబాటు - గ్యాస్ కంపెనీల ఆధారంగా ప్రక్రియ వివరాలివే
Published : August 15, 2026 at 1:10 PM IST
Gas E-KYC Process in Mobile : గృహావసరాలకు వినియోగించే ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్లకు సంబంధించిన ఈ-కేవైసీ చేసుకోవడానికి ఈ నెల 23 వరకు అవకాశం ఉంది. తొలుత ఈ నెల 16 వరకే ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని చమురు సంస్థలు చెప్పినప్పటికీ, సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా సాధ్యపడలేదు. దీంతో గడువును 23 వరకు పొడిగిస్తూ గ్యాస్ కంపెనీలు నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఈ మేరకు నేరుగా వినియోగదారులకు మెసేజ్లు పంపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియకు దూరంగా ఉండే వినియోగదారులకు భవిష్యత్తులో గ్యాస్ సరఫరా ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అయితే గ్యాస్ ఏజెన్సీల నిర్వాహకులతో పాటు మొబైల్లోనూ కేవైసీ పూర్తి చేయొచ్చు.
హెచ్పీ గ్యాస్ వినియోగదారులు ఇలా చేయండి : ప్లేస్టోర్లోకి వెళ్లి 'హెచ్పీ పే' యాప్తో పాటు 'ఆధార్ ఫేస్ ఆర్డీ (Aadhar Face RD)' యాప్ను కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. హెచ్పీ పే యాప్లో రిజిస్టర్ మొబైల్ నంబర్ను ఎంటర్ చేయగానే ఒక ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని వెరిఫై చేసి లాగిన్ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత హోమ్ పేజీలోని 'మై హెచ్పీ' సెక్షన్లోకి వెళ్లాలి. అక్కడ 'ఎల్పీజీ' ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి స్క్రీన్పై కనిపించే సూచనలను అనుసరించాలి. ఆపై 'క్యాప్చర్ ఫేస్'పై క్లిక్ చేస్తే మరిన్ని సూచనలు వస్తాయి. వాటిని అనుసరించి మీ ముఖాన్ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
భారత్ గ్యాస్ ఈ కేవైసీ కోసం : ప్లే స్టోర్ నుంచి 'హలో బీపీసీఎల్'తో పాటు 'ఆధార్ ఫేస్ ఆర్డీ' యాప్లను డౌన్లోడ్ చేయాలి. హలో బీపీసీఎల్ యాప్ను తెరిచిన తర్వాత మీ రిజిస్టర్ మొబైల్ నంబర్ను నమోదు చేసి, ఓటీపీని ధ్రువీకరించి లాగిన్ అవ్వాలి. యాప్ హోమ్ పేజీలో 'ఈ-కేవైసీ' అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేస్తే మరో ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని కూడా వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి యాప్ కొన్ని సూచనలను అందిస్తుంది. వాటిని అనుసరించి ఈ-కేవైసీని పూర్తి చేయొచ్చు.
ఇండేన్ గ్యాస్ వినియోగదారులైతే : ప్లే స్టోర్ నుంచి ఇండియన్ ఆయిల్ వన్, ఆధార్ కార్డ్ ఫేస్ ఆర్డీ యాప్లను డౌన్లోడ్ చేయాలి. ఇండియన్ ఆయిల్ వన్ యాప్లో రిజిస్టర్ మొబైల్ నంబర్తో పాస్వర్డ్ పెట్టుకొని లాగిన్ అవ్వాలి. మీరు మొదటిసారి యాప్ వినియోగిస్తున్నట్లయితే రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయడానికి 'సైన్ అప్' మీద క్లిక్ చేయాలి. గ్యాస్ క్యాష్ మెమో వోచర్పై ఉండే 16 అంకెల ఎల్పీజీ ఐడీని లింక్ చేయాలి. దీంతో కస్టమర్ వివరాలు కనిపిస్తాయి. తర్వాత ఆధార్ అనుసంధానించిన ఈ-కెవైసీ చూడటానికి హోమ్ పేజీలోని 'ప్రొఫైల్' ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. మీకు గ్రీన్ మార్క్ కనిపిస్తే మీ కేవైసీ పూర్తయినట్లే. అలా కాకపోతే 'రీ-అథెంటికేట్' ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి మీ ముఖాన్ని స్కాన్ చేయడంతో వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేయొచ్చు.
నకిలీల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి : ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ చేస్తున్న క్రమంలో వినియోగదారులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సైబర్ నేరగాళ్లు ఎన్నో మోసపూరిత వెబ్సైట్లు, యాప్లు సృష్టిస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఎల్పీజీ ఈ-కేవైసీని అదనుగా తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అప్రమత్తంగా లేకుంటే నకిలీ వెబ్సైట్ల బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే అధికారిక కంపెనీ వెబ్సైట్నే ఉపయోగిస్తున్నారని నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించడం మేలు.
అక్రమ వినియోగాన్ని నిరోధించేందుకే : నిబంధనలకు విరుద్ధంగా గృహ వినియోగ ఎల్పీజీ సిలిండర్లను వాణిజ్య అవసరాలకు ఉపయోగిస్తున్న ఉదంతాల నేపథ్యంలో అర్హులైన లబ్ధిదారులను గుర్తించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియను చేపట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని చాలా మంది వినియోగదారులు ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తున్నారు. తెలంగాణలో ఈ ప్రక్రియ ఇప్పటికే 80 శాతం పూర్తయింది. మిగిలిన 20 శాతం మంది కూడా పూర్తి చేసేలా సంబంధిత కంపెనీలు వినియోగదారుల మొబైల్ ఫోన్లకు సందేశాలు పంపుతున్నాయి.
ఈ-కేవైసీ గడువున్నా డెలివరీ ఆపేస్తున్నారు - నిత్యం 30 వేల మందికి గ్యాస్ కష్టాలు