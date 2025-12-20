ETV Bharat / state

శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో సీసీఆర్​ఐ - గిరిజనుల జీవితాన్ని మార్చిన కాఫీ

1925లో బాలహెన్నూర్‌లో కేంద్ర కాఫీ పరిశోధనా స్థానం ప్రారంభం - కాఫీ తోటలతో మారిన గిరిజనుల జీవనశైలి - 2.50లక్షల ఎకరాల్లో కాఫీ సాగు - సుమారు 18,000 టన్నులకుపైగా పంట ఉత్పత్తి

100 Years For Establishment of Coffee Research Center
100 Years For Establishment of Coffee Research Center (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 1:00 PM IST

100 Years For Establishment of Central Coffee Research Institute : అలసట తగ్గడానికో కాఫీ, మానసిక ఉపశమనం కోసం ఓ కాఫీ, తలనొప్పి తగ్గడానికో కాఫీ, అలా స్నేహితులతో బయటకు వెళ్లినప్పుడో కాఫీ, సాయంత్రం వేళ బాల్కానీలో కూర్చోని ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ ఓ కాఫీ. ఇలా చూసుకుంటూ పోతే కాఫీ ప్రియులు లెక్కలేనంత మందే ఉన్నారు. దీంతో దాని డిమాండ్​ కూడా అంతే పెరిగిపోయింది. మరి ఇంతగా ఇష్టపడే ఈ కాఫీ కోసం కర్ణాటకలో ఓ పరిశోధన కేంద్రాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. దీనిని ప్రారంభించి 2025 డిసెంబరు నాటికి వంద ఏళ్లు పూర్తి కానుంది. ఈ సందర్భంగా శతాబ్ది ఉత్సవాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అలాగే దీనిని పండిస్తూ ఇదే జీవనాధారంగా బతుకుతున్న మన్యం గిరిజనుల శ్రమ కూడా దీనిలో ఇమిడి ఉంది.

అతిథి పంటగా వచ్చి: తెలుగు రాష్ట్రాలలో కాఫీ తోటలు అనే పేరు ఎత్తగానే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది మన్యం. అక్కడ అడుగు పెట్టగానే కనుచూపు మేరలో ఈ కాఫీ తోటలే కనిపిస్తాయి. ఈ కాఫీ పంట రాకముందుకు గిరిజన జీవనశైలి వేరు. కానీ ఒక్కసారి ఇది వచ్చాక వీరి జీవన విధానం పూర్తిగా కాఫీ పంటల పైనే ఆధారపడింది. ఓ అతిథిలా అల్లూరికి జిల్లాకు వచ్చి గిరిజనుల జీవితాల్లో ఓ భాగమైపోయింది.

కాఫీ పరిశోధన కేంద్రం: ఈ కాఫీపై శాస్త్రీయ పరిశోధనలు జరపడానికి కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు ముందుకు వచ్చారు. దీనికోసం కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని చిక్‌మగళూర్‌లోని బాలహెన్నూర్‌లో 1925లో కేంద్ర కాఫీ పరిశోధనా స్థానాన్ని ప్రారంభించారు. స్థాపించినప్పటి నుంచి 2025 డిసెంబరు నాటికి వందేళ్లు పూర్తి కావస్తున్నందున కేంద్ర కాఫీ బోర్డు పరిశోధన విస్తరణ, బోధన విభాగం శాస్త్రవేత్తలు, అధికారులు సీసీఆర్‌ఐ శతాబ్ది ఉత్సవాలను మూడు రోజులు జరపడానికి సన్నహాలు చేస్తున్నారు. ఈనెల 20 నుంచి 22 వరకూ వీటిని సీసీఆర్‌ఐలో ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు.

పూర్తి ఆధారం ఈ సాగుపైనే: వీటిని సందర్శించటానికి అల్లూరి జిల్లాకు ఎప్పుడు వెళ్లినా ఈ తోటల్లో నిరంతరం పనిచేసే గిరిజనులు కంట పడుతూనే ఉంటారు. ఆ ప్రాంతమంతా ఈ తోటలు విస్తరించి ఉన్నాయి. దాదాపు 2.50 లక్షల ఎకరాల్లో ఈ కాఫీని పండిస్తున్నారు. అందుకే కాఫీ సాగు అనగానే మన్యం గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది. దీనిపై సుమారుగా 1.35 లక్షలకు పైగా కుటుంబాలు ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నాయి. దీంతో గిరిజనుల ప్రధాన ఆదాయ వనరు 75 శాతం కాఫీగానే మారింది.

కోట్ల ధర పలికే కాఫీ: ఈ అల్లూరి జిల్లా గిరి రైతులు పండించే కాఫీ గింజల విలువ మార్కెట్లో అధికంగా ఉంటుంది. ప్రతి ఏటా రూ. 150 నుంచి 200 కోట్లుగా ఉంటుంది. వీటి విలువతో పాటు పంట ఉత్పత్తి కూడా అధికంగానే ఉంటుంది. ప్రతి ఏడాది గిరిజన రైతులు సుమారు 18,000 టన్నులకుపైగా పంటను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ కాఫీ సాగు ఈ ప్రాంత గిరిజనులకు ప్రధాన పంటగా మారిపోయింది.

మారిన గిరిజనుల జీవనశైలి: నిజానికి గిరిజనులు అడవులకు సమీపంలో ఉంటూ అడవి వనరులైనా తేనె, దుంపలు వంటివి దగ్గర్లోని సంతలో అమ్ముకుని బతుకుంటారు. ఇదే వారి జీవనశైలిగా ఉండేది. కానీ ఎప్పుడైతే కాఫీ ఈ ప్రాంతంలోకి వచ్చిందో అప్పటినుంచి వీరి జీవనశైలి పూర్తి భిన్నంగా మారిపోయింది. దీని బట్టి గిరిజనుల జీవన విధానాన్ని కాఫీసాగుకు ముందు, తరువాత అని బేరీజు వేసుకోవచ్చు.

ప్రాంతీయ పరిశోధన కేంద్రం: కాఫీకి సంబంధించి దీని పరిశోధన కేంద్రం రాష్ట్రంలోని గూడెంకొత్తవీధి మండలం ఆర్‌వీ నగర్‌లో మాత్రమే పరిశోధనాస్థానం ఉంది. ఇది ప్రాంతీయ కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేశారు. దీనిని ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఈ ప్రాంత వాతావారణానికి అనుకూలమైన కాఫీ రకాలు, తెగుళ్లు, నివారణ చర్యలు, అధిక దిగుబడులకు రైతులు ఆచరించాల్సిన ఆధునిక విధానాలపై ఎప్పటికప్పుడు పరిశోధనలు చేస్తున్నాం. గిరి రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నామని పరిశోధనస్థానం అధిపతి సునీల్‌బాబు తెలిపారు.

