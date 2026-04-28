'ది గ్రేట్ వెడ్డింగ్ ఫొటో షూట్' - ఈ ఒప్పందం చేసుకుంటేనే!
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొదలైన పెళ్లిళ్ల సీజన్ - వివాహ ఖర్చులో 20 నుంచి 30 శాతం ఫొటోషూట్, వీడియోలకే వెచ్చిస్తున్న ప్రజలు - ఫొటోగ్రఫీ సేవల్లో లోపాలపై వినియోగదారుల కమిషన్లలో పెరుగుతున్న ఫిర్యాదులు
Published : April 28, 2026 at 1:42 PM IST
Consumer Commissions Fines About Fraud : ప్రస్తుత రోజుల్లో పెళ్లి అనేది భారీ వ్యాపారంగా మారిపోయింది. ఒక మధ్య తరగతి కుటుంబం వారి స్తోమతకు మించి పెళ్లికి ఖర్చు చేస్తుంటారు. జీవితంలో పెళ్లి అనేది ఓ అనుభవం లాంటిది. ఆ రోజు కోసం ఎన్నో కలల కంటుంటారు. దాని కోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్తుంటారు. అలాంటి పెళ్లి జ్ఞాపకాలను ఎంతో మధురంగా ఫొటో, వీడియో రూపంలో దాచుకుంటుంటారు. వివాహ వేడకకు అయ్యే ఖర్చులో దాదాపు 20 నుంచి 30 శాతం ఫొటోగ్రఫీకే వెచ్చిస్తుంటారు. అలాంటిది పెళ్లిళ్లో ఎంతో ముఖ్యమైన సన్నివేశాలను ఆ ఫొటోగ్రాఫర్స్ రికార్డు చేయకపోతే జీవితంలో ఆ జ్ఞాపకాన్ని కోల్పోయినట్టే కదా. ఇలాంటి సమస్యలతో పలువురు వినియోగదారులు వినియోగదారుల కమిషన్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు.
- ఏఎస్రావునగర్కు చెందిన కార్తిక్, కావ్య దంపతులు. తమ పెళ్లి మే 19, 2024లో జరగ్గా అంతకముందే నగరంలోని ఓ వెడ్డింగ్ ఫొటోగ్రఫ్రీ సంస్థతో రూ.95 వేలకు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. రూ.80 వేలు చెల్లించారు. ఈ ప్యాకేజీలో క్యాండిడ్ ఫొటోగ్రఫీ, క్రియేటివ్ సినిమాటోగ్రఫీ, ఆల్బమ్లు, రీల్స్, హైలైట్ వీడియో, డ్రోన్ కవరేజీలు ఉన్నాయి. కానీ ఆ ఫొటోగ్రాఫర్లు మాత్రం ఆ వివాహంలో ఎంతో కీలకమైన క్షణాలు చిత్రీకరించలేదు. డ్రోన్ కవరేజీ లేదు. పైగా ఫుటేజీ పోయిందని నిర్లక్ష్యంగా సమాధానమిచ్చారు. ఈ మేరకు వినియోగదారుల కమిషన్ను ఆశ్రయించగా, ఫొటోగ్రాఫర్ను బాధ్యుడిని చేస్తూ రూ.80 వేలు రీఫంఢ్ చేయడంతో పాటు రూ.2.5 లక్షల పరిహారం, రూ.10 వేలు కేసు ఖర్చులు చెల్లించాలని ఆదేశించింది.
వీడియోగ్రఫీ సంస్థల లోపాలు : వివాహం, గృహప్రవేశం, షష్టి పూర్తి, మొదటి జన్మదినం లాంటి జీవితంలో చాలా అరుదుగా చేసుకునే శుభకార్యాల్లో తీసిన ఫొటోలు, వీడియోలు జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే జ్ఞాపకాలు. కానీ వాటిని చెదరగొడుతూ కొన్ని ఫొటో, వీడియోగ్రఫీ సంస్థలు సేవాలోపాలకు పాల్పడుతున్నాయి. డెలివరీలో ఆలస్యం, అసంపూర్ణ డెలివరీ, నాణ్యతా లోపం వల్ల వినియోగదారులు మానసిక వేదనతో పాటు ఆర్థిక నష్టాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ మేరకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ప్రత్యేక కథనం మీ కోసం.
కమిషన్లో నమోదవుతున్న సేవా లోపాలేంటంటే? :
- శుభకార్యం రోజు కీలకమైన క్షణాలు చిత్రీకరించకపోవడం.
- డ్రోన్ కవరేజీ, రీల్స్, హైలైట్ వీడియో వంటి అదనపు సేవలు ఇవ్వకపోవడం
- డెలివరీ చేసిన ఫైల్స్ ఖాళీగా ఉండటం లేదా నాణ్యత తక్కువగా ఉండటం
- ఫొటోలు, వీడియోలు ఆలస్యంగా లేదా అసంపూర్ణంగా డెలివరీ చేయడం
- అడ్వాన్స్ చెల్లించాక సేవలు ఇవ్వకుండా తప్పించుకోవడం, రీఫండ్ ఇవ్వకపోవడం.
- ఒప్పందం ప్రకారం నడుచుకోకపోవడం (ఆల్బమ్లు, సాఫ్ట్ కాపీలు ఇవ్వకపోవడం)
ఇవన్నీ వినియోగదారుల పరిరక్షణ చట్టం 2019లో 'సేవాలోపం', అనైతిక వ్యాపారంగా కమిషన్లు పరిగణిస్తున్నాయి.
పెళ్లిళ్లో దృష్టి పెట్టాల్సింది ఇక్కడే :
- సోషల్ మీడియాలో శాంపిల్స్ చూసి నిర్ణయానికి రావొద్దు. ఒకసారి పాత వినియోగదారులతో మాట్లాడాలి.
- పెళ్లిళ్లు, ప్రీ వెడ్డింగ్, పోస్ట్ వెడ్డింగ్ షూట్లు, గృహ ప్రవేశాలు, పుట్టిన రోజు వేడుకలు. ఇలా ప్రతి సేవకు ముందస్తు ఒప్పందం రాతపూర్వకంగా చేసుకోవాలి.
- స్పష్టంగా పెళ్లి తేదీ, సమయం, కవరేజీ సమయం, ఎన్ని ఎడిటెడ్ ఫొటోలు ఇస్తారు? ఏవి ఇస్తారు, ఏవి ఇవ్వరు, దశల వారీగా చెల్లింపులు, డెలివరీ టైమ్లైన్, షరతులు, నిబంధనలు, కాపీరైట్, యూసేజ్ రైట్స్ ఇలా అన్ని వివరాలు సమగ్రంగా అందులో ఉండేలా జాగ్రత్తపడాలి.
- సేవా లోపాలపై సమస్యలు ఎదురైతే ముందుగా లీగల్ నోటీసు పంపాలి. తర్వాత జిల్లా వినియోగదారుల కమిషన్లో ఫిర్యాదు చేయాలి.
- ఆధారాలుగా చెల్లింపులు, ఒప్పందం, వాట్సప్ చాట్ను వినియోగదారుల కమిషన్కు సమర్పించాలి.
