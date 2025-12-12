జీహెచ్ఎంసీ డివిజన్ల పునర్విభజనపై ఫిర్యాదుల వెల్లువ - స్వల్పంగా హద్దుల సవరణకు బల్దియా అంగీకారం
జీహెచ్ఎంసీ డివిజన్ల పునర్విభజనపై వెళ్లువెత్తుతున్న అభ్యంతరాలు - రెండు రోజుల్లో స్థానికుల నుంచి 320 ఫిర్యాదులు - హద్దులను స్వల్పంగా సవరించేందుకు బల్దియా అంగీకారం
Published : December 12, 2025 at 11:52 AM IST
GHMC New Divisions boundaries Issue : డివిజన్ల పునర్విభజనకు సంబంధించి జీహెచ్ఎంసీకి(గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) అభ్యంతరాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. రెండు రోజుల్లోనే ఏకంగా 320 వరకు స్థానికుల నుంచి ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. కొత్త హద్దులతో కూడిన పటాలు ఇవ్వకుండా అభ్యంతరాలు, ఫిర్యాదులు ఆహ్వానించడం ఏంటని బీజేపీ, ఎంఐఎంలతో పాటు అధికార పార్టీ కాంగ్రెస్ నేతలు గగ్గోలు పెడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బల్దియా అధికారులు ఓ కీలక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. ఆన్లైన్లో డివిజన్ల హద్దుల వివరాలతో పాటు మరికొంత సమాచారాన్ని అందుబాటులోకి ఉంచాలని నిర్ణయించారు. మరోవైపు కొన్ని డివిజన్ల పేర్లు, హద్దులను మార్చాలని గురువారం ఉన్నతాధికారులు ఏకాభిప్రాయానికొచ్చారు.
పునర్విభజన సరిగా కాలేదు : బల్దియా అధికారులు క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా మైలార్దేవ్పల్లి డివిజన్ను విభజించారని, డివిజన్కు పక్కనే ఉన్న గగన్పహాడ్ గ్రామాన్ని 5 కి.మీ.దూరంలోని రాజేంద్రనగర్ డివిజన్లో కలిపారంటూ మైలార్దేవ్పల్లి కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ధనుంజయ కమిషనర్ ఆర్వీ.కర్ణన్కు ఫిర్యాదు చేశారు. తమ డివిజన్లో గతంలో లక్ష జనాభా ఉండేదని, ఇప్పటికీ 70 వేల జనాభాతో ఉంచేశారని, పునర్విభజన సరిగా జరగలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
మీరాలం చెరువుకు దిగువ భాగంలో ఉండే ప్రాంతాలకు, నేషనల్ హైవేకు అవతలి వైపు ఉన్న కాలనీలను కలిపి కిషన్బాగ్ డివిజన్ను ఏర్పాటు చేశారని మైలార్దేవ్పల్లి డివిజన్ విషయంలో మాత్రం జాతీయ రహదారిని హద్దుగా తీసుకున్నామనే అధికారుల తీరుపై నిరసన చేపడతామన్నారు. రాజేంద్రనగర్ నియోజకవర్గంలోని శివరాంపల్లి ప్రాంతాన్ని సులేమాన్నగర్ డివిజన్లో కలపడంపై స్థానికులు అధికారులపై అసంతృప్తి వ్యక్తంచేస్తున్నారు.
ఎక్కువ ఫిర్యాదులు పేర్లపైనే : చాంద్రాయణగుట్ట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పరిధిలోని లలితాబాగ్ డివిజన్, యాకుత్పుర నియోజకవర్గంలోని హరిబౌలి, చార్మినార్ నియోజకవర్గంలోని డివిజన్ల హద్దులు, పేర్లను మార్చాలంటూ ఎంఐఎం నేతల నుంచి బల్దియాకు 18 ఫిర్యాదులందాయి. సికింద్రాబాద్లోని అడ్డగుట్ట, ఎల్బీనగర్లోని హైకోర్టుకాలనీ, ఉప్పల్లోని చక్రిపురం కాలనీల పేర్లను మార్చాలని నేతలు కోరుతున్నారు. దాదాపు 20 డివిజన్లకు 60-80వేలు, కనిష్ఠంగా 20వేలు గరిష్ఠంగా 80వేల జనాభాతో సరిహద్దులను నిర్ణయించారు.
ఈనెల 16న జీహెచ్ఎంసీ పాలకమండలి సమావేశం : డివిజన్లలో కొన్ని ప్రాంతాల విలీనంపై చర్చించేందుకు, కార్పొరేటర్ల అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకునేందుకు మేయర్ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి అధ్యక్షతన ఈనెల 16వ తేదీన పాలకమండలి సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. కార్పొరేటర్ల అభిప్రాయాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చేరవేస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు. డిసెంబరు 17తో అభ్యంతరాలపై గడువు ముగియనుంది. 18న డివిజన్ల పునర్విభజనకు తుది ఆమోదం తెలపాలని బల్దియా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
కొత్త డివిజన్లపై అభ్యంతరాలతో వరుస కట్టిన నేతలు : చార్మినార్ జోన్లోని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరిధిలో డివిజన్ల పునర్విభజన ప్రక్రియ సరిగా జరగలేదంటూ అక్బరుద్దీన్ ఒవైసీతోపాటు ఇతర ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీ బేగ్ జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ.కర్ణన్కు బుధవారం ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రజాప్రతినిధులను సంప్రదించకుండా, సూచనలు తీసుకోకుండానే హద్దులను నిర్ణయించారంటూ వారు అభ్యంతరం తెలిపారు. క్షేత్రస్థాయిలో తిరిగితేనే బౌండరీలు తెలుస్తాయని, గూగుల్ పటాలను చూస్తూ ఆన్లైన్లో డివిజన్ల హద్దులను నిర్ణయించినట్లయితే సమస్యలు తప్పవని ఓ నేత కమిషనర్ను కలిసిన అనంతరం తెలిపారు. ఇతర రాజకీయపార్టీల నేతలు కూడా బల్దియాకు వరుస కట్టారు. బల్దియా ప్రధాన కార్యాలయం, జడ్సీ, సర్కిల్ కార్యాలయాల్లో పలు ఫిర్యాదులు అందాయి.
డిసెంబర్ 1న విలీనానికి ముహూర్తం - 2007 మాదిరే శివారు ప్రాంతాలన్నీ గ్రేటర్లోకి