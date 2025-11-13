ఫోన్లు మాట్లాడుతూ బస్సు డ్రైవింగ్ - ప్రాణాలు పోతున్నా మారని డ్రైవర్ల తీరు
ఇటీవల పెరుగుతున్న బస్సు ప్రమాదాలు - ప్రజల ప్రాణాలు పోతున్నా మారని డ్రైవర్ల తీరు - డ్రైవింగ్ చేస్తూ, ఫోన్ మాట్లాడుతూ ప్రయాణికుల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్న ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు
Published : November 13, 2025 at 10:38 AM IST
Complaints Against RTC Drivers : ఇటీవల బస్సు ప్రమాదాలు కలవరపెడుతున్నప్పటికీ, కొందరు ఆర్టీసీ డ్రైవర్ల తీరు మాత్రం మారడం లేదు. ఒక చేత్తో సెల్ఫోన్ వినియోగిస్తూ, మరో చేత్తో డ్రైవింగ్ చేస్తూ ప్రయాణికుల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు. హై ఎండ్ బస్సులతో పాటు పుష్పక్, సిటీ ఆర్డినరీ బస్సుల్లో ఇదే తీరు ఉంది. ఇదే విషయమై డ్రైవర్లపై పదుల సంఖ్యలో ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. నిబంధనల ప్రకారం డ్రైవర్లు విధుల్లో చేరే ముందే తమ సెల్ఫోన్లను స్విచ్ఛాప్ చేసి డిపోలో సెక్యూరిటీ అధికారి వద్ద డిపాజిట్ చేయాలి. కానీ చాలా మంది ఇవేమీ పట్టించుకోకుండా నిబంధనలు తుంగలో తొక్కుతున్నారు. ప్రైవేటు బస్సుల్లోనూ యథేచ్ఛగా సెల్ఫోన్ డ్రైవింగ్ ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.
- విజయవాడ నుంచి ఎల్బీనగర్కు వచ్చేందుకు అర్జున్ అనే ప్రయాణికుడు బీహెచ్ఈఎల్ డిపోకు చెందిన ఇ-గరుడ బస్సు ఎక్కారు. కొద్ది దూరం వెళ్లగానే డ్రైవర్ ఫోన్ తీసి ఒక చేత్తో ఆపరేట్ చేస్తూ, మరో చేత్తో స్టీరింగ్ తిప్పుతూ ప్రమాదకరంగా బస్సు నడిపారు. దీన్ని వీడియో తీసిన అర్జున్ ఆర్టీసీ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
- మరో ఘటనలో శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి మియాపూర్ క్రాస్రోడ్ వెళ్లేందుకు పుష్పక్ బస్సు ఎక్కిన సురేంద్ర అనే ప్రయాణికుడికీ ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురైంది.
ఇలా ఫిర్యాదు చేయండి : డ్రైవింగ్ సమయంలో డ్రైవర్ ఫోన్ వాడుతున్నట్లు గుర్తిస్తే వెంటనే కండక్టర్ లేదా డిపో మేనేజర్కు ఫిర్యాదు చేయాలి. https://www.tgsrtc.telangana.gov.in వెబ్సైట్లో కాంటాక్ట్స్ను ఎంచుకుంటే కాల్సెంటర్ నంబరుతో పాటు ఆయా డిపో మేనేజర్ల ఫోన్ నంబర్లు ఉంటాయి.
ఎక్కువ ప్రమాద ఘటనలకు కారణాలివే :
- ఫోను మాట్లాడుతూ వాహనం నడపడం వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.
- బస్సు ఇంజిన్ అధిక వేడి, విద్యుత్ ష్కార్ట్ సర్కూట్, మండే పదార్థాలు, ఇంధన లీకేజీ వంటివి బస్సులో అగ్ని ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణాలు. బస్సుల్లో మండే స్వభావం కలిగిన పదార్థాలతో తయారైనా వస్తువులు అధికంగా ఉంటాయి.
- ప్రధానంగా పెట్రోల్, డీజిల్ లాంటి ఇంధనంతో పాటు ప్లాస్టిక్, రెగ్జిన్ కవర్ సీట్లు ఉంటాయి. ఈ పదార్థాలు గాలితో కలిసి త్వరగా మంటలు అంటుకుని, వేగంగా వ్యాప్తి చెందడానికి దోహదపడతాయి.
- బస్సులలో సరైన అగ్ని మాపక వ్యవస్థలు లేకపోవడం ప్రమాదాల తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.
- అప్పటికప్పుడు మంటలు ఆర్పేందుకు తగిన వ్యవస్థ లేకపోవడం ప్రాణ నష్టానికి దారి తీస్తోంది.
ఫోన్ మాట్లాడుతూ డ్రైవ్ చేయడం వల్ల నష్టాలు : బస్సు నడుపుతూ ఫోన్ వినియోగించడం, కాల్స్ మాట్లాడడం వల్ల దృష్టి డ్రైవింగ్పై ఉండదు. సంభాషణ మీదే దృష్టి ఉండడం వల్ల వెనుక, ఇరువైపుల నుంచి వచ్చే వాహనాలను గమనించలేరు. హారన్ శబ్ధాలు వినిపించవు. దీనివల్ల వాహనాలను ఢీకొట్టే ప్రమాదముంది. అలాగే ఫోన్ ఉపయోగిస్తూ ఒకే చేత్తో డ్రైవింగ్ చేసినప్పుడు అకస్మాత్తుగా స్పీడ్ బ్రేకర్లు లేదా ఎదురుగా ఏదైనా వస్తే వాహనం మీద నియంత్రణ కోల్పోయి అదుపు తప్పే ప్రమాదం ఉంది. రోడ్డును చూస్తూ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వాహనం లైన్ ప్రకారం కాకుండా అటు ఇటుగా వెళ్తుంది. ఇది పక్క నుంచి రెండువైపుల వాహనదారుల్ని ప్రమాదంలో పడేస్తుంది.
