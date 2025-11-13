ETV Bharat / state

ఫోన్లు​ మాట్లాడుతూ బస్సు డ్రైవింగ్​ - ప్రాణాలు పోతున్నా మారని డ్రైవర్ల తీరు

ఇటీవల పెరుగుతున్న బస్సు ప్రమాదాలు - ప్రజల ప్రాణాలు పోతున్నా మారని డ్రైవర్ల తీరు - డ్రైవింగ్‌ చేస్తూ, ఫోన్​ మాట్లాడుతూ ప్రయాణికుల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్న ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు

Complaints Against RTC Drivers
Complaints Against RTC Drivers (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 13, 2025 at 10:38 AM IST

Complaints Against RTC Drivers : ఇటీవల బస్సు ప్రమాదాలు కలవరపెడుతున్నప్పటికీ, కొందరు ఆర్టీసీ డ్రైవర్ల తీరు మాత్రం మారడం లేదు. ఒక చేత్తో సెల్​ఫోన్​ వినియోగిస్తూ, మరో చేత్తో డ్రైవింగ్​ చేస్తూ ప్రయాణికుల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు. హై ఎండ్​ బస్సులతో పాటు పుష్పక్​, సిటీ ఆర్డినరీ బస్సుల్లో ఇదే తీరు ఉంది. ఇదే విషయమై డ్రైవర్లపై పదుల సంఖ్యలో ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. నిబంధనల ప్రకారం డ్రైవర్లు విధుల్లో చేరే ముందే తమ సెల్​ఫోన్లను స్విచ్ఛాప్​ చేసి డిపోలో సెక్యూరిటీ అధికారి వద్ద డిపాజిట్​ చేయాలి. కానీ చాలా మంది ఇవేమీ పట్టించుకోకుండా నిబంధనలు తుంగలో తొక్కుతున్నారు. ప్రైవేటు బస్సుల్లోనూ యథేచ్ఛగా సెల్​ఫోన్​ డ్రైవింగ్​ ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.

  • విజయవాడ నుంచి ఎల్బీనగర్​కు వచ్చేందుకు అర్జున్​ అనే ప్రయాణికుడు బీహెచ్​ఈఎల్​ డిపోకు చెందిన ఇ-గరుడ బస్సు ఎక్కారు. కొద్ది దూరం వెళ్లగానే డ్రైవర్​ ఫోన్​ తీసి ఒక చేత్తో ఆపరేట్​ చేస్తూ, మరో చేత్తో స్టీరింగ్​ తిప్పుతూ ప్రమాదకరంగా బస్సు నడిపారు. దీన్ని వీడియో తీసిన అర్జున్​ ఆర్టీసీ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
  • మరో ఘటనలో శంషాబాద్​ విమానాశ్రయం నుంచి మియాపూర్​ క్రాస్​రోడ్​ వెళ్లేందుకు పుష్పక్​ బస్సు ఎక్కిన సురేంద్ర అనే ప్రయాణికుడికీ ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురైంది.

ఇలా ఫిర్యాదు చేయండి : డ్రైవింగ్​ సమయంలో డ్రైవర్​ ఫోన్​ వాడుతున్నట్లు గుర్తిస్తే వెంటనే కండక్టర్​ లేదా డిపో మేనేజర్​కు ఫిర్యాదు చేయాలి. https://www.tgsrtc.telangana.gov.in వెబ్​సైట్​​లో కాంటాక్ట్స్​ను ఎంచుకుంటే కాల్​సెంటర్​ నంబరుతో పాటు ఆయా డిపో మేనేజర్ల ఫోన్​ నంబర్లు ఉంటాయి.

ఎక్కువ ప్రమాద ఘటనలకు కారణాలివే :

  • ఫోను మాట్లాడుతూ వాహనం నడపడం వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.
  • బస్సు ఇంజిన్​ అధిక వేడి, విద్యుత్​ ష్కార్ట్​ సర్కూట్, మండే పదార్థాలు, ఇంధన లీకేజీ వంటివి బస్సులో అగ్ని ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణాలు. బస్సుల్లో మండే స్వభావం కలిగిన పదార్థాలతో తయారైనా వస్తువులు అధికంగా ఉంటాయి.
  • ప్రధానంగా పెట్రోల్​, డీజిల్​ లాంటి ఇంధనంతో పాటు ప్లాస్టిక్​, రెగ్జిన్​ కవర్​ సీట్లు ఉంటాయి. ఈ పదార్థాలు గాలితో కలిసి త్వరగా మంటలు అంటుకుని, వేగంగా వ్యాప్తి చెందడానికి దోహదపడతాయి.
  • బస్సులలో సరైన అగ్ని మాపక వ్యవస్థలు లేకపోవడం ప్రమాదాల తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.
  • అప్పటికప్పుడు మంటలు ఆర్పేందుకు తగిన వ్యవస్థ లేకపోవడం ప్రాణ నష్టానికి దారి తీస్తోంది.

ఫోన్​ మాట్లాడుతూ డ్రైవ్​ చేయడం వల్ల నష్టాలు : బస్సు నడుపుతూ ఫోన్​ వినియోగించడం, కాల్స్​ మాట్లాడడం వల్ల దృష్టి డ్రైవింగ్​పై ఉండదు. సంభాషణ మీదే దృష్టి ఉండడం వల్ల వెనుక, ఇరువైపుల నుంచి వచ్చే వాహనాలను గమనించలేరు. హారన్​ శబ్ధాలు వినిపించవు. దీనివల్ల వాహనాలను ఢీకొట్టే ప్రమాదముంది. అలాగే ఫోన్​ ఉపయోగిస్తూ ఒకే చేత్తో డ్రైవింగ్​ చేసినప్పుడు అకస్మాత్తుగా స్పీడ్​ బ్రేకర్లు లేదా ఎదురుగా ఏదైనా వస్తే వాహనం మీద నియంత్రణ కోల్పోయి అదుపు తప్పే ప్రమాదం ఉంది. రోడ్డును చూస్తూ డ్రైవింగ్​ చేస్తున్నప్పుడు వాహనం లైన్​ ప్రకారం కాకుండా అటు ఇటుగా వెళ్తుంది. ఇది పక్క నుంచి రెండువైపుల వాహనదారుల్ని ప్రమాదంలో పడేస్తుంది.

బస్సులో సీసీ కెమెరా, అలారం బటన్, పుష్​ బటన్ ఉంటాయన్న విషయం మీకు తెలుసా?

బతుకులను ఆగం చేస్తున్న 'ఓవర్​ స్పీడ్' - కొందరి నిర్లక్ష్యంతో ఆర్టీసీ ప్రతిష్ఠకు మచ్చ!

COMPLAINTS AGAINST RTC DRIVERS
ROAD ACCIDENTS
RTC DRIVERS TALKING ON PHONE
ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్​ డ్రైవింగ్
COMPLAINTS AGAINST RTC DRIVER

