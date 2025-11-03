మరో వివాదంలో విడదల రజిని, అనుచరులు - ఎస్పీకి విద్యార్థుల ఫిర్యాదు

ETV Bharat / state

మాజీమంత్రి విడదల రజిని, ఆమె అనుచరులపై ఫిర్యాదు - ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని రూ. 5 కోట్లు వసూలు చేశారని బాధితుల ఆరోపణ

Complaint on YSRCP Leader and Former Minister Vidadala Rajini: వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీమంత్రి విడదల రజిని మరో వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ నగదు సేకరించి విడదల రజిని, ఆమె అనుచరులు మోసం చేశారంటూ పల్నాడు జిల్లా ఎస్పీకి పలువురు బాధిత విద్యార్థులు వినతిపత్రం అందజేసినట్లు తెలిపారు.

బాధితులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, విడదల రజిని వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో పలు రకాల ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని తమ వద్ద సుమారు రూ.5 కోట్లు తీసుకుని మోసం చేశారంటూ బాధిత విద్యార్థులు మీడియా ముందు ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం పల్నాడు జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమస్యల పరిష్కార వేదిక కార్యక్రమంలో వినతిపత్రం ద్వారా ఫిర్యాదు చేసినట్లు బాధిత విద్యార్థులు వివరించారు.

విడదల రజినికి ముఖ్య అనుచరుడుగా వ్యవహరించిన బత్తుల శ్రీగణేష్, అతని తమ్ముడు కుమారస్వామిలు తమను మోసం చేశారని బాధిత విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వారితో పాటు ఉద్యోగాలు తప్పక వస్తాయంటూ విడదల రజిని పీఏలు మానుకొండ శ్రీకాంత్ రెడ్డి, దొడ్డా రామకృష్ణలు సైతం మమ్మల్ని నమ్మించి నగదు కట్టించారని వాపోయారు. ఆ సమయంలో తప్పక ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని మాజీమంత్రి విడదల రజిని తమకు హామీ ఇచ్చిందన్నారు.

వైఎస్సార్సీపీ ఓడిపోగానే మోసగాళ్లు ఫోన్లు స్విచ్చాఫ్ చేశారంటూ బాధితులు ఆందోళన చెందారు. బత్తుల శ్రీగణేష్ తమ్ముడిని గట్టిగా అడిగితే మమ్మల్ని చంపిస్తానని బెదిరింపులకు దిగుతున్నారని బాధితులు తెలిపారు. ఈ విషయమై పల్నాడు జిల్లా ఎస్పీకి వినతిపత్రం ద్వారా ఫిర్యాదు చేసినట్లు చిలకలూరిపేటకు చెందిన పలువురు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు తెలిపారు.

ఫిర్యాదు చేసిన వారిలో చిలకలూరిపేట మాజీ మార్కెట్ యార్డు ఛైర్మన్ చిన్న, పలువురు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేసిన వారిలో ప్రకాశం జిల్లా దోర్నాలకి చెందిన బీ ఫార్మసి విద్యార్థి కృష్ణ, మరో విద్యార్ధి ఉన్నారు. బాధితులు మొత్తం సుమారు 10 నుంచి 15 మంది వరకూ ఉన్నారని ఫిర్యాదు చేసిన విద్యార్థులు వివరించారు. డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలని అడిగితే బెదిరింపులకు దిగుతున్నారని బాధితులు ఆరోపించారు. తమకు తక్షణమే న్యాయం జరిగేలా పోలీసు అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని బాధితులు కోరారు.

"నాకు ఫార్మసిస్ట్ ఉద్యోగంలో పెట్టిస్తానని చెప్పి శ్రీగణేశ్, కుమారస్వామి, విడదల రజిని పీఏ శ్రీకాంత్ రెడ్డి, రామకృష్ణ అనేవారు డబ్బులు అడిగారు. మేడమ్​తో మాట్లాడిన తరువాత నేను ఇస్తానని చెప్పాను. ఒకసారి మాట్లాడించమని చెప్పాను. నన్ను 2022 జులైలో మేడమ్​ దగ్గరకి తీసుకుని వెళ్లి, ఉద్యోగంలో పెట్టించాలి అని చెప్పారు. ఆమె ఏదైనా ఉంటే శ్రీకాంత్​, రామకృష్ణతోనే మాట్లాడుకోవాలని చెప్పారు. మాకు, మేడమ్​కు మధ్యలో బత్తుల శ్రీగణేష్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు. అతనే డబ్బులు తీసుకున్నాడు. 2023 జనవరిలో మళ్లీ మేడమ్​ దగ్గరకి తీసుకుని వెళ్లి మాట్లాడించారు. ప్రభుత్వ టైమ్​ అయిపోతుంది కదా మేడమ్ అని అడిగితే, నెల రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాం అన్నారు. ఇప్పుడు డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు. గణేష్ ఫోన్ స్విచ్చాఫ్ చేసేశాడు". - బాధిత విద్యార్థి

