బెల్ట్‌ షాపులను మూసివేయించండి, లేదంటే పిల్లలతో పాటు ఆత్మహత్యే గతి - కలెక్టర్​కు ఓ ఇల్లాలి విజ్ఞప్తి

బెల్ట్‌ షాపుల బారిన కుటుంబం - మద్యం తాగి భార్య, పిల్లలను కొడుతూ వేధిస్తున్న భర్త - బెల్ట్‌ షాపులను మూసివేయాలని కోరుతూ ప్రజావాణిలో నారాయణఖేడ్ సబ్‌ కలెక్టర్ ఉమా హారతికి వినతిపత్రం

Complaint Filed to Narayankhed Sub-Collector Uma Harathi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 11, 2026 at 8:21 PM IST

Complaint Filed to Narayankhed Sub-Collector Uma Harathi : సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ మండలం సంజీవన్‌రావుపేట గ్రామంలో చోటు చేసుకున్న ఘటన మరోసారి బెల్ట్‌ షాపుల దుష్పరిణామాలను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చింది. గ్రామానికి చెందిన రూప అనే గృహిణి తన భర్త నీరుడి పాండు రోజూ అతిగా మద్యం సేవించి తనను, పిల్లలను వేధిస్తున్నాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కుటుంబం నాశనం అవుతోందని, గ్రామాల్లో విచ్చలవిడిగా కొనసాగుతున్న బెల్ట్‌ షాపులను మూసివేయాలని కోరుతూ ప్రజావాణిలో నారాయణఖేడ్ సబ్‌ కలెక్టర్ ఉమా హారతికి వినతిపత్రం అందించారు.

మాకు బతకడం కష్టమైంది : రూప తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆమె భర్త రోజూ మద్యం సేవించి ఇంటికి వచ్చి గొడవలు సృష్టిస్తున్నాడని, చిన్న చిన్న విషయాలకే కోపంతో దాడులకు దిగుతూ భార్యాభర్తల మధ్య కలహాలు పెరుగుతున్నాయని ఆమె వాపోయింది. ఈ పరిస్థితుల వల్ల పిల్లలు కూడా తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతున్నారని తెలిపింది. కుటుంబంలో ప్రశాంతత లేకుండా పోయిందని, మద్యం మత్తులో భర్త ప్రవర్తన మరింత ప్రమాదకరంగా మారుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.

పోలీసులను ఆశ్రయించినా ఫలితం లేదు : ఇంట్లో తరచూ గొడవలు జరుగుతుండటంతో పోలీసులను కూడా ఆశ్రయించినట్లు రూప తెలిపింది. అయితే సమస్యను తీవ్రంగా తీసుకోకుండా "మీరు మీరే సర్దుకుపోవాలి" అంటూ ఉచిత సలహాలు మాత్రమే ఇస్తున్నారని ఆరోపించింది. కుటుంబ హింసకు గురవుతున్న మహిళకు సరైన రక్షణ కల్పించాల్సిన వ్యవస్థ స్పందించకపోవడం బాధాకరమని గ్రామస్థులు కూడా అభిప్రాయపడుతున్నారు.

బెల్ట్‌ షాపులే ప్రధాన కారణం : తన భర్త మద్యం వ్యసనానికి గ్రామంలో నడుస్తున్న బెల్ట్‌ షాపులే కారణమని రూప పేర్కొంది. గ్రామాల్లో ప్రతి గల్లీకి ఒక బెల్ట్‌ షాప్‌ ఉన్నట్లుగా పరిస్థితి మారిపోయిందని, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మద్యం అందుబాటులో ఉండటంతో చాలామంది యువకులు, కుటుంబ పెద్దలు వ్యసనానికి గురవుతున్నారని ఆరోపించారు. మద్యం విక్రయాలపై కట్టడి లేకపోవడంతో పేద కుటుంబాలు ఆర్థికంగా, సామాజికంగా నష్టపోతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.

షాపులు మూయించకపోతే ఆత్మహత్యే దారి : బెల్ట్‌ షాపులను వెంటనే మూసివేసి తమ కుటుంబాన్ని కాపాడాలని రూప పిల్లలతో కలిసి ప్రజావాణిలో నారాయణఖేడ్ సబ్‌ కలెక్టర్ ఉమా హారతిని వేడుకుంది. పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే తన భర్త మరింత మద్యం సేవించి హింసకు దిగే అవకాశం ఉందని, చివరకు తమకు ఆత్మహత్య తప్ప మరో మార్గం ఉండదని కన్నీటి పర్యంతమైంది. ఆమె మాటలు అక్కడున్న వారిని కలచివేశాయి.

ఎక్సైజ్‌ అధికారులపై విమర్శలు : నారాయణఖేడ్ నియోజకవర్గంలో బెల్ట్‌ షాపులు పుట్టగొడుగుల్లా పెరిగిపోవడానికి ఎక్సైజ్‌ అధికారుల నిర్లక్ష్యమే కారణమని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. అక్రమంగా మద్యం విక్రయాలు జరుగుతున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని విమర్శిస్తున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మద్యం నియంత్రణపై ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

"నా భర్త గతంలో కల్లు మాత్రమే తాగేవాడు. ప్రస్తుతం రోజు అతిగా మద్యం తాగి నన్ను నా పిల్లలను కొట్టుతూ వేధిస్తున్నారు. ఇంట్లో డబ్బులు ఉండడం లేదు. రేషన్ బియ్యం అమ్ముకొని వచ్చిన డబ్బులతో మద్యం తాగుతున్నాడు. తాగి వచ్చి కొట్టడంతో వేరేవాళ్ల ఇంట్లో ఉండాల్సి వస్తోంది. నా పిల్లులు చదువు కూడా పాడవుతోంది. పరీక్షలు రాయనీయడం లేదు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన ఫలితం లేకుండా పోయింది. మీరు మీరు సర్దుకుపోవాలని పోలీసులు ఉచిత సలహాలు ఇస్తున్నారు. అందుకే బెల్ట్ షాప్ మూయించడం ఒక్కటే దారి అని ప్రజావాణిలో సబ్‌ కలెక్టర్​కి ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చాను. బెల్ట్ షాప్ మూయకపోతే నా భర్త అతిగా మద్యం సేవించి గొడవలు ఎక్కువవుతాయి. ఇలాగే కొనసాగితే వేరే దారి లేక పిల్లలతో సహా ఆత్మహత్య చేసుకొనే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది" - రూప, బాధితురాలు

సమాజం స్పందించాల్సిన అవసరం : ఈ ఘటన కేవలం ఒక కుటుంబ సమస్య మాత్రమే కాదని, గ్రామీణ సమాజంలో పెరుగుతున్న మద్యం వ్యసనానికి ప్రతిబింబమని సామాజికవేత్తలు అభిప్రాయపడ్డారు. బెల్ట్‌ షాపుల నియంత్రణ, కుటుంబ హింసపై తక్షణ స్పందన, మహిళలకు రక్షణ కల్పించడం వంటి అంశాలపై అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందని తెలపారు. లేకపోతే ఇలాంటి కుటుంబ విషాదాలు మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

