చీటింగ్​ కేసులో సినీ నటి అషు రెడ్డి - పెళ్లి పేరిట రూ.9.35 కోట్లు మోసం

పెళ్లి పేరిట రూ.9.35 కోట్లు మోసం చేసినట్లు ఫిర్యాదు - పరిచయమైన కొద్దిరోజుల్లోనే ప్రేమిస్తున్నానని యువకుడిని నమ్మించిన అషు రెడ్డి - కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 26, 2026 at 11:44 AM IST

Ashu Reddy Against Case File : ఓ యువకుడిని పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి పలుమార్లు వాయిదాలు వేస్తూ రూ.9.35 కోట్ల కొట్టేసినట్టు ఆరోపణలపై తాజాగా సినీ నటి అషు రెడ్డిపై, కుటుంబ సభ్యులపై హైదరాబాద్​ సీసీఎస్​లో కేసు నమోదైంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం హైదరాబాద్​ షేక్​పేట్​ వాసి యెనుముల సత్యనారాయణ కుమారుడు వై.వి. ధర్మేంద్ర లండన్​లో సాఫ్ట్​వేర్​ ఇంజినీర్​గా పని చేస్తున్నారు. 2018లో ఇండియాకు వచ్చిన సమయంలో అతనికి అషు రెడ్డి అలియాస్​ వెంకట అశ్విని రెడ్డి కొయ్యి పరిచయమైంది.

అవసరాల పేరిట డబ్బులు అడగటం : ఆమె అమెరికాలో చదువు పూర్తి చేసి సినియాల్లో అవకాశాల కోసం హైదరాబాద్​కు వచ్చినట్లు తెలిపింది. వాళ్ల పరిచయమైన కొద్ది రోజుల్లోనే ప్రేమిస్తున్నానని పెళ్లి చేసుకుందామని ధర్మేంద్రను నమ్మించింది. ఆ తర్వాత ఆర్ధిక అవసరాల పేరుతో డబ్బులు అడగటం ప్రారంభించారు. అలా కారు, బంగారం, ఆస్తులు కొనుగోలు చేయించుకుని అవన్నీ తన పేరిటే రిజిస్ట్రేషన్​ చేయించుకుంది. అలా ఆ తర్వాత అషురెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు ధర్మేంద్రను కలిసి సంబంధాన్ని ఓకే చేస్తున్నామంటూ పండితుడిని పిలిచించి హడావుడి చేశారు.

కానీ అషు రెడ్డి మాత్రం ముఖం చాటేసి, పలుమార్లు అడిగినా పెళ్లికి నిరాకరించింది. 2025 వరకు ఆమె నా కుమారుడి నుంచి రూ.9.35 కోట్ల విలువ చేసే నగదు, బంగారం సుమారు 5 కిలోలు, ఫ్లాట్​లు, వాహనాలు కొనుగోలు చేయించుకుంది. అంతేకాదు అదనంగా ఆమె సోదరి కూడా రూ.50 లక్షలు తీసుకుంది'' అని ధర్మేంద్ర తండ్రి ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. సీసీఎస్​ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

ఇటీవల జరిగిన వివాదాలు :

  • గతంలోనూ అషురెడ్డి పేరు కొన్ని వివాదాల్లో మారు మోగిన విషయం తెలిసిందే. డ్రగ్స్​ కేసులో అరెస్ట్​ అయిన కేపీ చౌదరి అరెస్ట్​ అయినా సందర్భంలో ఆయన కాల్​లిస్ట్​లో పలువురు సినీ ప్రముఖుల పేర్లు ఉండటం హల్​చల్​ అయ్యాయి. ఆ జాబితాలో బిగ్​ బాస్​ కంటెస్టెంట్​ నటి అషు రెడ్డితో పలువురు పేర్లు బయటకు వచ్చారు. అంతేకాదు వీరు ఇద్దరూ కలిసి దిగిన ఫొటోలు బయటకు వచ్చాయి. దీనిపై పలు మీడియాలో కూడా వార్తలు రావడంతో తమకు డ్రగ్స్​తో ఎలాంటి సంబంధం లేదంటూ అషు రెడ్డితో పాటు మిగతా నటులు పేర్లు చెప్పుకొచ్చారు.
  • అంతేకాదు గతంలో ఓ ఇ​స్టాగ్రామ్​లో పోస్టుకి స్పందిస్తూ కొంతమంది తనకున్న పరిచయాలను తప్పుబడుతూ పలు మీడియా సంస్థలు అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నాయి. నేను వాటిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాయి. నిజానిజాలు బయటకు రానివ్వండి. నా మొబైల్​ నంబర్​ను అందరికీ తెలిసేలా ప్రచురించడాన్ని ఏమాత్రం అంగీకరించను అని స్టేట్​మెంట్ ఇచ్చారు. అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో అవసరమైనప్పుడు తప్పకుండా స్పందించి తీరాలి అని మరో పోస్టులో తెలిపారు. తనపై ఇలాంటి దుష్పచారాలు ఎందుకు చేస్తున్నారో అర్థం కావడం లేదంటూ వాపోయారు.
  • మరోసారి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ పేరిట వార్తాల్లో నిలిచారు. ఆమెకు నటిగా, బిగ్​ బాస్​ ఫేమ్​గా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. అషు రెడ్డి తన ఫాలోయర్స్​ కోసం నెలకు రూ.399 రుసుముతో ఎక్స్​క్లూజివ్​ కంటెంట్​ను అందుబాటులోకి తీసుకోస్తున్నట్లు ఓ వీడియో రిలీజ్​ చేసింది. అమెకు ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో రెండు మిలియన్లకు పైగా ఫాలోవర్స్​ ఉన్నారు. ఈ సబ్​స్క్రిష్షన్​ ఫీచర్​ను లాంచ్​ చేసిన ఒక్క రోజులోనే ఆమెకు దాదాపు 700 మందికి పైగా సబ్​స్క్రైబర్లు చేరారు. అయితే సబ్​స్క్రిప్షన్​ పేరుతో అశ్లీల చిత్రాలు, వీడియోలు పోస్టు చేస్తున్నారని అషు రెడ్డి కొందరిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

