విద్యుత్ సమస్యలున్నాయా? - వాట్సాప్నకు ఫొటో పంపితే సత్వర పరిష్కారం
సమస్యలపై ఫిర్యాదు చేసే ప్రక్రియను సులభతరం చేసిన అధికారులు అధికారులు - ఏపీసీపీడీసీఎల్ పరిధిలోని 8 జిల్లాల వినియోగదారులకు ఇప్పటికే 24×7 పని చేసే సెంట్రలైజ్డ్ కాల్ సెంటర్ విధానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 4:35 PM IST
APCPDCL WhatsApp Complaint : టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత ప్రతీ సమస్యకు చాలా సులభంగా పరిష్కారం దొరుకుతోంది. ఒకప్పుడు కరెంట్ పోతే అది ఎప్పుడు వస్తుందో ఆ దేవుడికే తెలియాలి అని వినియోగదారులు చర్చించుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. వీలైనంత వరకూ సమస్యను వేగంగా పరిష్కరించేందుకు విద్యుత్ శాఖ ఉద్యోగులు కృషి చేస్తున్నారు. విద్యుత్ శాఖపై గతంలో ఫిర్యాదు చేయాలంటే మహా అయితే ఆ మండల ఏఈ వరకు చేసే అవకాశమే ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఫిర్యాదు కోసం ప్రభుత్వం సులభమైన పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టింది.
24×7 పని చేసే విధానం : విద్యుత్తు వినియోగదారులు తాము ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై ఫిర్యాదు చేసే ప్రక్రియను అధికారులు సులభతరం చేశారు. ఏపీసీపీడీసీఎల్ పరిధిలోని 8 జిల్లాల వినియోగదారులకు ఇప్పటికే 24×7 పని చేసే సెంట్రలైజ్డ్ కాల్ సెంటర్ విధానం అందుబాటులో ఉంది. సాధారణ సెల్ఫోన్, ల్యాండ్ లైన్ ద్వారా చేసే ఫిర్యాదులను ఈ సెంట్రలైజ్డ్ కాల్ సెంటరు స్వీకరిస్తుంది. వినియోగదారులు 1912 నంబరుకు ఫోన్ చేస్తే వారి పేరు వివరాలతో పాటు ఫిర్యాదును నమోదు చేస్తారు. వాటిని సంబంధిత జిల్లా అధికారులకు పంపి సమస్యను పరిష్కరిస్తారు.
ఫొటోలు తీసి వాట్సప్లో పంపిస్తే : స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్న వినియోగదారుల నుంచి ఫిర్యాదులు స్వీకరించేందుకు కొత్తగా వాట్సప్ ఫిర్యాదుల విభాగాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. వినియోగదారులు 83309 11912 నంబరును ఫోన్లో సేవ్ చేసుకోవాలి. విద్యుత్తు సమస్యలకు సంబంధించిన చిత్రాలను ఆ నంబరుకు వాట్సప్ చేయాలి. వాలిపోతున్న స్తంభాలు, వేలాడుతున్న తీగలు, ప్రమాదకరంగా ఉన్న నియంత్రికలు, విద్యుత్తు చౌర్యం తదితర సమస్యలపై ఫొటోలు తీసి వాట్సప్ ద్వారా పంపిస్తే సత్వరం అధికారులు స్పందిస్తారు. సమస్యను పరిష్కరించి మీకు సమాధానం కూడా ఇస్తారు. ఈ నంబరు 24×7 పని చేస్తుంది.
ప్రస్తుతం ఈ జిల్లాల వారికే : ఏపీసీపీడీసీఎల్ పరిధిలోని కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, సీఆర్డీఏ, బాపట్ల, మార్కాపురం, పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాల వినియోగదారులకు ఈ నంబర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీరు ఎపుడైనా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. అధికారులు తక్షణం ఆయా సమస్యలపై స్పందించి పరిష్కారం చూపిస్తారు.
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