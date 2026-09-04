సురేఖ బర్తరఫ్తో కేబినెట్లో పెరిగిన ఖాళీల సంఖ్య - విస్తరణపై మళ్లీ ఆసక్తికర చర్చ
మంత్రివర్గంలో మొత్తం 18 మంది మంత్రులకు అవకాశం - ప్రస్తుతం 3 మంత్రి పదవుల కోసం ఆశావహుల పోటీ - పదవుల ఎంపికలో కీలకాంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోనున్న అధిష్ఠానం
Published : September 4, 2026 at 8:56 AM IST
Three Positions Vacant In Telangana Cabinet : రాష్ట్రంలో మంత్రివర్గ విస్తరణపై మళ్లీ ఆసక్తికర చర్చ మొదలైంది. ఇప్పటికే ఖాళీగా ఉన్న 2 మంత్రి పదవులకు తోడు కొండా సురేఖను మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించడంతో మరో బెర్త్ ఖాళీ అయ్యింది. దీంతో ప్రస్తుతం 3 మంత్రి పదవుల కోసం పెద్ద సంఖ్యలో ఆశావహులు పోటీ పడుతున్నారు. అయితే మంత్రి పదవుల ఎంపికలో సీనియారిటీతో పాటుగా సామాజిక సమీకరణాలు, ప్రాంతీయ ప్రాతినిథ్యం, పార్టీకి చేసిన సేవలు, గెలుపు సామర్థ్యం, రాజకీయ అవసరాలు వంటివి పరిగణనలోకి తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.
సీనియారిటీ, సామాజిక సమీకరణాలపై ప్రత్యేక దృష్టి : తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి మంత్రివర్గంలో 18 మంది మంత్రులకు అవకాశం ఉండగా, రెండు బెర్తులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఆ రెండు బెర్తుల భర్తీ కోసం చాలా కాలంగా పోటీ కొనసాగుతోంది. ఆది శ్రీనివాస్, బాలు నాయక్, రాంచందర్ నాయక్, కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి, గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్, మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి, మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ తదితర పేర్లు పలు సందర్భాల్లో తెరపైకి వచ్చాయి. ఇప్పుడు కొండా సురేఖను మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించడంతో మరో పదవి ఖాళీ అయ్యింది. ఇప్పుడు 3 బెర్తులు భర్తీ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ఈ 3 స్థానాల భర్తీలో ప్రస్తుతం కేబినెట్లో ఏ సామాజికవర్గానికి ఎంత ప్రాతినిథ్యం ఉంది? ఏ వర్గానికి మరింత ప్రాతినిథ్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది? అన్నది పరిశీలించే అవకాశం ఉంది. దీనికి తోడు పార్టీ కోసం చేసిన సేవలు, నియోజకవర్గంలో గెలుపు సామర్థ్యం, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే సామర్థ్యం, పార్టీ అధిష్ఠానంతో సమన్వయం వంటి అంశాలు కీలకంగా మారనున్నాయి. ఈ రేసులో ముందుగా వినిపిస్తున్న పేరు వేములవాడ ఎమ్మెల్యే ఆది శ్రీనివాస్. మున్నూరు కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఆయన బీసీ కోటాలో బలమైన పోటీదారుగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ విప్గా కొనసాగుతున్నారు. కరీంనగర్ ప్రాంతానికి కేబినెట్లో మరింత ప్రాతినిథ్యం కల్పించాలన్న లెక్కతో పాటు బీసీ సామాజిక సమీకరణాన్ని బలోపేతం చేయాలన్న దిశలో ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది.
కొండా సురేఖ స్థానాన్ని ఎలా భర్తీ చేయాలన్నది ప్రత్యేక చర్చ : ఎస్టీ కోటాలో దేవరకొండ ఎమ్మెల్యే బాలు నాయక్, డోర్నకల్ ఎమ్మెల్యే రాంచందర్ నాయక్ మంత్రి పదవి కోసం గట్టిగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కేబినెట్లో సీతక్క ఎస్టీ వర్గానికి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నారు. అయితే లంబాడా సామాజిక వర్గానికి కూడా కేబినెట్లో ప్రాతినిథ్యం కల్పించాలన్న డిమాండ్ ఉంది. బాలు నాయక్, రాంచందర్ నాయక్ పేర్లు పరిశీలనలోకి వస్తున్నాయి. మరోవైపు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి మంత్రి పదవిపై చాలాకాలంగా ఆశలు పెట్టుకోగా, ఆయన సోదరుడు కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ఇప్పటికే మంత్రివర్గంలో ఉన్నారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరికి కేబినెట్లో అవకాశం ఇవ్వాలా? అన్నది అధిష్ఠానం ముందున్న కీలక ప్రశ్న. గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ పేరు గతంలో కేబినెట్ పునర్ వ్యవస్థీకరణ చర్చల్లో వినిపించింది. అయితే ఆయన ప్రస్తుతం శాసనసభ స్పీకర్గా ఉన్నారు. స్పీకర్ను మంత్రి పదవిలోకి తీసుకోవాలంటే ముందుగా స్పీకర్ పదవికి మరో నేతను ఎంపిక చేయాల్సి ఉంటుంది.
టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ పేరు కూడా గతంలో మంత్రి పదవి కోసం వినిపించింది. ఆయనను కేబినెట్లోకి తీసుకుంటే పార్టీ అధ్యక్ష పదవిలో మార్పు చేయాల్సి ఉంటుంది. అందుకే మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ విషయంలో నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే ప్రభుత్వం, పార్టీ రెండింటినీ సమన్వయం చేసే రాజకీయ నిర్ణయం అవసరం. ఆయన పేరు ఉన్నప్పటికీ ఇది హైకమాండ్ స్థాయిలో తేలాల్సిన అంశం. సుదర్శన్ రెడ్డి, ప్రేమ్సాగర్ రావు వంటి పేర్ల విషయంలో పరిస్థితి కొంత భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. అయితే సుదర్శన్ రెడ్డికి ప్రభుత్వ సలహాదారు బాధ్యతలు, ప్రేమ్సాగర్రావుకు సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ బాధ్యతలు లభించాయి. అన్నింటి కంటే ముఖ్యంగా కొండా సురేఖ తొలగింపు తర్వాత ఏర్పడిన ఖాళీని ఎలా భర్తీ చేయాలన్నది ప్రత్యేక చర్చగా మారింది.
మహిళా ప్రాతినిథ్యాన్ని పార్టీ పరిగణనలోకి తీసుకునే అవకాశం : ఒక మహిళా మంత్రి స్థానంలో కొత్తగా వచ్చే వ్యక్తి ఎంపికలో కూడా సామాజిక సమీకరణాలతో పాటు మహిళా ప్రాతినిథ్యాన్ని పార్టీ పరిగణనలోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో సురేఖ తొలగింపుతో ఏర్పడిన రాజకీయ అసంతృప్తిని మరింత పెంచకుండా పార్టీకి బలాన్నిచ్చే నేతలను ఎంపిక చేయాలన్నది పార్టీ హైకమాండ్ ఆలోచన. ఏదేమైనప్పటికీ కేబినెట్ విస్తరణలో భాగంగా మంత్రి పదవుల భర్తీ ప్రక్రియ ఎప్పటికి పూర్తి అవుతుందో చెప్పలేని పరిస్థితి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతల్లో నెలకొంది.
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